Camila Cabello en Coachella tiene el top desnudo perfecto para reencontrarte con tu ex

Música, moda y mucho famoso: Coachella lo tiene todo para ser una fuente inagotable de contenido los próximos días. El festival que se celebra anualmente en California, Estados Unidos no solo cuenta con un impresionante cartel de artistas invitados si no que entre sus asistentes hay rostros de la industria muy sonados, como la mismísima Camila Cabello quien ha aprovechado la ocasión para dejar claro cómo ir en 2023 a esta cita multitudinaria (y demostrar que has superado a tu ex).

Coachella es el centro de todas las miradas del panorama fashion desde que los estilismos de quienes acudían al mismo se viralizasen allá por los inicios del 2000. Por aquel entonces transparencias, flecos y todo tipo de adornos boho eran los mejores amigos de las chicas glam que acudían a disfrutar los conciertos, ¿sigue siendo así en 2023? Camila Cabello ha demostrado que, rotundamente no.

El look Coachella 2023 de Camila Cabello

Si bien es cierto que el espíritu boho que inspira la localización desértica en la que se ubica el festival de Coachella nunca desaparecerá, esta se reinventa con las tendencias del 2023: los pantalones cargo y los tops efecto desnudo (con truco).

La cantante cubana ha lucido curvas y lookazo en las primeras horas del festival dejando claro cómo ir a Coachella en 2023 y ser tendencia con dos prendas básicas y muchos accesorios.

El look desnudo de Camila Cabello en Coachella 2023 Instagram.

¿Pantalones? Vaqueros estilo cargo, anchos y de cintura alta. ¿Top? Estilo corsé con cut out al centro y escote balconette, en un tono muy similar al de su piel para generar un efecto nude visual. ¿Accesorios? Todos los que puedas imaginar, y más. Collares que combinan el dorado con perlas y cristales, anillos XXL y pulseras festivaleras. Como guiño boho a la historia de Coachella, su melena por la cintura con ondas naturales y flequillo que ha rematado el look perfecto para reencontrarte con un ex.

La melena despeinada y boho de Camila Cabello en Coachella 2023 Instagram

Así es, Coachella no solo es música, moda y famosos, también hay cotilleo y uno de los más sonados de la noche ha sido que Camila y Shawn Mendes han compartido velada después de que su relación acabase en 2021.

El corsé de Camila Cabello por menos de 20 euros

Reencontrarte con tu ex no es algo que, a título personal, te recomiende, pero si vas a hacerlo solo voy a darte un consejo: copia el look Coachella a Camila con este corsé. ¿Tropezarás con la misma piedra otra vez? Puede, pero al menos con mucho estilo.

El corsé efecto desnudo de Camila Cabello CIDER

La prenda es de Cider, y comparte casi al 100% el patrón con el modelo original de Camila Cabello. El escote, el tono crudo del tono y el cut out bajo el pecho, ¿el extra primaveral? Flores sutiles que estampan el cuerpo del corsé en un lindo azul bebé.

Disponible por 19 euros en la web oficial de Cider, en tallas de la XS a XL.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.