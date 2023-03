Todas tenemos un vestido negro de confianza al que echamos mano cuando no sabemos qué ponernos. Incluso la reina Letizia. Los angloparlantes lo llaman 'little black dress' o 'LBD', y el mundo de la moda francés, 'petite robe noir'. Hablamos de un vestido negro atemporal, un clásico que no se ve afectado por los cambios y las tendencias. Coco Chanel fue la primera en verle potencial a este diseño y, desde entonces, todas las amantes de la moda tienen mínimo uno en su armario.

La reina Letizia ha sacado a pasear uno de los suyos al acudir este pasado lunes al concierto Tiempo de Luz en el Teatro Falla, en Cádiz. Allí, los reyes han podido disfrutar de una muestra de flamenco y también se han convertido en dos artistas más al sentarse sobre los cajones. El monarca incluso se ha animado a tocar este instrumento, mientras Letizia le animaba sentada sobre otro de los cajones flamencos.

Después de sorprendernos con un precioso vestido lila, la reina ha continuado dándonos lecciones de estilo en su visita a Andalucía. Si bien esta vez no ha elegido un modelo hecho en España, la reina sí que ha optado por recuperar uno de sus estilismos más comentados: un vestido negro con un toque especial que ya se ha ganado el puesto al 'little black dress' más original.

La Reina Letizia asiste al concierto 'Tiempo de Luz' en el Teatro Falla, en Cádiz Getty Images

A pesar de tener el color más básico y sencillo imaginable, este vestido es, sin duda, uno de los más llamativos del armario de la reina. Y es gracias a los elegantes detalles que llenan el diseño, principalmente por la rejilla que decora todo el escote y por las estilosas mangas hechas con flecos que funcionan como una especie de capa. Firmado por Hugo Boss, este vestido ocupa ya un lugar primordial en la lista de diseños infalibles de Letizia, un puesto que se ganó desde que la Reina lo estrenó en los premios "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" y "Mingote" de 2019.

Letizia ha combinado este vestido con unos llamativos pendientes largos, estilo cascada con diamantes, de Tous. Estas joyas han tomado aún más protagonismo gracias al recogido de la monarca, pues ha dejado atrás su tradicional melena suelta para sustituirla por un elegante peinado recogido en un moño bajo con flequillo ladeado. La reina ha decidido mantener su maquillaje sencillo pero glamoroso, con ojos ahumados en tonos marrones y labios color nude.

La sencillez ha sido una constante también en el resto de sus accesorios: unos salones negros con abertura lateral, de Aquazzura; su bolso de mano alargado tipo sobre, de Magrit; y un anillo de oro amarillo grabado, de Coreterno.

