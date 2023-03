La subida de temperaturas propia de la primavera implica dejar atrás los abrigos y cazadoras, para dar paso a chaquetas ligeras que podamos llevar a cuerpo, multiplicando nuestras opciones a la hora de vestir. Desde los diseños confeccionados en crochet, siguiendo una de las tendencias que ya triunfaron la pasada temporada, a los estampados de rayas: Zara, Mango y Lefties tienen algunas de las chaquetas más ideales.

¿Lo mejor? Es que la variedad es tan amplia que resulta difícil no encontrar aquel modelo que se adapte a tu estilo y al que puedas sacar el máximo partido, independientemente de la ocasión. De entre todas, hemos seleccionado diez de las chaquetas de Zara, Mango y Lefties, perfectas para triunfar esta primavera allá donde vayas.

La chaqueta 'patchwork' de crochet

Chaqueta confeccionada en crochet. Zara

Faldas, vestidos, bolsos y hasta zapatos confeccionados en crochet se dejaron ver en calles y tiendas la pasada temporada. El arte del ganchillo parece que no nos ha abandonado todavía, puesto que en firmas como Zara podemos encontrar chaquetas de crochet tan ideales como esta de estilo 'patchwork'. Gracias a su estampado multicolor, podemos llevarla con unos sencillos jeans o pantalones blancos, convirtiéndola en la auténtica protagonista del look. (Precio: 39,95 €. Ref. 0021/001)

De punto suave y silueta crop

Chaqueta crop de punto suave en color crudo. Zara

Si buscas una chaqueta básica que complete tu fondo de armario y haga que todos tus estilismos de primavera sean un éxito, no dejes escapar este modelo de Zara. Un diseño corto de escote pico y manga larga, que posee cierre frontal con botones y ha sido confeccionada en un bonito color crudo que combina con cualquier color. (Precio: 27,95 €. Ref. 2142/223)

La cazadora efecto piel más original

Cazadora efecto piel con detalles de trabillas. Zara

Hablando de prendas todoterreno, no podemos dejar de mencionar esta cazadora 'leather effect'. Una chaqueta de cuello solapa con manga larga que posee detalle de trabillas en los hombros y aplicación de cinturón con hebilla. Su color carbón la desmarca del resto de piezas similares y será la joya que corone cualquier look. (Precio: 49,95 €. Ref. 4341/826)

Máxima elegancia con esta chaqueta azul marino

Chaqueta azul marino con botones dorados. Zara

Minimalista y elegante, no es de extrañar que esta chaqueta de la firma de Inditex sea una de las preferidas de numerosas fashionistas de cara a la primavera. No lo pienses y, si estás en plena búsqueda de una chaqueta de entretiempo económica, sofisticada, versátil y atemporal, deberías añadir esta propuesta de Zara a tu lista de deseos. También disponible en color gris, la puedes lucir en un plan informal o en tu día a día con un look de oficina, siempre será un acierto. (Precio: 35,95 €. Ref. 3046/034)

La chaqueta de tweed para un toque de color

Chaqueta tipo americana de tweed en rosa. Mango

Los colores vivos continúan en pleno auge y el rosa, gracias a la estética 'barbiecore', es uno de los que más furor han causado (y lo seguirá haciendo). Por esta razón, no puedes perder la oportunidad de lucir en primavera esta tonalidad alegre y femenina con una chaqueta de tweed y bajo desflecado, como esta de Mango. La alternativa perfecta a la clásica blazer. (Precio: 69,99 €. Ref. 47065868-QUINTIN-LM)

El estampado de rayas es tendencia

Chaqueta de punto con estampado de rayas. Mango

Las rayas han vuelto con fuerza y se presentan a través de propuestas como esta chaqueta de punto tan original de la firma catalana. Una prenda cuya vida útil podrás alargar hasta los días más frescos del verano si así lo deseas, y que queda de maravilla con todo, siguiendo la línea 'black & white'. (Precio: 39,99 €. Ref. 47044038-POPEYE-LM)

La chaqueta imprescindible es vaquera

Cazadora vaquera con estampado corazones. Lefties

Seguro que tienes, al menos, una chaqueta vaquera en tu armario esperando a que llegue la primavera, pero ninguna como este de modelo tan original y bonito de Lefties. Una cazadora de corte holgado, con bolsillos delanteros con solapa y cierre con botones metálicos, cuyo principal atractivo está en su fabuloso estampado de corazones con el que acapararás todas las miradas. (Precio: 25,99 €. Ref. 1471/300/405)

Apúntate a la tendencia 'motomami'

Chaqueta efecto piel estilo motera. Lefties

Kendall Jenner o Rocío Osorno son solamente algunas de las muchas famosas que han lucido ya la tendencia que Rosalía creó, al lanzar su último álbum, Motomami. Hablamos, efectivamente, de lucir chaquetas moteras en estilismos casuales y tú también puedes hacerlo esta primavera con el diseño efecto piel que ha lanzado Lefties en tonos rosas o lima. (Precio: 29,99 €. Ref. 5813/302/520)

