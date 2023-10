Cómo desgastar tus vaqueros viejos para darles un toque chic con una piedra o una lija

Cuando encuentras 'el vaquero perfecto', es decir, ese modelo que te sienta como un guante, que reúne todas las características para ganarse el adjetivo de perfecto, reconócelo, no quieres deshacerte de él. Ya puede estar roto o haber perdido el color, que nunca lo vas a reciclar. Pero claro, ¿qué sucede cuando, además de este pantalón, acumulas infinidad de piezas tejanas en tu armario de las que no quieres deshacerte?, he aquí la solución: darles una segunda vida desgastándolos tú misma.

Sobre todo porque los vaqueros son un básico que las firmas de moda en España renuevan continuamente y no todo el mundo puede estar invirtiendo en nuevos jeans continuamente. Son, junto a las camisetas, las prendas comodín de toda colección, ya sea otoño, invierno, primavera o verano.

Cómo desgastar tus vaqueros en 3 pasos

Solo necesitas hacerte con tres productos y probar algunas de las diferentes fórmulas que te contamos a continuación para desgastar los tuyos de forma 'DIY' ('do it yourself' ). Ahora, sí es momento para reconvertir tus vaqueros antiguos.

1. Desgasta tus 'jeans' con una piedra o lija

Hazte con una pieza pómez, que puedes conseguir en tiendas especializadas tipo droguería o ferretería. Una pieza casera que te ayudará a desgastar tus vaqueros. Decide qué zona del pantalón vas a querer desgastar. Normalmente, este gesto se realiza por la parte de los muslos y tibias, pero puedes innovar y desgastarlos por donde más te apetezca. Una vez que tienes clara la parte de los vaqueros que quieres desgastar, frota la piedra pómez 10 veces en una misma dirección y después otras diez en sentido perpendicular. Repite esta fórmula, en cada zona que quieras modificar.

Truco: si no tienes en casa una piedra pómez, también puedes utilizar una lija para desgastar tus vaqueros. Ahora, tendrás que tener más cuidado, ya que con su raspado podrías romper la tela de tus vaqueros. Por ello, lo idóneo es que te hagas con una piedra si quieres que el resultado sea óptimo.

En casa, con varios trucos, también puedes desgastar tus vaqueros. Pexels.

2. Desgasta tus 'jeans' con zumo de limón

Otra manera de conseguir que tus vaqueros parezcan usados es utilizando un remedio casero con un ingrediente que todos tenemos en casa, el zumo de limón. Para ello, debes seguir los siguientes pasos.

Coge un recipiente y añade un litro de agua y dos cucharadas de jugo de limón recién exprimido. Pon esta solución al fuego, muy lento, y coloca los pantalones allí, hasta que el líquido comience a hervir. Con una cuchara grande de madera debes agitar la preparación. En función del color original del pantalón, la duración de este proceso puede ser de 20 a 40 minutos. Después de cumplir el tiempo respectivo, se deben enjuagar los pantalones y poner a secar al sol.

3. Desgasta tus 'jeans' con lejía

Si optas por este método para desgastar tus vaqueros, cuidado, ya que estamos ante un producto químico y, por ello, debes tener más cuidado que con otras opciones.

Remoja los pantalones en agua fría . Añade una parte de lejía y 54 partes de agua en un balde. Introduce el vaquero, sin que la mezcla toque ninguna parte de tu cuerpo, a la disolución de lejía, y lo rocías con golpes fuertes marcando el pantalón con dicha mezcla. Ponlo a secar al sol, y luego, revisa cómo ha quedado el 'jean' por si es necesario repetir el proceso.

