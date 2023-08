Aitana se va de fiesta en Ibiza con Sebastián Yatra y luce el vestido 'strech' drapeado que más se ajusta al cuerpo

Ibiza es el destino de vacaciones favorito de España para muchos 'celebrities' e 'influencers' nacionales e internacionales. Por allí han pasado desde Victoria Federica, pasando por Chiara Ferragni y hasta Elsa Pataky y, como no podía ser de otra manera, Aitana, que está sacándole el máximo partido al verano 2023, no podía faltar en la isla balear. La cantante está disfrutando de unos días de sol, playa, mar y, cómo no, de fiesta junto a Sebastián Yatra. Y allí también nos está regalando distintas inspiraciones de looks perfectos para esta temporada.

Ibiza, más allá de las aguas cristalinas que tanto caracterizan a la isla, también es la cuna de la fiesta. Una de las discotecas más famosas del mundo se encuentra allí y es visitada cada año por millones de personas (turistas y locales). Hablamos de Ushuaïa, el espacio al aire libre que acoge a DJs de la talla de David Guetta o Calvin Harris cada semana y que no ha querido dejar de visitar Aitana, acompañada de su pareja, Sebastián Yatra.

La exconcursante de Operación Triunfo ha compartido en sus historias de Instagram dos fotografías en las que aparece posando en el reservado más VIP de la discoteca y luciendo un vestido impresionante que no puede favorecer más su silueta.

El vestido drapeado de Aitana es de la firma de lujo más viral

Se trata de un vestido mini de color azul eléctrico, diseño 'stretch' ajustado al cuerpo, cuello alto, manga corta y dobladillo asimétrico en la falda de estilo pareo. Cuenta con frunces en la parte del escote, el cuerpo del diseño y en la falda, lo que hace que aunque sea pegado pero también favorezca.

Aitana en Ibiza con vestido azul eléctrico Instagram / @aitanax

La pieza pertenece a una firma de lujo que se ha hecho viral este último año, Coperni, por ser la responsable de crear en directo en la pasarela de la Semana de la Moda de París el vestido con spray a Bella Hadid. Este diseño que se ha comprado Aitana en la casa de moda lo encontramos en plataformas multimarca como Farfetch a un precio de 580 euros. La cantante lo ha llevado con su melena bob suelta, maquillaje sencillo y un bolso bandolera de color blanco.

Aitana en Ibiza con vestido azul eléctrico Instagram / @aitanax

Alternativas al vestido de lujo de Aitana

Si bien es cierto que el diseño de Aitana es espectacular, también lo es que puede no estar al alcance de todos los bolsillos. Por ello, hemos buceado por las colecciones de las principales firmas de moda asequibles y hemos encontrado tres referencias muy similares al de la cantante, de distintos precios y para distintos gustos.

Este vestido mini azul eléctrico de Bershka cuenta con escote de palabra de honor y frunces laterales que favorecen muchísimo la silueta. Además, tiene una abertura lateral que también crea un efecto de sumar centímetros de altura. Está disponible en todas las tallas (desde la XS a la L), en distintos colores (azul, negro y verde) y tiene un precio de 15,99 €.

Vestido azul drapeado de Bershka. (Ref. 5572/443/430) Cortesía

En Guess encontramos otro diseño azul eléctrico de corte mini que favorece al cuerpo. Está confeccionado en mezcla de viscosa y cuenta con un escote en pico pronunciado que sienta bien a todo tipo de pechos, ya que incluye tiras horizontales. No tiene mangas, es ceñido y tiene cierre trasero con cremallera. Es de las rebajas de la firma, por lo que ya sólo está disponible en las tallas XS, S y M por un precio de 182 €.

Vestido bandage Marciano de Guess. (Ref. 3GGK375590Z) Cortesía

Finalmente, entre los diseños de nueva temporada de Pull & Bear hemos dado con un vestido mini con escote 'bandeau', ajustado a la cintura, con detalle de drapeados y bajo asimétrico por 22,99 €, pero está a punto de agotarse.

Vestido mini bandeau con drapeados de Pull & Bear. (Ref. 7392315) Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.