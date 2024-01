Camisas (que puedes robar a tu novio) y que triunfan en el 'street style'

El mundo de la moda es un terreno fértil para la creatividad y la innovación, y en la última década, hemos sido testigos de una tendencia que se ha instaurado entre los amantes del street style: las camisas que puedes robar del armario de tu novio. Estas prendas oversize se han convertido en un auténtico fenómeno de la moda urbana, y no es difícil entender por qué. Con su estilo desenfadado y su comodidad sin igual, estas camisas han conquistado los corazones de las fashionistas de España.

El encanto de las camisas robadas de tu novio reside en su capacidad para combinar lo masculino con lo femenino, creando un equilibrio perfecto entre la comodidad y el estilo. Así que la próxima vez que estés buscando ese toque informal, pero trendy en tu armario, no dudes en tomar prestadas algunas prendas del armario de tu pareja. ¡Triunfarás en el street style y él te lo agradecerá!

Versatilidad y comodidad a partes iguales

Una de las razones por las que estas camisas del armario de tu novio triunfan en el street style es su inigualable comodidad. Estas prendas suelen estar confeccionadas con telas suaves y holgadas que permiten una total libertad de movimiento. Su corte oversize proporciona una sensación de relajación que es perfecta para los días en que deseas lucir elegante sin esfuerzo.

Además, estas prendas pueden ser adaptadas a una amplia variedad de estilos y ocasiones. Por ejemplo, si deseas un look casual y relajado, puedes combinar una camisa oversize con unos vaqueros ajustados y zapatillas blancas. Por otro lado, si buscas una apariencia más elegante, puedes llevar la camisa sobre un vestido ceñido y agregar un cinturón para marcar la cintura. Las posibilidades son infinitas, lo que convierte a estas camisas en una prenda ideal de fondo de armario.

1. Camisa de lino

Camisa de Lino. Zara

La camisa de lino es una prenda genial y muy versátil para tomar prestada un tiempo del armario de tu novio. Es una opción adecuada si quieres un look más elegante, puedes llevar la camisa de lino sobre unos pantalones chinos y añadir unos mocasines. Si la camisa es muy holgada, considera usar un cinturón ancho en la cintura para crear una silueta más definida. Esto puede darle un toque de estilo y estructura al conjunto.

2. Camisa de cuadros

Camisa de cuadros. Mango Man

Su patrón a cuadros añade un toque de eclecticismo y autenticidad a tus looks, lo que la convierte en una elección perfecta para pasear por la ciudad. Puedes llevarla a modo de sobrecamisa abierta con una camiseta blanca debajo y unos jeans ajustados para lograr un estilo relajado pero con actitud. Si buscas un look con presencia y personalidad, combina tu camisa con una falda de cuero y unas botas altas biker que darán un aspecto estiloso y actual a tu look.

3. Camisa blanca

Camisa Blanca. Mango Man

La camisa blanca es uno de esos clásicos atemporales que puede ser una pieza audaz para incorporar al streetstyle. Combínala con unas mallas de ciclista negras o unos leggings ajustados para lograr un contraste interesante entre lo holgado y lo ceñido. Añade unas zapatillas deportivas blancas para mantener el aspecto relajado y moderno. No olvides enrollar las mangas de la camisa para darle un toque de estilo y complementa el conjunto con accesorios como una riñonera o una gorra de béisbol para un toque de autenticidad urbana.

4. Camisa denim

Camisa Denim Zara. Zara

Una camisa denim oversize de tu novio puede ser la prenda ideal para un look streetstyle lleno de personalidad. Esta prenda aporta una dosis de actitud y autenticidad al estilo urbano, convirtiéndola en la pieza central de tu conjunto y transmitiendo una sensación de confianza y frescura a tu estilo callejero. Combínala con unos shorts desgastados y unas botas de estilo militar para un toque de rebeldía urbana. Deja la camisa abierta y superpón una camiseta gráfica debajo para un look desenfadado y relajado.

5. Camisa azul de rayas

Camisa azul de rayas. El Ganso

Una camisa azul con rayas de tu novio puede ser una elección acertada para tu estilo streetstyle. Prueba a llevarla atada a la cintura sobre un par de jeans de corte recto y cintura alta para lograr un aspecto relajado y con un toque retro. Esta camisa aporta un contraste fresco y vibrante a tu atuendo, creando un equilibrio entre lo casual y lo atractivo en tu estilo streetstyle.

