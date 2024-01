De Buenos Aires a Andalucía: el significado 'musical' del vestido de Ana Mena para las Campanadas

2023 ha sido un año brillante para Ana Mena. Tras publicar su segundo álbum, el pasado mes de marzo, Bellodrama, la cantante no ha dejado de girar por toda España y ha llegado incluso a conquistar al público más exigente. Este éxito se ha visto reflejado al ser la elegida en dar, junto al mítico Ramón García, las Campanadas 2023-2024, para las que han contado con Jenni Hermoso como invitada especial.

Para dar la bienvenida al nuevo año, Ana Mena ha acompañado a todos los espectadores de la programación de Campanadas de TVE derrochando alegría y con su característica y espectacular sonrisa, así como con un estilismo impresionante con muchísimo significado y que al igual que el de Laura Escanes, pertenece a la firma española Ze García.

La malagueña, junto a su estilista Xanti de Barros, ha diseñado una reversión de una propuesta del 'atelier' español que supieron que era ideal para el momento de las Campanadas, tal y como el equipo de Ze García ha hecho saber a Mujer.es, y que además tiene una connotación musical perfecta para ir acorde a la gran pasión de Ana Mena.

Un proceso creativo que va de Buenos Aires a Andalucía

El vestido que ha llevado Ana Mena es un diseño que, literalmente, 'baila' entre la copla y el tango: se trata de una propuesta de encaje floral rebrodé muy elegante y sensual, de la cual, tanto Ana Mena como su estilista, se enamoraron. Sin embargo, la pieza ha tenido distintas modificaciones con el fin de darle un toque distintivo, pues se ha cambiado de color y ha pasado de ser negro a verde botella (uno de los colores que, además, ha marcado tendencia entre las políticas y ‘celebrities’ este 2023). Además, ha sido enriquecido con pedrería para hacerlo todavía más festivo.

Ana Mena con vestido verde de Ze García para las Campanadas Victor Salvador

El diseño, hecho a medida para Ana, abraza su silueta y potencia sus curvas gracias a los detalles de 'cut-out' en el lateral, que también aportan sensualidad al look. Además, cuenta con un bonito entramado floral en chantillí de rebrodé italiano, que desde la firma han seleccionado de manera única para la ocasión, tal y como han confesado desde el equipo creativo. El mismo tiene además cristales en tono esmeralda, negro y platino que se han aplicado de manera artesanal uno a uno en el taller de Ze García, y que han creado pequeños destellos intencionados para esta noche de fin de año.

Ana Mena brilla con un vestido verde para las Campanadas Victor Salvador

Otra de las características que destaca del vestido de la andaluza es la abertura en la pierna, que ella suele llevar en sus looks de evento para sumar altura y feminidad a sus estilismos. Esta raja además enlaza la falda con el cuerpo del diseño, que se contornea con un sutil volante en la cintura.

A modo de 'beauty look', Mena ha apostado por un recogido muy elegante, que no quita en absoluto el protagonismo al look, y un maquillaje en el que el ahumado de ojos adquiere todo el protagonismo.

