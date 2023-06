El peinado 'space buns' de Chenoa que resta años de edad de forma instantánea

Ya llega el calor y con él, las que tenemos el pelo largo, buscamos alternativas para no tener que cortarnos la melena y a la vez no abrasarnos con tal cantidad de cabello cayendo por nuestra espalda. Aunque al final siempre recurrimos a las pinzas o algún moño de calidad dudosa, hay ocasiones en las que no nos gusta salir a la calle con semejantes pintas.

Aquí entran en escena los 'peinados del verano', looks muy fresquitos y divertidos con los que no pasar calor, pero ir siempre bien peinadas. Las trenzas (en su versión mini o francesa), las coletas de burbuja o los moños superpulidos son los más usados año tras año, pero no son los únicos.

En los festivales la creatividad se dispara y si ya lo damos todo con el maquillaje y a purpurina, el pelo no iba a ser diferente. En estos eventos optamos por looks más arriesgados y originales, como los 'space buns'. Estos moños tuvieron mucha popularidad a mediados de la década del 2010 y parece que con la vuelta de esta moda, vamos a empezar a verlos mucho de nuevo. Fue el peinado 'oficial' de Coachella y muchas 'influencers' cayeron rendidas a sus pies.

Chenoa, siempre atenta a las últimas tendencias, ya se ha apuntado a este nuevo peinado, sorprendiéndonos en una de sus últimas publicaciones de Instagram subiendo una sesión de fotos en la que lleva estos moños tan favorecedores.

Este peinado no es solo uno de los más divertidos, también rejuvenece a quien lo lleva gracias al efecto 'lifting' de los moños tan arriba. Por lo que se va a convertir en una de nuestras opciones favoritas para este verano.

Aprende a hacer los 'space buns' paso a paso

Estos moños son preciosos, nos encantan, pero a veces son algo difíciles de hacer, sobre todo si no tenemos mucha experiencia. Por eso, hemos preguntado a Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera para que nos explique paso a paso cómo crear los 'space buns'.

"Empezamos cepillando el cabello para quitar los enredos. Podemos aplicar una pequeña cantidad de producto de peinado, para aportar control al cabello y conseguir que el resultado sea más duradero. Después, dividimos en dos secciones, haciendo una raya central que vaya de la frente hasta la nuca o a media cabeza, si lo que queremos es lucirlos como semirrecogido", comenta la experta.

Ahora viene el paso complicado: "Recogemos una sección en lo alto de la cabeza con una coleta, enrollamos el cabello para formar el moño y sujetamos con una goma. Si separamos previamente un mechón de la sección, podemos usarlo para cubrir la goma y el resultado será mejor. Además, con los dedos podemos abrir ligeramente el moño si queremos darle un aspecto más abultado y con textura".

Una vez hecho esto, solo tenemos que repetirlo en la otra sección, "vigilando que los dos moños queden alineados y equilibrados", tal y como nos aconseja Mª José Llata. Como pasa final y si es necesario, "reforzaremos la sujeción con horquillas. Para acabar, daremos un toque de spray fijador".

