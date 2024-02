Aitana se declara a Anne Hathaway antes del desfile de Versace en Milán Fashion Week llevando el 'little black dress' perfecto

La vida de Aitana está superando todas las expectativas en este 2024 y no ha hecho más que empezar. Dejando a un lado su relación con Sebastián Yatra, confirmada una vez rota, sus hitos laborales la están encumbrando más allá de las fronteras de España y ahora la joven ex-triunfito está conquistando Italia. Del Festival de SanRemo donde actuó junto a Sangiovanni, hasta la semana de la moda de Milán donde ha protagonizado el encuentro más viral con la icónica Anne Hathaway a la que se ha declarado.

La declaración de Aitana a Anne Hathaway

Actriz y cantante han cruzado sus caminos antes del desfile de Versace y la joven catalana no ha podido evitar declararle su "amor" a la protagonista de 'El diablo viste de Prada' y 'Princesa por sorpresa'. Lo compartía en redes sociales con sus seguidores con un vídeo y el siguiente texto: "Antes de poner nada sobre el show de @versace (que ha sido completamente increíble) necesitaba compartiros esto porque literalmente estoy llorando desde entonces, os quiero. En serio sigo en shock. Amo a Anne Hathaway, se lo he dicho."

Los halagos no han sido solo de Aitana a Hathaway, la "princesa de Genovia" ha alabado a la cantante y su lookazo para la ocasión, y no es para menos porque llevaba un 'LBD' firmado por Versace que es absolutamente perfecto. Después de este momentazo han compartido 'front row' separadas solo por un par de personas y nos han dejado pensando en el look de Aitana.

El 'little black dress' perfecto existe y lo tiene Aitana

En todo armario de mujer que se precie hay un vestido corto y negro o 'little black dress' que nos saca de apuros cuando no sabemos qué ponernos. Dar con el perfecto no siempre es tarea fácil pero para Aitana parece haber sido coser y cantar con la ayuda de Versace.

Aitana acudió al desfile de Versace en MFW WireImage

Enfundada en este diseño negro con escote palabra de honor adornado con solapa y cinturón extraíble con logo Medusa en el centro, ha vivido un momento icónico que ha desencadenado en una preciosa declaración a Anne Hathaway. Esta imagen nos deja con ganas de buscar un 'clon' asequible para la próxima temporada y ser protagonistas de nuestra propia película, como Aitana en este 2024.

