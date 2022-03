6 'looks' de inspiración para arrasar en el 'street style' en días lluviosos

Comenzamos una semana pasada por agua con la lluvia que nos va a acompañar de forma intermitente las próximas semanas y con un invierno que todavía se resiste a abandonarnos. El paraguas se va a convertir en nuestro accesorio favorito mientras que los looks primaverales tendrán que esperar un poco más en el armario.

Sin embargo, que llueva no quiere decir que debamos renunciar a nuestros mejores estilismos ni abandonar el vestir bien por la comodidad y no pasar frío. Aquí van unas ideas sacadas del mejor street style para arrasar en días lluviosos.

A todo color

'Street style' de Londres. IMAXTREE

La lluvia y las nubes suelen bajar mucho nuestro ánimo y optimismo, sobre todo en un país donde abundan tanto los días soleados. Por este motivo, una buena opción para levantar la moral es apostar por los looks a todo color o vitamina, dejando los neutros para otra ocasión. Los paraguas pueden dar mucho juego, añadiendo un gran toque de color y contraste a nuestro outfit.

Conjuntar nuestra ropa con el paraguas

'Street style' de Londres. IMAXTREE

Una opción muy elegante es integrar nuestro paraguas con el resto de nuestra ropa para que sea una parte más del look y no solo un añadido para evitar mojarnos cuando estemos fuera. Una buena idea puede ser combinar el abrigo con los zapatos y el resto del estilismo con el paraguas para crear una armonía fácil, pero perfecta.

Blanco y negro: los clásicos infalibles

'Street style' de Londres. IMAXTREE

Si bien los colores estridentes son geniales para levantarnos el ánimo, pueden que no sean para todos los gustos y es aquí donde entra el mayor clásico de los días lluviosos: el blanco y negro. Esta combinación de colores es ideal si buscamos un look más conservador, pero aun así queremos darle una chispa de vida o si nos asusta llevar colores y el negro es nuestra zona de confort. Mientras que el negro nos estructura el look y le aporta sofisticación y seriedad, el blanco le da ese punto de contraste y le da un toque de alegría al conjunto.

'Look' básico y con estilo

'Street style' de Londres. IMAXTREE

Muchas veces no queremos complicarnos y buscamos un look que sea cómodo y todoterreno, pero que también tenga estilo. Para ello, podemos recurrir a los básicos que adoran las francesas para conseguir ese je ne sais quoi que tanto nos gusta, como combinar unos vaqueros rectos con un abrigo de paño largo y unas botas especiales que eleven nuestro outfit.

Estilo 'lady' a prueba de salpicaduras

'Street style' de Londres. IMAXTREE

Al mal tiempo, buenas botas. Este calzado es imprescindible en los días de lluvia para llevar los pies secos y calientes. Una de sus grandes ventajas es que son capaces de adaptarse a cualquier look, incluso a los más románticos y delicados, como podemos ver en la imagen. Aunque llevemos una estética completamente lady con una falda y una americana para replicar el new look de Dior, estas botas le dan el toque perfecto de rebeldía y buen gusto.

Accesorios para no mojarse más allá del paraguas

'Street style' de Londres. IMAXTREE

Si bien el paraguas es muy usado en los días de lluvia, no es lo único que podemos utilizar para resguardarnos del agua. Los ponchos son otra opción muy popular, pero si queremos darle un toque de glamour, no hay nada como una gabardina de calidad y un accesorio tan original como un pañuelo impermeable para la cabeza.