Ana Obregón regresa a Madrid con su nieta y luce la tendencia del verano

Después de casi 3 meses en Estados Unidos, Ana Obregón ha decidido regresar a España con Ana Sandra, su nieta, pese a toda la polémica que esto pudiera generar. En marzo, vieron la luz las fotos de ella con un bebé en brazos saliendo de un hospital, para después enterarnos de que había tenido a su nieta por gestación subrogada.

Hoy, sobre las 8 de la mañana, aterrizaba en Madrid junto a la hija de Aless Lequio en brazos, luciendo una amplia sonrisa y tapando su rostro con unas gafas de sol. Por supuesto, en seguida comenzaron a circular las fotos de Obregón en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, volviendo a convertir a la exactriz en 'Trending Topic' y siendo el principal tema de debate en los programas de la mañana.

Controversias aparte, la 'socialité' nos ha sorprendido con su look, una opción muy cómoda para viajar, pero a la vez con mucho estilo y bastante rejuvenecedor. Se trata de un vestido romántico con estampado de flores azules, fluido, ajustado en el pecho y con mangas amplias, sumándose así a las últimas tendencias para este verano.

Para completar el look se ha decantado por unas deportivas de Chanel, convirtiendo este conjunto en uno de los más versátiles, ya que es perfecto tanto para los días que no paramos como los más relajados.

Ana Obregón junto a su nieta en Madrid Europa Press

Aunque no hemos dado con la firma del vestido (por raro que parezca, no es de Charo Ruíz), tenemos la suerte de que se trata de una de las grandes tendencias de la temporada, y es que la inspiración Bridgerton está ahora por todas partes.

Es por eso que las tiendas se han inundado de vestidos y diseños muy románticos donde las flores son las protagonistas, generalmente sobre un fondo blanco o pastel. Este estampado tan delicado es un 'must have' para este verano y no podía faltar en el armario de Ana Obregón.

Copia el look: edición 'low cost'

Pese a no saber de quién es, sí que hemos encontrado algunos diseños que se parecen al que lleva la madrileña y, lo mejor de todo, son 'low cost', por lo que no supondrá un agujero en nuestra cartera. H&M, Mango o Pull & Bear tienen opciones que no podemos dejar escapar.

Vestido 'off-the-shoulder' de H&M Cortesía

Una de las opciones más parecidas es la que nos muestra H&M, con flores azules grandes sobre un fondo blanco. Aunque se trata de un vestido de escote barco, podemos llevar las mangas como más nos gusten. Además, es ajustado al pecho y fluido en la falda, por lo que es muy favorecedor para todo tipo de siluetas. Su precio es de 29,99 € (ref: 1080268006).

Vestido camisero floral de Mango Cortesía

Un poco más diferente, pero con el mismo estampado, es este vestido camisero floral de Mango. Cuenta con cierre botones en la parte delantera y un cuello de camisa. Por otra parte, también tiene un cinturón de la misma tela para ajustarse a la cintura y crear una silueta de reloj de arena. Aunque está agotado en algunas tallas, todavía lo podemos encontrar por 29,99 € (ref: 47008638-APPLE2-LM).

Vestido largo de flores de Pull & Bear Cortesía

El de Pull & Bear es el más diferente, pero sigue con la misma idea: un vestido de verano con estampado de flores en los colores azul y blanco. En este caso, las flores son más pequeñas y numerosas, pero cuenta con un estilo playero que nos hace desear estar ya de vacaciones. Su precio también es de 29,99 € (ref: 5393403).

