De 170 euros a 60: fichamos el abrigo tipo plumas más versátil de las rebajas de Cortefiel

Aunque esperamos estos días en España un anticiclón que dejará temperaturas propias de mayo, aún quedan muchas semanas de invierno y frío. Por eso, no hay que desaprovechar la oportunidad de conseguir las mejores prendas de abrigo en las rebajas de enero que aún podemos encontrar disponibles en numerosas webs.

De hecho, es ahora en esta segunda fase donde, a diferencia del arranque, donde podemos encontrar mejores precios en la ropa propia de la temporada (¡truco de expertas!). De hecho, nosotras ya hemos encontrado una de las gangas en moda de la semana: ya sabemos dónde comprar el abrigo plumas más rebajado que, además, nos durará esta temporada y muchas más, por su estilo clásico y sus materiales de buena calidad.

Un abrigo plumífero por menos de 60 euros

Este abrigo acolchado también está disponible en color marrón y en crudo. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Abrigo plumífero largo Descripción: Abrigo con relleno de pluma y plumón, manga ranglan y con cierre central con cremallera. El tejido es repelente al agua, además de ofrecer una gran durabilidad y fácil mantenimiento. Está disponible en tres colores Marca: Cortefiel Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

Este abrigo plumífero largo con relleno de pluma y plumón es una de las prendas más llamativas de las rebajas de Cortefiel. Y, sí, es, precisamente, por el descuento que tiene aplicado: con un 64%, se puede ahorrar con su compra 110 euros. Una propuesta perfecta para ampliar nuestro armario de invierno que, además, se aplica a los tres colores en los que está disponible (marrón y crudo, además del negro), aunque cabe destacar que ya no está disponible en todas las tallas en algunos modelos.

Claro que, esta oferta no sería tan atractiva si el abrigo de plumas no fuese tan bonito. Con una manga raglán muy favorecedora, este modelo apuesta por una largura media (por debajo de las rodillas) y por un corte holgado, que no excesivamente oversize, para dibujar la silueta al tiempo que permite llevar un look de capas.

A la cremallera central al tono y los bolsillos laterales con interior térmico, se suma una gran capucha muy favorecedora para resguardarnos de la lluvia y el frío. Y es que este abrigo acolchado apuesta por un tejido técnico que repele el agua (¡y las manchas!), otorgándole durabilidad y un fácil mantenimiento.

¿Qué hay en las rebajas de mujer de Cortefiel?

Aunque las primeras semanas de enero fueron las más fuertes de las rebajas, Cortefiel es una de las tiendas que mantiene buenas ofertas en su web pasados los días centrales. De hecho, aún se puede conseguir ropa de abrigo a buenos precios, desde abrigos hasta jerséis, para asegurar que tenemos todas las prendas necesarias para sobrevivir a las bajas temperaturas.

Pero, no solo podemos encontrar las propuestas de Cortefiel con descuentos de hasta el 70%, las marcas que comercializa también se encuentran de rebajas. En Slowlove, por ejemplo, hay numerosas prendas de las últimas colecciones de Sara Carbonero e Isabel Jiménez que pueden encontrarse más baratas de lo habitual. Lo mismo ocurre con las de Pedro del Hierro o Hoss Intropia.

También hay grandes descuentos aplicados en la marca de ropa de la marquesa de Griñón, TFP by Tamara Falcó, donde se pueden encontrar prendas de fiesta ideales para ser, por ejemplo, la invitada perfecta en tus bodas de 2024.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.