Anne Hathaway y Cillian Murphy se convierten en los nuevos modelos de Versace

Tras el estreno de Oppenheimer, Cillian Murphy se ha convertido en el chico de moda. Sus reacciones durante las entrevistas protagonizan memes, sus ojos azul acero y su belleza irlandesa han hecho del actor la nueva obsesión de Hollywood. Solo era cuestión de tiempo que una firma de lujo se fijara en él para aprovechar el tirón del ganador del Oscar a mejor actor, y quien ha tomado la delantera ha sido Versace.

La firma de lujo italiana —que cuenta ya con Dua Lipa como imagen— ha apostado por Murphy para protagonizar su última campaña de Versace Icons, la colección de la marca que recoge prendas sencillas y básicas para nuestros looks del día a día, desde camisetas de algodón blancas hasta trajes con diseños actuales y modernos.

La colección de hombre, de la que Cillian es imagen, se caracteriza por chaquetas con solapas en pico y patronaje 'oversize', en las que no pueden faltar el detalle metálico de la Medusa en el bolsillo del pecho. Entre los materiales, destaca el cuero, que también es representativo de la Maison Versace como lo es el estampado Barocco, y lo podemos encontrar tanto en abrigos como en americanas, chaquetas moteras, camisas, vestidos y pantalones.

La moda se rinde ante los actores de más de 40 años

"Colaborar con Donatella en aspectos como la elección de las imágenes de referencia o la selección de la música de Fountains D.C. para el video ha hecho que la campaña refleje exactamente quién soy. Además, la colección de increíbles y potentes diseños, con su corte magistral, se adapta a la perfección a mi estilo", dijo el actor en un comunicado.

Cillian Murphy para Versace Icons Versace

Sin embargo, el actor no es el único fichaje para esta campaña, ya que para la colección de mujer, Versace ha contado con Anne Hathaway para que también pose delante de las cámaras con las últimas creaciones de la 'maison' italiana.

La actriz, por su parte, ha sido inmortalizada con looks muy atrevidos y sexys, en los que en cuero es el protagonista y en contraposición con el estilo desenfadado de su melena, bastante despeinada y al natural, dándole un aspecto muy chic.

"He conocido a tantas mujeres Versace muy parecidas a Donatella, llenas de poder, conscientes de sus emociones y dispuestas a mostrarlas, ambiciosas, intensas, divertidas, audaces, encantadoras, singulares, sexys, inteligentes, llenas de talento y generosas. La mujer Versace siempre es ella misma y lo he visto con mis propios ojos. Me llena de emoción y de orgullo que se me considere una mujer Versace y estoy encantada de unirme de nuevo a la familia de la casa para una nueva campaña de la colección Icons", cuenta Hathaway.

Anne Hathaway para Versace Icons Versace

En este caso, la colección de mujer destaca por sus trajes versátiles que se pueden combinar e integrar con facilidad en cualquier fondo de armario. Además, la colección incluye vestidos funcionales y femeninos para el día, como atrevidos y refinados para la noche. "La propia Donatella tiene como favorito un vestido camisero de punto de canalé por su diseño ceñido al cuerpo y su serpenteante hilera de botones con la Medusa que, cuando se desabrochan, pueden destacar aún más la silueta. Los representativos diseños de la casa persisten en una completa selección de bolsos y zapatos, especialmente, en la línea de bolsos Medusa ’95, que presenta el emblemático motivo de la firma como un detalle a modo de cinturón en todos los diseños de bolsos estructurados", añaden desde la firma.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.