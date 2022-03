En cuestión de moda todo vuelve. Muchas de las tendencias que triunfaron en nuestra adolescencia, e incluso en nuestra infancia (y que juramos no volver a llevar jamás), han regresado para quedarse. Este es el caso de los pantalones campana, las hombreras, el estilo 'oversize' ochentero o, por supuesto, el croché.

El ganchillo (como lo llamarían nuestras abuelas) regresó al 'street style' hace un par de años y ahora ya se considera una de las tendencias en moda más asentadas, y a la que recurrimos especialmente durante la temporada de primavera-verano.

Puede que seas de las que todavía no se ha atrevido a llevarlo (o sí), pero la realidad es que es un tejido tan original que puede elevar absolutamente todos tus 'looks' de la temporada, y la última en confirmarlo ha sido la mismísima María Pombo.

El croché o ganchillo es un tejido con aires 'hippies' que aporta un toque relajado y desenfadado a cualquier 'outfit'. No tenemos ninguna duda de que este 2022 también se convertirá en uno de los más demandados del verano, especialmente si buscamos 'looks' de playa fresquitos o festivaleros. Sin embargo, no hace falta esperar a la época estival para empezar a la lucir esta tendencia. De hecho, María Pombo es quien nos ha mostrado la prenda que debemos incorporar en nuestro armario para animarnos con esta tendencia: el chaleco de croché.

La 'influencer' ha compartido en Instagram una nueva imagen en la que aparece luciendo un 'look' formado por unos jeans y el chaleco del que hablamos. Se trata de un diseño confeccionado en croché multicolor (en tonos verdes, rosa, amarillo y blanco) con cuello redondo.

Este chaleco puedo llevarse solo, sobre una camiseta básica de tirantes o sobre una camisa blanca, por ejemplo, si queremos un 'look' en clave 'preppy'. Pertenece a la marca conceptualizada de Springfield, High Spirits, basada en un estilo 'boho', y tiene un precio de 49,99€. ¿Te animas por fin con el croché?