De la oficina al 'afterwork': cómo transformar tus zuecos en el calzado ideal para cualquier ocasión

Mayo nos ha confirmado que la primavera ha llegado en todo su esplendor, con sus altas temperaturas, rayos de sol que se cuelan por las ventanas, esa lluvia que consigue que todo florezca... Está claro que el buen tiempo ha llegado para quedarse y con él, nuestra ropa de verano.

Al igual que con los vestidos, las faldas, los jerséis o los accesorios, los zapatos también pasan por el cambio de estación y los llevamos dependiendo de si es invierno o verano. Mientras que las botas o los mocasines son ideales para los meses fríos, las sandalias o las alpargatas son el calzado del calor por excelencia. Sin embargo, hay un calzado que vale para cualquier ocasión y no son los tacones.

Los zuecos pueden salvar cualquier look sin gracia, y es que estos zapatos tienen tanta personalidad que no necesitas llevar nada más llamativo. Aunque por su diseño nos puede parecer que son más indicados para el verano, lo cierto es que las nórdicas nos han enseñado a llevarlos con cualquier temperatura, creando tendencias que jamás creímos que nos pondríamos. No obstante, hay más de una forma de llevarlos gracias a su gran versatilidad que permite combinarlos con cualquier look.

Con vaqueros para el día a día

Una de las opciones más usadas es combinar los zuecos con pantalones vaqueros. El estilo informal de ambos se complementa muy bien, aunque el calzado le aporta ese toque de tendencia al conjunto y lo hace más llamativo. Una buena opción para darle un toque más especial es escoger un calzado con un estampado llamativo, como de flores o 'print' de vaca.

Con calcetines, la más cómoda

Si hace unos años nos reíamos de aquellos extranjeros que paseaban por el paseo marítimo con calcetines y chanclas, parece que vamos a tener que tragarnos nuestras palabras, porque los zuecos con calcetines han sido el último grito este invierno. La tendencia nació gracias a las 'influencers' nórdicas y se expandió por el resto del mundo enseguida, inundando el 'street style' y apareciendo en nuestras cuentas de Instagram favoritas. La mejor forma de llevarlos es con prendas de punto o con vaqueros en las mismas tonalidades.

Con vestidos o faldas para una cita

Los momentos románticos también son perfectos para lucir este tipo de calzado, y es que es una alternativa a los tacones muy cómoda que combina con (casi) todo tipo de vestidos. Los vaporosos son ideales, ya que su estilo veraniego desenfadado acompaña a los zuecos, aunque las faldas también son perfectas.

Para la oficina

Aunque puedan parecer informales, lo cierto es que los zuecos son perfectos para ir a la oficina. Acompañados de una 'blazer', dan ese aspecto cercano con el que conseguir ese buen ambiente de trabajo y, además, le dará ese toque estiloso al look.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter