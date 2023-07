Camila Cabello destaca en la Semana de la Moda de París vestida de hada con un traje transparente

París acaba de arrancar su Semana de la Alta Costura llena de desfiles de las firmas más exclusivas que sólo vemos en alfombras rojas. Schiaparelli, Dior, Chanel y Giambatistta Valli son algunos que presentarán sus nuevas colecciones de la temporada otoño-invierno 23/24, con diseños vanguardistas y arriesgados con los que los directores creativos demuestran su 'savoir faire', personalidad e ingenio.

Durante estos días, la capital francesa estará a rebosar de diseños que se alejan mucho de lo que vemos en las calles y esto tiene un motivo. La alta costura está enfocada en crear prendas exclusivas y hechas a medida, donde el diseñador plasma la esencia de la marca de forma más literal y da rienda suelta a su creatividad, enfatizando la técnica y los materiales. Mientras, el 'prêt-a-porter', unifica todos estos conceptos y los transforma para el público de masas.

Entre las firmas que ayer presentaron sus colecciones está Iris Van Herpen, la diseñadora holandesa que transforma la arquitectura para convertirla en moda. Hemos visto sus diseños en fiestas tan importantes como los Oscars o la MET Gala y nunca pasan desapercibidos. Llevar un Van Herpen es sinónimo de acierto, por lo que muchas famosas no han querido perderse este desfile para dar con su favorito para los próximos eventos.

Maisie Williams, Big Latto, Adriana Gutierrez, Sabrina Harrison y Meredith Duxbury fueron algunos de los grandes nombres que se dejaron ver en el 'front row', aunque una de las invitadas que más impactaron con su look fue Camila Cabello con su vestido de hada futurista.

Camila Cabello en el desfile de Iris Van Herpen Alta Costura FW23 Getty Images

La cantante apareció con uno de los diseños de la firma pertenecientes a la colección Alta Costura otoño-invierno 22/23, inspirada en el metaverso y la moda virtual del futuro. Esta concepción la podemos ver en el vestido de Camila, con una clara vena poshumanista que recuerda a un hada guerrera sacada de una película de ciencia ficción.

La suntuosidad de la organza transparente se encontraba con las líneas agresivas que recorrían todo el diseño que, gracias a los tonos metálicos del vestido y las hombreras, recordaba a una armadura. El look lo completó con unas sandalias de plataforma XXL doradas, que le daban bastante más centímetros de altura, aunque no terminaban de casar del todo con la estética.

El look 'beauty' tampoco estuvo muy acertado, ya que si bien el maquillaje 'makeup-no makeup' sí estuvo bien y la luminosidad y el frescor de su piel nos recordaba a la de un hada, el moño deshecho que lució no era lo suficientemente futurista para acompañar al estilo del vestido de Iris Van Herpen.

Sin embargo, Camila Cabello fue capaz de defender el vestido pese a no haber llevado nunca nada parecido, sintiéndose cómoda con él y disfrutando cada matiz de su look. La cantante es muy fan de los diseños de Van Herpen, tal y como ha confesado en sus redes sociales, y con este look nos lo ha demostrado.

