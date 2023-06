¿Cómo evitar que los bañadores se estropeen con el cloro de la piscina?

Con la llegada del verano, llega el momento de desempolvar nuestros bikinis y bañadores para lucir tipazo, tanto en la piscina de tu casa, como en las playas más bonitas de España. No obstante, a todos nos ha pasado que nos hemos llevado algún chasco que otro al hacerlo, y darnos cuenta de que justo el traje de baño que pensábamos llevar, tiene todas las gomas dadas de sí y ha perdido su color. En definitiva, ¡inutilizable!.

Los bañadores son la prenda de ropa que más expuesta está a agentes externos agresivos. El cloro, la sal, el sol, la arena o las cremas solares pueden hacer que se estropeen en unos pocos meses. Para que esto no nos suceda y podamos estirar nuestros trajes de baño más de un verano, no solo es importante que lo guardemos limpio y en un lugar óptimo, sino que además, llevemos a cabo rigurosamente una serie de pautas siempre que los utilicemos. De esta forma, alargaremos la vida de nuestras prendas, suponiéndonos un ahorro importante.

¿Cómo hacer que nuestros bañadores duren más?

Hacer que nuestros bikinis aguanten más es posible, solo se necesita utilizarlos de forma consciente y llevar a cabo una serie de pautas que evitarán que el cloro de la piscina estropee nuestras prendas.

Al salir de la piscina y cambiarnos de ropa, un comportamiento muy común es el de estrujar nuestro traje de baño como si fuera un limón, retorciéndolo para sacarle la mayor cantidad de agua posible. Si supiéramos lo que este simple gesto estropea el tejido de nuestra prenda, probablemente no lo haríamos. Y es que al retorcerlo estamos forzando las fibras del bañador, lo que produce que el tejido pierda elasticidad, y acabe dándose de sí antes y aparezcan los temidos crujidos en las gomas.

Colgar nuestros bañadores en un lugar aireado y sin sol, nos ayudará a alargar su vida útil. Pexels

Al ponerlo a secar en la piscina o en tu casa, lo mejor es que evitemos la luz solar en nuestra prenda a toda costa. Podemos pensar que el calor del sol secará más rápido el traje de baño, pero un espacio aireado cumplirá la misma función y además, no estropeará nuestra prenda. Este agente externo, aunque nos deja un moreno ideal durante el verano, debilita nuestro bañador y se acaba comiendo el color, produciendo horribles manchas y desteñidos. Por lo que, si queremos que nos dure el máximo tiempo posible, el secado debe hacerse en un sitio aireado y sin sol.

El lavado, el truco infalible contra el cloro

Si hay un truco por excelencia en este sentido, es el lavado correcto. La que probablemente es la parte más importante a la hora de conservar efectivamente nuestros bikinis, se debe, en la medida de lo posible, hacer a mano, en agua fría y con jabón neutro. De esta forma, evitaremos enganchones y un lavado agresivo que pueda acabar con la elasticidad de nuestra prenda más imprescindible del verano.

Los bañadores deben lavarse a mano, con jabón neutro y en agua fría. istock

Cabe destacar, que no deberíamos de esperar a que lleguemos a casa para lavar nuestro traje de baño. Lo conveniente es enjuagarlo inmediatamente después de cada uso individual, para retirar y diluir gran parte del cloro que absorbe el bañador y deteriora sus fibras.

Una vez lleguemos a casa con nuestro traje de baño previamente enjuagado, le daremos la vuelta y lo meteremos en un barreño de agua fría con jabón neutro para tejidos delicados. El detergente que empleemos en este paso es fundamental, pues al ser una prenda con tejidos particulares que absorben bastante la humedad, los suavizantes comerciales pueden estropearlos.

En esta mezcla removeremos cuidadosamente las prendas para que se impregnen de producto, y procederemos a frotar para eliminar cualquier resto de crema solar, o cloro que se haya quedado entre las fibras. Por último, escurriremos el bañador sin retorcerlo ni forzarlo demasiado y lo colgaremos del revés en un sitio aireado y a la sombra hasta que se seque completamente y podamos guardarlo.

¿Se pueden lavar los bañadores en la lavadora?

Como hemos mencionado anteriormente, lo conveniente es hacerlo a mano para evitar las posibles agresiones al tejido. No obstante, esto no quiere decir que no se puedan lavar en la lavadora, de hecho, en muchas etiquetas especifican que son productos aptos para este tipo de electrodomésticos. Pero, ¿sabes como debes de hacerlo?

Nuestra recomendación es que te hagas con una bolsa de tela y metas tu bañador dentro a la hora de lavarlo en una lavadora. De esta forma, evitarás que pueda engancharse con otras prendas y se dañe el tejido. No debemos olvidar que al igual que cuando lavemos a mano, el detergente recomendado para este tipo de tejidos debe ser neutro. Inicia un programa corto para prendas delicadas, y con agua fría, y ¡listo!

Una persona echa detergente en el cajón de la lavadora. Getty Images

