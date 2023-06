Chenoa celebra su 48 cumpleaños con el vestido verde que confirma la vuelta de la moda del 2010

Este domingo fue un día muy especial para Chenoa, y es que la cantante cumplió 48 años, o como dice ella en Instagram, celebró sus 48 vueltas al sol. No sabemos cuál es su secreto o donde compra la poción de la eterna juventud, pero la extriunfita está mejor que nunca.

Conocimos a Chenoa cuando tenía tan solo 26 años y entraba a la Academia que le iba a cambiar la vida. Gracias a Operación Triunfo se dio a conocer en toda España, siendo una de las concursantes que se han mantenido relevantes más de 2 décadas después. La cantante quedó cuarta en la final, pero primera en nuestros corazones.

Pese a que desde 2016 no saca música nueva (al igual que Rihanna), eso no significa que no tenga ni un solo proyecto. Es una de los jueces de Tu cara me suena, desde hace un mes se confirmó como la presentadora de la nueva edición de OT y también lleva desde 2021 presentando el programa de Europa FM Tómatelo Menos en Serio y colaborando en el programa Cuerpos Especiales de la misma emisora.

Sin embargo, su lado más personal lo vemos a través de su cuenta de Instagram, donde Chenoa muestra pequeños momentos de su vida como el 'outfit' del día, su rutina de ejercicio, fotos con alguno de sus entrevistados y, por supuesto, su tarta de cumpleaños (pese a que en Mallorca es más tradicional una ensaimada).

La cantante posaba feliz con una tarta coronada de frutas y las consecuentes velas de cumpleaños. Como podemos ver en la foto, para Chenoa no pasan los años, aunque lo que sí ha evolucionado ha sido su estilo.

Hemos sido testigos de cómo siempre está atenta ante las últimas tendencias, aunque parece que la vuelta de la moda del 2010 ha sido lo que le ha robado el corazón. En algunas de las fotos hemos visto a la mallorquina con algunas prendas representativas de la época, pero este nuevo look confirma su regreso.

La cantante ha llevado un vestido verde de la colección SS21 de Capriche, de largo maxi y tirantes. Sin embargo, el toque especial estaba a la altura del pecho, ya que llevaba un volante con mucho vuelo que envolvía la parte superior de su figura y que resulta muy favorecedor para las mujeres de poco pecho.

Consigue el look

Vestido azul con volante en el pecho de Shein Cortesía

Este tipo de diseños se utiliza mucho en los vestidos premamá, ya que son muy cómodos (incluso en el tercer trimestre) y permiten amamantar sin tener que sacar el pecho, puesto que debajo del volante suele tener dos aberturas.

Sin embargo, también es perfecto para cualquier mujer, esté embarazada o no, además de ser fresco y cómodo. Aunque todavía esta moda no está muy asentada, hemos encontrado un diseño muy similar en Shein. Se trata de un vestido azul con abertura en el muslo y bolsillos, muy práctico para el día a día por 20 euros (ref. sz2304141819381158).

