Catherine Zeta-Jones tiene el vestido 'boho' perfecto para lucir en la playa porque favorece a todo tipo de cuerpos

El verano nos está dejando looks de playa insuperables y de lo más inspiradores. En España ya son muchas las 'celebrities' las que nos han regalado, sobre todo a través de las redes sociales, distintos posados en bikini y con looks de 'beachwear' que nos inspiran para nuestra próxima escapada, como Carmen Lomana (con bikini blanco para mujeres mayores de 60), Aitana (con un conjunto muy sexy de croché) o Chenoa (con el conjunto de baño más favorecedor). Sin embargo, a nivel internacional también hay mucho nivel con los distintos estilismos de playa. La última en mostrar su look de vacaciones ha sido Catherine Zeta-Jones, que se ha unido a la tendencia 'boho'.

La actriz británica está disfrutando de sus vacaciones en las playas paradisiacas de Capri. Para este tipo de destinos, una de las tendencias que más triunfa verano tras verano es la estética 'boho', caracterizada por prendas amplias y fluidas de estilo bohemio que, por supuesto, sientan bien a todo tipo de cuerpos.

En este sentido, Catherine Zeta-Jones ha sorprendido en Instagram con un nuevo look de playa que ha llamado la atención por estar protagonizado por un vestido 'boho' que cualquier mujer querría incluir en su maleta de vacaciones.

En la instantánea aparece la actriz sentada en un sofá de un barco de lujo llevando dicho diseño. Se trata de un vestido de color azul eléctrico, que es ideal para el verano porque potencia el bronceado, con estampado 'zig-zag', escote en pico, manga corta, lazada en los lados y una abertura lateral en cada pierna que llega hasta la cintura, y que tiene un efecto de alargar las piernas a quien lo lleva puesto.

Para completar su 'outfit', la actriz ha añadido un accesorio de lo más acertado: una diadema de tela a juego con el vestido, así como unas gafas de sol, unos pendientes de aro y un collar XL. Se trata de un vestido que pertenece a Missoni, tal y como delata el clásico estampado de chrevron de la marca, que ya no está disponible. Sin embargo, con este look la actriz inspira a lucir diseño de corte 'boho' que al ser amplios y fluidos favorecen a todas las siluetas y, por tanto, resultan idóneos para la playa.

