De Saint-Tropez a Arizona: los destinos que inspiran lo último de High Spirits y que ya lleva María Pombo

Verano es sinónimo de viaje, de nuevos (¡y viejos!) destinos, de desconexión, de tiempo para nosotras... Es la época del año, por excelencia, para salir de la rutina y vivir nuevas experiencias en tantos ámbitos como deseemos, moda incluida. Y es que las colecciones que ya miran hacia la época estival nos invitan a soñar con los momentos que viviremos en los próximos meses y, sí, siempre con el look perfecto de cabeza a pies. De eso saben mucho en High Spirits, la marca de moda de reciente creación y a la venta en la web de Springfield, desde donde, esta primavera, han lanzado una colección que nos ha dejado con la boca abierta, tanto por su leitmotiv como por su protagonista. María Pombo, una de las influencers más reconocidas de nuestro país, es su embajadora.

Para esta nueva campaña, y como si de un road trip por destinos icónicos se tratara, presentan las tres colecciones cápsula que protagonizan su primavera. Lo han hecho a través de un fashion film donde las prendas llenas de colores, detalles y de personalidad cobran vida y nos llevan hasta Arizona, Palm Springs y La plage... ¡hasta enamorarnos de todas y cada una de las prendas que lleva Pombo! Y es que el desenfado, la frescura y la naturalidad son los tres adjetivos que definen a la chica High Spirits y el espíritu del que nosotras queremos contagiarnos. ¿Te animas a viajar con nosotras?

Colecciones que enamoran

Primera parada: Arizona. Ahora, imagínate en un descapotable por la Ruta 66, en un cálido día de primavera, atravesando un paisaje tierra con tonos anaranjados y caqui... Esta es la esencia que desprende, precisamente, la colección Arizona, en la que destacan los bordados étnicos o los volúmenes holgados para dar movimiento en contraposición de las siluetas más ajustadas con aberturas laterales. ¿Sus must have? Un cárdigan largo en croché y pantalón a conjunto o una camisa con mangas acampanadas y bordados y faldas étnicas.

Uno de los conjuntos de la colección cápsula Arizona. High Spirits

Segunda parada: La Plage. No hay final de primavera que se precie en el que no empiece a oler a mar o en el que el ruido de las olas nos traslade a las inminentes vacaciones de las que vamos a disfrutar. Eso sí, si se trata de imaginar, nos vemos en Saint-Tropez o la Costa Azul. En sus turquesas, malvas, marrones y mostaza se inspira esta colección, que bien se puede resumir a través de estas prendas clave: un total look tejano, pantalón campana y chaleco sin mangas, con estampado de corazones.

María Pombo luciendo uno de los conjuntos de la cápsula La plage. High Spirits

Tercera parada: Palm Springs. Y en este recorrido por diferentes sitios icónicos, la cápsula Palm Springs de High Spirits hace una parada en la década de los 50 y, como no podía ser de otra forma, con tops halter y faldas croché multicolor, con volantes y frunces, como protagonistas. ¿Los colores que debes buscar? Amarillos, verdes, mandarinas y lunares en color chocolate, como los su conjunto estrella de falda y top en blanco y marrón que también resumen este viaje a Los Ángeles.

Los 'mini' con botas se llevan en la cápsula Palm Springs. High Spirits

