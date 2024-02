El anorak efecto piel que aún puedes comprar en las rebajas de Cortefiel por 30 euros

Aunque ya estamos pensando en la temporada de primavera-verano que se acerca a pasos agigantados, aún nos quedan algunas semanas de invierno que superar. Y no nos importa: es el tiempo perfecto para despedirnos de los abrigos que han sido tendencia y que, si así lo dictan las pasarelas internacionales, seguirán siendo imprescindibles cuando vuelva el frío a nuestras vidas.

También es el momento ideal para comprar abrigos más baratos: aún quedan prendas de rebajas y las de la temporada que dejamos atrás siempre suelen estar a mejor precio. De hecho, tenemos la prueba que confirma esta teoría: hemos dado con el anorak perfecto para todas y solo cuesta 30 euros (está rebajado un 775). Un modelo acolchado que apuesta por el color cereza más popular del invierno y que no tardará en agotarse, porque es precioso, elegante... ¡y efecto piel!

El abrigo acolchado más barato de las rebajas

Este abrigo tiene una rebaja del 77% y te ahorras 99 euros en su compra. 20deCompras

Este anorak de color cereza, uno de los más buscados de la temporada de invierno, es una compra segura. A pesar del carácter deportivo de esta clase de prendas, apuesta por un tejido efecto piel que lo convierte en un abrigo elegante e ideal para llevar con cualquier look y a cualquier edad. De hecho, al ser corto y tener el cuello alto, estiliza la figura.

Además, este acolchado tiene un descuento del 77% aplicado, que ha logrado que su precio baje de los 120 euros a los 30. Una oferta difícil de rechazar con la que ahorrar 99 euros que no tardará en desaparecer. Antes estaba en color blanco y ya ha desaparecido todo el stock, y esta versión vino ya no está en todas las tallas. Así que, ¡no la dejes escapar!

El remate final de las rebajas de Cortefiel

Si este abrigo acolchado no es lo que buscábamos o, para nuestra desgracia, ya no estaba disponible la talla que buscábamos, no hay que desesperarse. Aún quedan disponibles numerosas prendas en las rebajas de Cortefiel que, además, se enfrenta al remate final con descuentos de hasta el 77% aplicado en ropa de lo más variada, incluidas otras marcas como Slowlove o Pedro del Hierro.

Así, este puede ser también un buen momento para conseguir las botas altas de tacón y piel que aún vamos a llevar esta primavera, con algunos modelos que han pasado de costar 170 euros a 50. Además del calzado, también hay variedad de ofertas en jerséis y camisas, aunque ya solo están disponibles las últimas unidades.

Algo que también ocurre con los complementos de rebajas. Hay un sombrero de la marca de ropa de Sara Carbonero, Slowlove, que tiene un descuento de 50 euros; y también un bolso tipo hobo (una de las tendencias más fuertes de la primavera) que ha pasado de costar 70 euros a poder ser tuyo por solo 20.

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano?

Las rebajas de primavera verano son la siguiente oportunidad de comprar barato. EUROPA PRESS - Archivo

A tan solo unos días del fin de los descuentos de invierno (que comenzaron a principios de 2024), ya son muchos los usuarios que se preguntan si habrá este año ofertas de primavera o si, como es habitual, habrá que esperar a las rebajas de verano para volver a comprar ropa por menos dinero.

Por el momento, y salvo las campañas especiales de las marcas o ecommerce, nada apunta a que en las próximas semanas vayamos a disfrutar de una oleada de descuentos. Pero, a partir de finales de junio, si las fechas coinciden con el periodo de 2023, ya podremos volver a disfrutar de los descuentos en nuestras tiendas de ropa favoritas, de Zara a Cortefiel.

