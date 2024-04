Anne Hathaway lleva un vestido 'de diablo' en el estreno de 'La idea de tenerte'

Anne Hathaway nos ha dado varias películas que se han convertido en clásicos, como Los miserables, Interstellar o El caballero oscuro: La leyenda renace, muchos también la recordamos por sus comedias románticas del estilo de Princesa por sorpresa, Amor y otras drogas y El diario viste de Prada, un filme de culto para los amantes de la moda.

En esta última cinta, la actriz da vida a Andy Sachs, una periodista recién graduada que obtiene el trabajo "por el cual un millón de chicas matarían", el de asistente personal de Miranda Priestly, la editora de la revista Runway (personaje inspirado en Anna Wintour, directora de Vogue).

Esta película marcó un antes y un después en la cultura pop de muchas personas, que jamás olvidaron por qué es importante el azul cerúleo, que las ideas radicales son las únicas relevantes y, la más importante, que jamás nos tenemos que presentar a una reunión de trabajo sin información ni el trabajo hecho.

Ahora que Anne Hathaway ha vuelto a las comedias románticas con La idea de tenerte, ha querido rendir homenaje a una película tan especial con un vestido que, nada más verlo, todas hemos pensado en Miranda Priestly.

Anne Hathaway en el estreno de 'La idea de tenerte' AP

La actriz se presentó en el 'photocall' de Nueva York con un impresionante vestido que, esta vez, estaba firmado por Versace. Se trata de un diseño palabra de honor, uno de los escotes más tendencia de la temporada, cuyos lados estaban rematados en picos, que recordaban a los cuernos de un diablo.

El cuerpo era de estilo corsetero con dos sensuales aberturas tanto debajo del pecho como en el frontal de la falda, consiguiendo un look 'femme fatale' que nos recuerda a la colección otoño-invierno 22 de la firma italiana. Por supuesto, se trata de un diseño hecho a medida para la artista, con el que se convirtió en el centro de todas las miradas.

Hathaway lo combinó con pendientes y anillos de Bvlgari, prescindiendo del collar para que el vestido cobrase más protagonismo. Lo mismo pasó con su 'beauty look', reduciéndolo a una coleta alta y su flequillo y un maquillaje con la piel muy luminosa en la que destacaban sus ojos.

Una película catártica

En La idea de tenerte se habla de la diferencia de edad en las relaciones y el acoso y derribo que puede sufrir una persona en redes sociales al estar expuesta en el ojo público, algo que la actriz ha sufrido con creces. Cuando ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por Los miserables, comenzó una oleada de odio por ser "demasiado perfecta" que se concentró en un hashtag: #Hathahate.

"La gente que siente tanto odio y tiene el hábito de expresarlo en internet va a seguir haciéndolo. Del mismo modo que los que tienen la costumbre de ser amables lo son de forma natural. Todo depende de lo que cultives en la vida. Las redes sociales me ponen un poco nerviosa. Me encanta cuando me educan, cuando me entretienen e iluminan, pero limito mis interacciones. Prefiero leer libros como La idea de tenerte", reconoció la actriz en una entrevista.

Anne Hathaway en el estreno de 'La idea de tenerte' AP

Ahora, Hathaway protagoniza la película basada en la novela de Robinne Lee, un 'fanfic' (historia generalmente romántica creada por fans) que se hizo famoso por estar inspirado en la etapa de Harry Styles en el grupo One Direction, donde se cuestionan las normas sociales e invita al público a pensar antes de hablar.

"Me gusta que esta película cuestione las razones que llevan a la gente a morderse la lengua cuando reparan en una relación entre un hombre y una chica joven, y, en cambio, se sienten muy libres de opinar cuando la mujer es la mayor", comenta Anne.

El filme invita a reflexionar cómo se cuestiona la sexualidad de las mujeres a partir de los 40 años, la edad en la que se encuentra la artista, profundizando en el deseo femenino y la invisibilización de la mujer cuando llega a esta década.

