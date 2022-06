Anna Ferrer Padilla tiene el vestido de H&M por 29,99 euros con efecto 'cintura de avispa' que potencia el bronceado  

Llega el verano y los vestidos inundan nuestros armarios de nuevo. Da igual que sean largos, cortos, fluidos ajustados, de lino, de rayón o con cualquier color o estampado, esta prenda es la estrella de la temporada.

Lo que les hace imprescindibles es la comodidad y frescor que nos aportan, ya que no aprietan, nos dan toda la libertad de movimiento, no nos hacen pasar calor, estamos vestidas en un momento y crean looks de todo tipo con mucha facilidad.

La moda juega a nuestro favor este verano y los colores tendencia son los que más nos favorecen, dándonos mucha luminosidad y potenciando el bronceado, como el naranja.

Anna Ferrer Padilla, la hija de Paz Padilla, ha confiado en este color para verse mejor que nunca en un vestido que se ha ido directo a nuestra lista de deseos, porque lo tiene todo: naranja, con 'cut-out', escote halter, espalda descubierta y 'low cost'.

La hija de Paz Padilla, que disfrutó de una mágica fiesta de disfraces junto a su madre, acudió a la verbena de una firma de moda con un look muy especial que nos ha dejado completamente enamoradas.

Se trata de un vestido de la nueva colección de H&M con la espalda descubierta que ya se ha convertido en el favorito de otras 'influencers', como Sarah Razanantsoa y es que lo tiene todo para triunfar.

Este diseño es uno de los más favorecedores que podemos encontrar gracias, primero, a su escote halter, que define los hombros y realza el pecho. Por otro lado, tiene ese efecto "cintura de avispa" gracias al cut-out en esa zona y la espalda descubierta le da ese toque sexy que tanto nos gusta.

El 'cut-out' en la cintura hace que también se alarguen visualmente las piernas, aunque sea midi, por eso también quedará ideal con zapatos de tacón bajos.

Vestido con espalda descubierta H&M

Lo podemos encontrar solo en la web de la firma a un precio de 29,99 euros y aunque lo tenemos también en negro, estamos de acuerdo con Anna en que el naranja nos alegrará cualquier noche de verano.

