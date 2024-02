Sara Carbonero es una de las personalidades más reconocidas en España no solo por su precioso rostro o por el viral beso con Iker Casillas durante el mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010, también por su personal estilo bohemio al que no ha renunciado a pesar del paso de los años que la ha convertido en icónica 'fashionista'. Hoy la periodista y empresaria cumple 40 años y para homenajearla repasamos algunos de sus looks que siempre marcarán tendencia.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero al cumplir 40 años

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años PHILIPPE DESMAZES

El 2010 fue el salto a la fama de Sara Carbonero. Si bien la periodista deportiva estaba acostumbrada a los focos y las cámaras por su trabajo retransmitiendo para el telediario, una vez confirmada su relación con el guardameta Iker Casillas esta atención aumento exponencialmente. Por aquel entonces, Sara tenía 26 años y ya conocía muy bien su estilo: pantalones vaqueros desgastados, chaquetas de cuero y fulares bohemios.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años Europa Press

En 2011 la periodista seguía marcando tendencia con su manera de vestir y en las fotos de 'street style' se dejaba ver con botas de montaña y chaquetas militares con su inalterable melena oscura y ondulada.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años ullstein bild via Getty Images

En 2012, España y Portugal disputaron la final de la Eurocopa en Alemania y por entonces la periodista deportiva se ponía delante de la cámara con vaqueros ceñidos y rotos en la rodilla, botas de tacón estilo campero y una camiseta amplia en verde militar que realzaba el bronceado natural de su piel.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años Europa Press

Sara Carbonero es tan fiel a su estilo bohemio-ibicenco que aun durante su embarazo en 2013 apostaba por prendas así para sentirse cómoda. Un vestido amplio y largo, con bolso tipo saco y botas de ante es una propuesta atemporal que todas podríamos recrear.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años Europa Press

Pero no todo en el armario de la periodista deportiva son flecos, vaqueros y prendas boho. Sara Carbonero también defiende prendas elegantes, tacones de vértigo y faldas vaporosas, como nos hizo saber en 2014 con este look bicolor.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años Carlos Alvarez

Al alcanzar los 30 años, Sara Carbonero ya era todo un icono de la moda por mérito propio, las marcas confiaban en ella como imagen y se lanzaba a la aventura de crear su propia firma de moda llamaba 'Slowlove'. La 'it girl' introducía el color negro en sus estilismos más elegantes pero hay algo a lo que no podía renunciar: estampados de flores y volúmenes varios.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años Josefina Blanco

Con la madurez de los años, Sara Carbonero supo integrar en su estilo personal la elegancia de este color con su alma ibicenca, nómada y hippie gracias a los diseños de 'Slowlove' y los vestidos cortos con cuidados detalles que combina con botas camperas para sus salidas nocturnas.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años Europa Press via Getty Images

Para 2021, Sara Carbonero era el icono del estilo bohemio-chic por excelencia en España y lo demostraba con este traje sastre de estampado paisley en clave patchwork que nos encanta de su propia firma de moda.

Cómo ha cambiado el look de Sara Carbonero a sus 40 años Instagram

Han pasado catorce años desde su viral momento junto a Iker Casillas en televisión, y su vida ha cambiado y evolucionado exponencialmente. De periodista a icono con nombre y apellidos, Sara Carbonero a sus 40 años tiene muchos motivos para celebrar la vida y solo podemos decirle: ¡feliz cumpleaños!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.