El 'outlet' de Stradivarius más grande de España se encuentra en Madrid: el secreto mejor escondido del Grupo Inditex

Si hay algo que caracteriza a las marcas de Amancio Ortega, ya sea Zara, Pull & Bear o Stradivarius, tres de las grandes firmas de moda del Grupo Inditex, es por sus tiendas ubicadas en el centro de las ciudades en España, normalmente en reconocidos edificios de los que salen música vibrante que te invitan a entrar y echar un vistazo. Y, reconozcámoslo, también a comprar.

Sin embargo, aunque no se trate de ropa con precios que a día de hoy no son excesivamente elevados, lo que entraría dentro de la definición de 'fast fashion', de la que forman parte otras como Primark, Mango o H&M, sus prendas no siempre están al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, existe una opción que no todo el mundo sabe y que son sus grandes 'outlets' de ropa, calzado y complementos de la multinacional de origen gallego.

¿Dónde está el 'outlet' de Stradivarius más grande de España?

A diferencia de sus céntricas superficies, habrá que desplazarse hasta Getafe (Av. Río Guadalquivir, 15), a unos 17 kilómetros de Madrid. En concreto, hasta los grandes almacenes 'The Style Outlets', con un horario de diez de la mañana a diez de la noche de forma ininterrumpida. Pero ahí no acaba la cosa, porque también se puede visitar el 'outlet' de Pull & Bear, con grandes descuentos en colecciones pasadas, esto es, que no son de esta misma temporada.

Zara Pre-Owned, la plataforma de ropa de segunda mano

Inditex estrenó en enero de este año el portal Pre-Owned, donde ponen a la venta las prendas ya utilizadas por sus clientes, aunque por el momento solo se puede utilizar en Reino Unido. Una de sus valores, según la compañía, es que pueden encontrarse prendas con más de diez años que de ninguna otra forma podrían adquirirse.

Tal y como confirmó Óscar García Maceiras, CEO del Grupo Inditex, en una entrevista con Expansión comentó que "la idea es seguir extendiendo Zara Pre Owned a nuevos mercados. Vamos a empezar por Francia y Alemania, pero estamos poniendo todo el esfuerzo para que llegue a España antes de final de año", asegura.

Los 'outlets' más famosos de España para renovar el armario



En varias de las distintas comunidades autónomas de España se encuentran tiendas con ropa de otras temporadas en las que comprar artículos de las principales firmas de moda a las que se les aplica algún tipo de descuento. Algunas de las marcas más famosas que cuentan con su propia versión de outlet son Mango, Puma, Adidas, El Corte Inglés, Cortefiel y, como no podría ser de otra manera, el Grupo Inditex. La mayoría de ellas están ubicadas en centros comerciales especiales para este tipo de ventas.

Andalucía

Sevilla Fashion Outlet (Sevilla)

McArthurGlen Designer Outlet Málaga (Málaga)

Factory Outlet Málaga (Málaga)

Fifty Outlet (Chiclana de la Frontera)

Fifty Outlet Palmones (Cádiz)

Fifty Outlet (Sevilla)

Aragón

La Torre Outlet (Zaragoza)

El Corte Inglés Outlet (Zaragoza)

Canarias

Centro Comercial Las Terrazas (Gran Canaria)

Galeón Outlet (Tenerife)

Castilla y León

Fifty Outlet (Valladolid)

Capitán Siroco (León)

Outlet de El Corte Inglés (Valladolid)

Castilla-La Mancha

Outlet de El Corte Inglés (Guadalajara)

Fifty Outlet en Olías del Rey (Toledo)

Fifty Factory (Albacete)

Cataluña

La Roca Village en Santa Agnès de Malanyanes (Barcelona)

Barcelona Outlet (Barcelona)

Outlet de El Corte Inglés (Barcelona)

Nice Things Outlet (Barcelona)

Comunidad de Madrid

Sambil Outlet en Leganés (Madrid)

Las Rozas The Style Outlets (Madrid)

Getafe The Style Outlets (Madrid)

San Sebastián de los Reyes The Style Outlets (Madrid)

Las Rozas Village (Madrid)

Factory Nassica Getafe (Madrid)

Outlet de El Corte Inglés (Madrid)

Comunidad Foral de Navarra

Outlet de El Corte Inglés Itarroa (Huarte)

Comunidad Valenciana

Factory Bonaire (Valencia)

The Outlet Stores (Alicante)

Extremadura

Outlet Mares (Cáceres)

Galicia

Coruña The Style Outlets en Culleredo (A Coruña)

Outlet Fashion Center (Pontevedra)

Outlet Allariz (Ourense)

Fifty Outlet (Vigo)

Islas Baleares

Mallorca Fashion Outlet (Mallorca)

La Rioja

Fifty Factory (Logroño)

País Vasco

Fashion Outlet Barakaldo (Barakaldo)

Megapark (Barakaldo)

Styling Outlet (Barakaldo)

Fifty Outlet (Barakaldo)

Principado de Asturias

FIFTY (San Martín del Rey Aurelio)

Centro de Oportunidades de El Corte Inglés (Asturias)

Región de Murcia

La Noria Outlet (Murcia)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.