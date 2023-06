Carmen Lomana impresiona con su look más salvaje y se viste de leopardo de pies a cabeza

Carmen Lomana, a sus 74 años de edad, sigue siendo una de las mujeres más observadas por su estilo a nivel nacional. Su armario, protagonizado por prenda tendencia de lo más sofisticadas, son aptas para mujeres de todas las edades y, sin duda, la empresaria sabe cómo lucirlas de la manera más elegante.

Con defensoras y detractoras, el 'animal print' es uno de los estampados más complicados de lucir. Si bien es cierto que hace tiempo no se consideraba en absoluto como una tendencia elegante, durante los últimos años ha entrado incluso en el armario de las mujeres con más clase, como es el caso de Carmen Lomana, que ha lucido su look más salvaje.

Anoche tuvo lugar la celebración del 60 cumpleaños de Alaska y, por supuesto, a la cita no faltaron los familiares y amigos más cercanos de la artista como Pedro Almodóvar, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández o, cómo no, Carmen Lomana. Como era de esperar, la extravagancia protagonizó los looks del cumpleaños de la cantante de la movida madrileña y, sin duda, Lomana fue una de las que mejor se adaptó al 'dress code' con su estilismo salvaje (de pies a cabeza).

El look de leopardo de Carmen Lomana

Carmen Lomana brilló en el 'photocall' del evento con un vestido de escote asimétrico y una sola manga cerrada en puño con estampado de leopardo XXL. Se trata de un diseño ceñido al cuerpo, con cadenas doradas, que marcaba la silueta de la empresaria, con una sutil abertura en la parte trasera.

La pieza pertenece a Andrew Pocrid, diseñador cordobés en el que ha confiado en otras ocasiones. Además, Carmen Lomana ha querido llevar el leopardo hasta en los pies (literalmente): con unos zapatos destalonados de LODI x AndrewPocrid, con más de 10 centímetros de altura a juego con el vestido. Un estilismo que podría llevar una mujer de cualquier edad y que demuestra que el leopardo sí puede ser elegante.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.