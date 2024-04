De Melania Trump a Kim Kardashian: las famosas que han sido vetadas de la Gala MET

Queda menos de una semana para la Gala MET, también conocidos como los 'Oscar de la moda', donde nuestras 'celebs' favoritas —y las más influyentes— desfilan en la alfombra roja con los looks más originales y planeados para convertirse en la mejor vestida de la noche, mezclando glamour con la extravagancia sin perder de vista el tema de la fiesta.

Aunque quienes vayan a asistir es todo un misterio que la misma Anna Wintour guarda bajo llave, sí que conocemos los que van a ser los anfitriones de este año, con Chris Hemsworth asistiendo por primera vez, junto a Zendaya, Jennifer López y Bad Bunny. Si bien se especula mucho sobre quién está invitado y quién no, lo cierto es que hay personas que, por mucho que quieran ir, nunca van a recibir una carta de la editora de Vogue.

Porque sí, pese a que no lo parezca, hay famosas que tienen vetada la entrada a la Gala MET por parte de la persona más influyente del mundo de la moda, ya sea por comentarios que han hecho de la fiesta o por su reputación. No obstante, no está todo perdido, porque algunas han conseguido hacer las paces con Wintour para volver a posar en la alfombra roja.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow en la Gala MET 2019 Getty Images for The Met Museum/

Hablar mal de una de las fiestas de Anna Wintour puede salir muy caro, y si no que le pregunten a Gwyneth Paltrow. Desde mediados de los 90, la actriz fue una de las asiduas a la gala MET, sin embargo, unas declaraciones que hizo en el Show de Kylie y Jackie en el 2013 consiguieron que la ganadora de un Oscar a Mejor Actriz por Shakespeare in Love no volviera a pisar la alfombra del Museo Metropolitano.

"Es espantoso. Piensas que va a ser esta fiesta maravillosa y glamourosa y que vas a ver a toda esta gente famosa. Y llegas y está atascado, hace muchísimo calor, todo el mundo te empuja, creo que ya no estamos en edad de hacer esas cosas". Estas fueron las palabras que le costaron un veto de cinco años.

Melania Trump

Donald y Melania Trump en la Gala MET 2012 Getty Images

Desde 1985, Donald Trump fue uno de los invitados más exclusivos de la gala, a la que apareció con varias de sus parejas. Sin embargo, todo cambió cuando el magnate decidió meterse en política e iniciar su carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Wintour no solo apoyaba a Hillary Clinton, sino que también hizo campaña a su favor.

"Tienes que defender aquello en lo que crees, y tienes que tener tu punto de vista", dijo tras revelar que Donald Trump jamás volvería tener una invitación. Palabra que, a día de hoy, sigue manteniendo.

Demi Lovato

Demi Lovato en la Gala MET 2016 Getty Images

Demi Lovato solo ha acudido una vez a la gala MET, en el 2016, pero para Anna Wintour fue más que suficiente tras las duras críticas que recibió por parte de la cantante, cuando declaró en una entrevista que fue una de las peores experiencias de su vida.

"Había una famosa que estaba siendo una total perra y estaba haciéndole la vida imposible a todo el mundo a su alrededor. Todo el ambiente era muy de grupitos, recuerdo que me sentí tan mal que pensé en volver a beber" dijo para Billboard. Pero no solo quedó ahí, la artista también afirmó que, tras la fiesta, fue directa a una reunión de Alcohólicos Anónimos y se sintió mucho más cerca de las personas sin hogar, que al evento de Alta Costura. Desde entonces no se le ha vuelto a ver en la gala.

Amy Schumer

Amy Schumer gala MET 2022 Getty Images

La primera gala MET de Amy Schumer fue todo un desastre, ya que no se sentía a gusto en ese tipo de ambientes donde tu look es lo que más cuenta, tal y como desveló en el programa de radio de Howard Stern, donde comentó que se sintió "incómoda con la farsa" de algunas famosas.

"La gente intenta fingir que está teniendo una conversación y a mí no me gusta la farsa. Estamos todos allí vestidos como si fuéramos un montón de malditos idiotas. Simplemente no me gusta. No tengo el más mínimo interés en la moda. No me importa", dijo la actriz que, desde el 2017 hasta el 2022, no se la volvió a ver por allí.

Kim Kardashian

Kim Kardashian en la Gala MET 2022 Getty Image

Lo de Anna Wintour con Kim Kardashian era algo personal, y es que al parecer, el tipo de fama que tenía la 'influencer' en los 2000 era la antítesis del buen gusto para la editora de Vogue, que aseguraba que nunca en la vida dejaría que la Kardashian pisara esta alfombra roja.

Sin embargo, parece ser que en esta vida no hay nada mejor que estar bien relacionada, ya que cuando comenzó a salir con Kayne West, las puertas del Museo Metropolitano de Nueva York se abrieron para la empresaria y desde entonces nos ha dejado looks que han pasado a la historia de este evento.

No obstante, el drama con el vestido de Marilyn Monroe en el 2022 y los desperfectos que causó Kim Kardashian a esta pieza histórica desató el rumor de que el veto de Wintour había vuelto a caer en toda la familia Kardashian, pero su aparición el año pasado con su look de perlas extremo demostraron que todo era mentira.

Lili Reinhart



Lili Reinhart en la gala MET 2021 Getty Images

Una de las actrices que nos ha dado los mejores looks en la gala MET ha sido Lili Reinhart, sin embargo, el año pasado nos dejó con la miel en los labios y ella lo achaca a un veto de la misma Anna Wintour por unas declaraciones que hizo sobre el vestido de Marilyn que llevó Kim Kardashian.

"Caminar sobre una alfombra roja y hacer una entrevista donde digas que te mueres de hambre porque no has comido carbohidratos en el último mes... ¿Todo para caber en un maldito vestido? Tan malo. Tan jodido en cientos de niveles. Para admitir que has dejado de comer por la Met Gala cuando sabes muy bien que jóvenes, hombres y mujeres te están admirando y escuchando cada palabra. Es increíble y asqueroso tanta ignorancia. Por favor, dejen de apoyar a estas estúpidas y tóxicas famosas cuya imagen gira alrededor de su cuerpo", dijo la actriz.

En una entrevista para W Magazine reconoció que no sabe si volverá a ser invitada al evento: "Después de volver a ir este año, no creo que me vuelvan a invitar. Dije algo sobre cierta persona en cierto vestido".

