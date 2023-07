Encontramos el bolso más bonito de las rebajas en Cortefiel: de hombro, 'mini' y con un descuento del 80%

Si hay un complemento fetiche en nuestro armario ese es el bolso, un accesorio práctico y versátil del que no podemos resistirnos a tener varios para escoger el más adecuado en cada momento o look. Hay algunos que incluso se han convertido en modelos icónicos en España que todos desearíamos tener en nuestro vestidor, y que, sin embargo, muy pocos pueden conseguir comprar, como la propuesta de lujo que Jane Birkin. La moda se ha impuesto y ha convertido este accesorio en una muestra más de sofisticación, haciendo que su principal razón de ser, la practicidad, pase a segundo plano en pro del estilo.

Sin embargo, todavía hay diseños que aúnan ambas características. Este es el caso del bolso de hombro de Cortefiel que ahora está con un descuento de casi el 80%: de costar 70 euros, nos lo llevamos en las rebajas por menos de 15. ¡Y no solo nos ha encantado su precio!

Este es nuestro bolso del verano. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Bolso de hombro Descripción: Bolso de hombro con detalles metálicos y asa de hombro. Tiene cierre con cremallera metálica y bolsillo interior con cremallera. Las medidas son de 29 x 30 x 7,5 centímetros. Marca: Cortefiel Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.99 Imagen:

Este bolso de hombro cumple con la tendencia de este año que nos recuerda a los años 90: asas cortas, diseño media luna y dimensiones no demasiado considerables. Su tejido exterior de poliéster beige cercano al dorado contrasta con los remates en color amarillo anaranjado que borden la estructura del bolso y que consiguen aportar un toque renovado a esta propuesta clásica. Además, incluye detalles y remaches en metálico que también destacan sobre el fondo. Se cierra mediante cremallera metálica y dispone de bolsillo interior con cremallera.

Para cumplir con los preceptos de la moda, es bolso solo tiene unas dimensiones de 29 centímetros de alto, por 30 de alto y 7,5 de ancho. Pese a que pueda parecer que no cabe nada en su interior, tiene una capacidad adecuada para el día a día y, sobre todo, para no llevar un accesorio con mucho peso. Aunque no es un Birkin como el más caro del verano que ha lucido Gerogina Rodríguez en color Barbie es una opción muy versátil y adecuada para esta temporada, puesto que encaja con los looks más playeros, pero también con los que llevamos a la oficina. Las tonalidades que lo conforman, además, no pueden encajar mejor con el verano, así que, ¿qué más necesitamos para meterlo ya al carrito antes de que se agote?

Los detalles metálicos y el color amarillo anaranjado no pueden gustarnos más. Cortefiel

