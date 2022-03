Bershka a partir de los 30: te lo demostramos con tres 'looks' de la nueva temporada

Hace meses que sabemos cuáles son las tendencias que van a marcar esta primavera. ¡Pero es ahora cuando vamos a poder lucirlas! Una paleta de colores vibrante para apostar por el color block; cortes cut-out en vestidos y monos para dejar poco a la imaginación; la vuelta del boho con los flecos, el crochet o los estampados new age... apuestas que han conquistado las grandes pasarelas internacionales (¡y nuestros corazones!) que nos van a obligar, antes o después, a bucear los catálogos de las principales webs de fast fashion para hacer acopio de los must sin los que no estamos dispuestas a pasar esta estación.

Por dónde empezar es cuestión de preferencias, pero sí es cierto que cada firma tiene su público; y, desde hace algunos años, muchas piensan que el de Bershka está en los 20. ¡Pero nada más lejos de la realidad! Y su nueva colección nos lo demuestra; aunque, para facilitarte la búsqueda, hemos dado con tres conjuntos que nos han enamorado y que son ideales para ir al trabajo o para disfrutar del fin de semana. ¿Lista para llenar tu carrito de la compra?

Apuestas para caer en la tentación

Very peri, asimétrico y para la oficina. Los colores vivos se han adueñado este año de la temporada, aunque el very peri (con permiso del rosa y el naranja) va a dar mucho de qué hablar. Pues ahora, imagínatelo en gafas de corte retro y un top asimétrico que combinado con unos wide leg blancos potencia una figura equilibrada... ¡y que derrocha estilazo!

El conjunto en el violeta de la temporada. Bershka

El cargo en tonos tierra se mantiene. Aunque la proximidad del verano nos despierta las ganas de prendas ligeras, aún queda mucha primavera para lucir la estética cargo que tanto hemos visto este invierno. ¿La apuesta de Bershka? Los tonos tierra y la combinación de cortes y larguras para darte un aspecto sporty, todoterreno e ideal para el día a día.

Los tonos tierra también son para la primavera. Bershka

Total look naranja y psicodélico. Solo hay que echarle un vistazo a este conjunto para advertir tres de las tendencias que ya sabemos que van a triunfar esta primavera: el estampado new age con motivos geométricos psicodélicos, el corte wide en pantalones (¡y XL de la cazadora!) y un discreto acercamiento al color block. Una apuesta para conquistar el street style que, desde luego, no dejará indiferente a nadie.

No es 'color block' al uso, pero sí un buen acercamiento. Bershka

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bershka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.