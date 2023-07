Los estampados de rayas y los accesorios para la playa protagonizan la colección más veraniega de La Vecina Rubia

No hay mes que La Vecina Rubia no nos sorprenda con un nuevo descubrimiento (¡sobre todo ortográfico!) o no nos cree alguna nueva necesidad. ¿La última? El poder acceder a su Dramachat, el grupo de difusión que la influencer creó en Instagram donde comparte secretos y conversaciones con algunos de nuestros crushes favoritos, desde Miguel Ángel Silvestre a Jon Kortajarena. Además de sus lecciones llenas de humor y sus indirectas descaradas, este personaje que guarda fielmente su anonimato nos encanta por las colaboraciones que hace con las marcas, como la de los pequeños electrodomésticos de Ufesa o la ya recurrente colección de homewear con Women’Secret.

De hecho, ya está disponible el nuevo lanzamiento de verano... ¡y no puede gustarnos más! Esta nueva colaboración incluye las habituales frases a las que nos tiene acostumbrados la Vecina, pero podemos decir que las rayas estivales son las auténticas protagonistas de la colección. Ese estampado tan veraniego, bicolor y de franjas anchas es el escogido para muchas de las prendas, como el pijama camisero corto en color rosa. Con la frase "no es dónde, es con quién" bordada junto con el logo de la influencer en el bolsillo de la parte superior y en la espalda, y un corte cómodo, esta opción ya es una de nuestras favoritas.

Este pijama es cómodo y estiloso. Women'Secret

Datos estructurados producto Nombre: Pijama camisero La Vecina Rubia Descripción: Pijama camisero corto de pantalón y camisa confeccionado en algodón. Estampado de rayas rosas con la frase "No es dónde, es con quién" de La Vecina Rubia. Muy cómodo y perfecto para cuando empieza a hacer calor. Marca: Women'Secret Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 20.99 Imagen:

Si para las noches de verano preferimos los pijamas de tirantes más fresquitos, la nueva colección de La Vecina Rubia también incluye este formato en una propuesta de viscosa suave en color verde menta y estampado con el logo de la influencer.

Este modelo está, por el momento, disponible en todas las tallas. Women'Secret

Datos estructurados producto Nombre: Pijama de tirantes corto La Vecina Rubia Descripción: Pijama de pantalón corto y camiseta de tirantes confeccionado en viscosa. Estampado con el logo de La Vecina Rubia y en color verde menta. Marca: Women'Secret Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 20.99 Imagen:

Esta colección también está pensada para las noches de bajas temperaturas, en las que todavía no hace demasiado frío como para apostar por las propuestas largas, pero tampoco mucho calor como para los pijamas veraniegos. El pijama Capri de algodón, con camiseta de manga corta y pantalón largo midi con cinturilla elástica es la mejor opción.

El corte 'midi' del pantalón es perfecto para las noches más fresquitas. Women'Secret

Datos estructurados producto Nombre: Pijama Capri La Vecina Rubia Descripción: Pijama de pantalón largo y camiseta de manga corta caída. Confeccionado en algodón y estampado con frase de La Vecina Rubia. Marca: Women'Secret Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 22.99 Imagen:

En cuanto a accesorios, nosotras tenemos un claro favorito: la nevera portátil de inspiración retro muy veraniega. Con la frase "summer with friends is always better", este artículo se convierte en el complemento perfecto para las tardes de playa o piscina. Es impermeable y con asa y permite conservar bebidas y alimentos frescos durante más tiempo.

El tamaño y el diseño de la nevera no puede gustarnos más. Women'Secret

Datos estructurados producto Nombre: Nevera portátil La Vecina Rubia Descripción: Nevera portátil estampada de rayas de la colección de La Vecina Rubia. Medidas de 18x22x16 centímetros. Es impermeable y permite conservar los alimentos y las bebidas. Marca: Women'Secret Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Por último, dado que a esta nueva colección no le falta detalle, tenemos que destacar las chanclas con hebilla en un color verde menta que no puede gustarnos más. Su diseño de doble tira las convierte en una apuesta muy cómoda que no hemos dudado en meter a nuestro carrito... ¡y es que llevar este calzado es de guapas!

Estas sandalias son perfectas para la playa... ¡y para la calle! Women'Secret

Datos estructurados producto Nombre: Chanclas hebilla La Vecina Rubia Descripción: Chanclas con doble tira, con hebillas y estampadas con el logo de La Vecina Rubia. Perfectas para la playa o la piscina. En color verde menta. Marca: Women'Secret Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 16.99 Imagen:

