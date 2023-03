Cristina Pedroche vuelve a marcar tendencia: Aitana Sánchez-Gijón lleva un vestido que ya vimos en las Campanadas

Desde hace casi 10 años, Cristina Pedroche se ha convertido en la protagonista de todas las Nocheviejas. Familias de todos los lugares de España se reúnen frente al televisor para ver con qué look nos va a sorprender la presentadora para tomar las uvas y, aunque en un principio todos la tachaban de extravagante y exhibicionista, el tiempo ha acabado dando la razón a la madrileña, que ahora marca tendencia.

En la última edición de los premios Oscar, Hunter Schafer sorprendió en el 'after party' con un atrevido conjunto que nosotros ya habíamos visto antes, y es que este diseño de top-escultura y falda de la colección otoño-invierno 23/24 de Demeulemeester que llevó la rubia ya se lo vimos a Cristina en las Campanadas 22/23.

Ayer volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez en una alfombra roja española. A las 10 de la noche comenzaba la entrega de premios Talía, sin embargo, un par de horas antes, pudimos ver a multitud de actrices posando ante los 'flashes' con sus mejores galas y, entre ellas, se encontraba Aitana Sánchez Gijón.

La cooprotagonista de El Maquinista (película rodada junto a Christian Bale), estaba nominada a mejor actriz protagonista de teatro junto a Marta Poveda por Malvivir y, aunque no se llevaron el galardón a casa, llevó un vestido que dio mucho que hablar.

Aitana Sánchez Gijón en los premios Talía 2023 Getty Images

Nada más pisar la alfombra roja no pasó inadvertido el conjunto que llevaba la intérprete, un dos piezas de falda negra y top asimétrico dorado, llevando uno de los looks más originales de la noche. No obstante, había algo en él que nos era muy familiar.

Nos hemos tenido que remontar hasta el 2019 para encontrar el parecido, y es que Cristina Pedroche llevó un vestido con la misma idea para despedir ese año en las tradicionales campanadas en la Puerta del Sol.

El vestido de Cristina Pedroche en las campanadas 2019-2020 @cristipedroche/INSTAGRAM

Se trata del primer vestido-escultura que llevó la presentadora y fue diseñado por Jacinto de Manuel, utilizando fibra de vidrio de materiales reciclados y cubierta de pan de oro. La "armadura" tan distintiva del look estaba sacada de un molde del propio cuerpo de la presentadora y, como ya viene siendo tradición, trajo consigo polémica.

El look de Aitana no es tan sofisticado ni trabajado como el de Cristina, pero con el top dorado y la falda negra es imposible no pensar en este look en cuanto lo vemos.

De nuevo, la vallecana demuestra que, en materia de moda, está bastante adelantada a su tiempo con vestidos que, aunque en un principio todo el mundo criticaba, después tomarían como ejemplo para los mejores looks de alfombra roja.

Todos los looks que Cristina Pedroche ha llevado en las Campanadas

