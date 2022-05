Cómo llevar lo último de High Spirits: looks clave para arrasar en el ‘street style’

La moda se transforma. Cada temporada, y de la mano de la visión de los diseñadores que desfilan por las pasarelas internacionales, vemos cómo viejos y nuevos conceptos se adueñan de nuestro armario, ¡y nos encanta! Una realidad que, sin duda, podemos hacer firme gracias a las marcas que lo materializan en forma de camisas, pantalones, vestidos o complementos con los que lucir, como no podía ser de otro modo, el estilo boho y new age que reina en el street style esta primavera. Esencia que han sabido trasladar a la nueva colección de High Spirits que, sí, ¡está protagonizada por María Pombo y nosotras enamoradas de todos sus looks!

La influencer, embajadora de la marca, muestra las diferentes apuestas que la firma ha creado para esta temporada. En todas ellas, los colores y los detalles marcan unos diseños que nos invitan a soñar y a apostar por la creatividad y la autenticidad en nuestro armario. Su catálogo, que está disponible en la web de Springfield y en tiendas seleccionadas, rememora aquellas tendencias que quedaron para siempre en el recuerdo de los fashionistas y que vuelven reinventadas a nuestros armarios.

Un recorrido por la historia de la moda

La propuesta de High Spirits para este año está dividida en colecciones cápsula que evocan lugares y épocas que marcaron un hito en la historia de la moda, como Wynwood, el corazón del Art Distric en Miami que inspira la primera colección llena de colores y de arte callejero. En ella, los estampados psicodélicos se vuelven un must y aparecen en vestidos de jaquard (y cut out tan en tendencia) o en coloridos cárdigans. Aunque hemos sentido predilección por el total look Ocean Drive, un conjunto fluido de pantalón fluido con cremallera invisible (29,99 euros) y top de manga acampanada (24,95 euros), todo en tonos verdosos.

Combínalo con el bolso de crochet con dibujo de flores (14,99 euros) y con unas sandalias planas de tiras de piel (44,99 euros).

Este conjunto se inspira en el 'new age'. High Spirits / 20deCompras

La otra colección cápsula nos lleva directamente a los años setenta, al momento en el que las espaldas toman protagonismo en las prendas, en el que los pantalones se acampanan y en el que el bordado suizo está presente en vestidos, faldas y camisas. Si en la anterior colección los colores principales eran los más vivos, como el naranja o el fresa, en esta propuesta ganan relevancia los tonos empolvados y colores como el granate o el verde esmeralda. La blusa Beloved (24,99 euros), en tono rosado y con bordado, es un claro ejemplo de esta tendencia, igual que el estiloso peto Apple pie (34,99 euros), un mono denim con bolsillos laterales con estampado de flores y pierna cropped. Y para las más románticas el vestido Morning Glory (69,99 euros) es todo lo que necesitamos: manga corta con volumen, escote cuadrado, abertura en la espada con detalle de aro y abertura en la falda.

Este conjunto tiene un aire romántico. High Spirits / 20deCompras

