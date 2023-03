¿Vintage o en boga? Los debates que se ciernen sobre la cazadora vaquera no suelen llegar a buen puerto, pues es innegable el histórico que esta prenda tiene a sus espaldas... ¡pero también que no hay temporada que no triunfe como una de las apuestas seguras! Así, entre cuestiones y discusiones varias, nosotras somos de las que pensamos que la chaqueta que todos tenemos como auténtico salvavidas más allá del fondo de armario sigue siendo la reina del street style; sobre todo, cuando la primavera hace acto de presencia con mañanas frías y tardes que empiezan a acercarse a los 30 grados.

Por eso, la conclusión que nosotras sacamos es que todo el mundo debería tener la suya y que, además, es fundamental que escojamos la que siga el patrón que más nos gusta o que mejor sienta a nuestro cuerpo. Y es que, a diferencia de otras chaquetas más encorsetadas en el diseño o la tendencia puntual, la cazadora vaquera es una prenda versátil que ha sabido adaptarse a los tiempos con formatos mini inspirados en boleros y apuestas oversize que han absorbido lo mejor de los 90 para darle un toque de swag, pero glam, a nuestro estilismo.

También las hay estampadas, de colores, de tantas tallas como necesitemos, con corte de mujer y de hombre, con mangas, volantes o con detalles sparkly, entre, como os imagináis, muchas más propuestas. Pero, ¡eh!, no todas casan con los preceptos de la nueva temporada, así que, si además de tener una prenda todoterreno, queremos que esté actualizada, no debes perder de vista las siete propuestas que hemos reunido bajo estas líneas. Palabra de fashion hunter: son todo lo que necesitas para superar la primavera con es-ti-la-zo.

Siete chaquetas vaqueras para lucir en primavera

El modelo clásico: un básico de fondo de armario. Con un diseño clásico de líneas sencillas y confeccionado con algodón reciclado, la cazadora vaquera de C&A es un must have de todos los armarios.

Este modelo básico está elaborado con algodón reciclado. C&A

Datos estructurados producto Nombre: Chaqueta vaquera básica Descripción: Cazadora vaquera de tejido denim con efectos deslavados. Incluye dos bolsillos delanteros abotonados y dos interiores en los lados. Marca: C&A Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 39.99 Imagen:

Cropped y con texturas. El modelo cropped, de Lefties, reinventa el formato de cazadora vaquera, gracias a su textura geométrica y a su diseño oversize.

Las texturas y el corte de esta cazadora no pueden gustarnos más. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Chaqueta vaquera cropped Descripción: Cazadora vaquera corta con botones metálicos y diseños de contraste con textura geométrica. Está confeccionada con tejido vaquero de algodón. Marca: Lefties Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 25.99 Imagen:

En versión chaleco. La temporada por excelencia de los chalecos no puede gustarnos más... ¡y su versión vaquera tampoco! El bordado de este modelo de Slowlove nos ha dejado sin palabras.

Irresistible esta prenda de Slowlove. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco vaquero bordado Descripción: Chaleco vaquero de corte ancho con bordado en la espalda. La prenda se cierra mediante botonadura. Marca: Slowlove Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 69.99 Imagen:

Con volantes para rematar la prenda. Los volúmenes vuelven a ser tendencia y la chaqueta de entretiempo Sia, de Only, nos lo deja muy claro. Con volantes para rematar las mangas y el bajo de la chaqueta, ofrece un corte muy elegante.

¿Quién puede resistirse a esos volantes? About You

Datos estructurados producto Nombre: Cazadora vaquera Sia Descripción: Chaqueta vaquera con detalles de volantes en el bajo de la prenda y como remate a las mangas. Color azul liso vaquero, cuello vuelto y efecto de lavado. Cierre con botones. Marca: Only Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 44.90

Imagen:

Mangas a todo color. Quien diga que una prenda vaquera es aburrida, no ha visto la propuesta de corte sobrecamisa con bordados de Desigual. Con un corte oversize y detalles de patch en diferentes tejidos con bordados étnicos en las mangas, este modelo es aporta un toque de color.

Las mangas de esta chaqueta son de inspiración étnica. Desigual

Datos estructurados producto Nombre: Chaqueta vaquera sobrecamisa con mangas bordadas Descripción: Chaqueta vaquera estilo sobrecamisa con paneles bordados en las mangas y detalles de rotos. Los bordados son de inspiración étnica. Cuello camisero. Marca: Desigual Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 139 Imagen:

Estilo bomber. Con un claro corte bomber, la cazadora de algodón de Bershka ofrece esa prenda denim básica, pero con un diseño diferente que marca la diferencia.

Este modelo tiene un bolsillo en la manga. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Cazadora vaquera Bomber Descripción: Cazadora vaquera estilo bomber, con un diseño sin bolsillos. Solo dispone de un pequeño compartimento en una de las mangas. Cuello estilo cazadora y elástico en puños y bajo. Marca: Bershka Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 39.99 Imagen:

Vaquera... ¡pero en color! Si queremos apostar por el tejido vaquero, pero darle algo de color, el modelo de algodón de Springfield es todo lo que buscamos. Está disponible en tres colores: verde, amarillo y blanco y tiene un corte ajustado.

Este modelo está disponible en amarillo, verde y blanco. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Chaqueta vaquera algodón en colores de Springfield Descripción: Chaqueta denim ajustada disponible en tres colores, verde, amarilla o lila, con bolsillos en los laterales a la altura del pecho. Cierre con botones delanteros del mismo tono. Marca: Springfield Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 35.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de C&A y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.