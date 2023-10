Repasamos los mejores 'looks' por los que ha apostado la reina Letizia en los premios Princesa de Asturias

Desde 2004, el Teatro Campoamor de Oviedo se ha convertido en el escenario elegido para la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Hasta que Felipe pasó a convertirse en rey de España, estos galardones se denominaban Príncipe de Asturias. En ellos hemos podido ver cómo ha evolucionado el estilo de doña Letizia y de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En el armario de Letizia, esta cita ha tenido un solo protagonista de estilo hasta 2020, el diseñador español Felipe Varela, quien le ha vestido durante dieciséis años creando conjuntos icónicos, diferentes y únicos. Sin embargo, desde 2020, la reina decidió romper esta tradición e incorporar creaciones de otras firmas y diseñadores, con lo que mostró una imagen renovada, más actual, sofisticada y muy femenina.

Eso sí, en 2020, doña Letizia no quiso estrenar, sino que recuperó un vestido azul noche, con manga francesa y gran flor en relieve que adornaba su escote firmado por Delpozo (colección Pre-Fall 2017). Diseñado por Josep Font, lució esta pieza por primera vez en diciembre de 2017, durante la entrega de los Premios As del deporte en el Palacio de Cibeles de Madrid. Al año siguiente, en octubre de 2018, la volvió a elegir para un encuentro con el presidente y la primera dama de Francia.

Los 5 'looks' más icónicos de la reina Letizia en los premios Princesa de Asturias

Repasamos los estilismos más especiales de la reina Letizia, ya sea por el diseñador escogido, la belleza del diseño o por representar una fecha clave. De 2004 a 2022, los cinco looks que perduran en el recuerdo de todos.

2004: su primera aparición, fiel a Felipe Varela

Primera aparición de doña Letizia en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Gtres.

La primera vez que Letizia asistió a una ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias junto a su marido fue en 2004, cuando todavía se denominaban premios Príncipe de Asturias. Para esta ocasión tan especial, Letizia escogió un dos piezas formado por un abrigo, una camisa y una falda, todo color champagne. Un conjunto firmado por su diseñador fetiche, en esa época, Felipe Varela.

En cuanto a los complementos, Letizia escogió un minibolso con cadena, en color gris plomo, con detalles joya; y unos salones al tono del conjunto, pero con acabado metalizado.

La entonces Princesa de Asturias, se adelantó al pussy bow, que años más tarde popularizaría Melania Trump, en fucsia y con Gucci.

2010: el icónico vestido bordado de Varela

La reina Letizia, con diseño bordado del diseñador español Felipe Varela, en 2010. Gtres.

En 2018, la reina estrenó una pieza joya confeccionada en neopreno, de efecto cocodrilo, adornada con un brocado de pedrería plateada y bordada a mano en hilo y cristal. Un vestido de cuello barco, manga corta, cuerpo ajustado y corte midi, que combina diferentes tonalidades: metal en azul noche, cerúleo, pizarra y nude. El vestido lo firma también Felipe Varela, el que fuera el diseñador de cabecera de la reina para sus ocasiones más especiales. A sus pies, Letizia lucía unos salones tipo peep toe, de tacón de aguja, confeccionados en tul negro.

Un diseño que Letizia ha lucido en más ocasiones: en 2018, en la gala de los Cerecedo, y en 2021, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Planeta.

2020: el año que rompió la tradición

Ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, año 2020. leonorandsofia

Después de 16 años seleccionando piezas del diseñador español Felipe Varela, doña Letizia decidió mover ficha y apostar por un nuevo nombre en 2020. La elegida fue la marca, también española, Delpozo, y, en concreto, un vestido de silueta lápiz, escote barco, corte a la cintura y manga francesa, adornado con una flor arquitectónica. Un detalle fiel al llamativo juego de volúmenes tan característico de su artífice, el creador Josep Font.

En cuanto a la elección a sus complementos, la reina acompañó la estética minimalisa y depurada del diseño con unos sencillos complementos al juego para conseguir un impecable estilismo monocolor: unos salones clásicos, con tacón de aguja, y una cartera de mano alargada en ante.

La elección de las joyas fue también muy discreta y recuperó sus pendientes de oro blanco y diamantes en forma de estrella de la casa francesa Chanel, así como el anillo dorado, de Karen Hallam.

2021: el 'new look', de The 2nd Skin Co

La reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2021 Getty Images

Hace dos años, doña Letizia estuvo radiante. Su elección fue un diseño de firma española con el que representó el nuevo New Look, originario de Christian Dior. La reina lució un vestido entallado a la cintura por un discreto cinturón de piel, con falda acampanada, de corte midi, de The 2nd Skin Co. Una pieza con detalle de lazos en relieve a la altura de las caderas, confeccionada en tafetán color negro de la colección primavera/verano 2022. Una línea bautizada con el nombre de Magna Magnolia. A juego con esta creación, sus complementos: salones efecto serpiente de Manolo Blahnik y un clutch modelo Knot, de Bottega Veneta.

Para la ocasión, eligió joyas con mucha historia: Letizia llevó unas piezas del joyero real, que no es la primera vez que luce en estos galardones (se los vimos también en 2018). Los pendientes de diamantes, en talla orla montados en garra, que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia, y las pulseras de Cartier.

2022: la feminidad de Carolina Herrera

La reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2022 Europa Press

Era la primera vez en esta cita que Letizia decidía no lucir moda española para apostar por otra de sus referencias de cabecera: la escogida para romper la tradición fue Carolina Herrera. En concreto, se decantó por un vestido negro, con pliegue en la cintura que realza la figura y adornado en el escote y los hombros con flores en relieve y lentejuelas de color blanco. Un diseño que tiene historia: antes que la reina Letizia, lo lució Sassa de Osma, la escopa de Christian de Hannover, quien lo lució cuatro años antes que la Reina, en noviembre de 2018. En aquel momento, esta pieza de Carolina Herrera tenía un valor de 7.097 euros. Doña Letizia completó el conjunto con una pequeña cartera de mano en negro, que se coordina con sus zapatos en ante, destalonados y con hebilla en el empeine, de Isabel Abdó. En cuanto a sus joyas, lució unos pendientes de diamantes, con formas arabescas, que recibió como regalo del emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su amado anillo de Karen Hallam.

