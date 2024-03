María Herrera, piloto y única mujer en el mundial de MotoE: "Mi familia me inspira a luchar por el motociclismo femenino"

Con solo 27 años de edad, María Herrera presume de tener una trayectoria profesional de lo más admirable. Tenía solo cuatro años cuando se subió por primera vez a una moto en Oropesa, su pueblo de Toledo, detrás de la gasolinera que regenta su padre. Y, curiosamente, en ese momento ya sabía que el motociclismo era su verdadera pasión.

En 2024 presume de ser la primera mujer en ganar el Campeonato de España de Moto3 mixto, así como de ser la mujer con más puntos en el campeonato del mundo. También es la única en el mundial de MotoE y, en el Motorland de Aragón, donde hizo historia al competir con el primer equipo íntegramente femenino de la historia, Angeluss MTA Racing.

Durante sus años en Moto3 logró superar a muchos pilotos que hoy son estrellas de MotoGP, pero también a sí misma. Su historia de constante evolución y trabajo en un entorno con una cuota masculina considerablemente superior, como es el motociclismo, es pura inspiración para mujeres de todas las edades.

Además de todo esto (por si fuera poco), María protagonizó uno de los episodios de la Escuela de Maestros de la Fusión de Cerveza La Sagra, una miniserie para reivindicar el talento toledano y que busca eliminar barreras. Hablamos con ella sobre este proyecto, sobre feminismo en el deporte y sobre su carrera más importante: la de su vida.

María, tienes solo 26 años y una gran carrera deportiva a tus espaldas. ¿Cuándo empezó tu pasión por el mundo de las Motos?Empezó desde muy pequeña. Recuerdo ver fotos encima de la moto con mi padre a los pocos años de nacer e ir a verle correr al Jarama con mi madre. Me metió la gasolina por los ojos (risas).

¿Cómo fueron tus inicios?Empecé a montar a los 5 años. Me subí por primera vez a una moto en Oropesa (Toledo), detrás de la gasolinera que regenta mi padre. Fue allí donde, unos años después, montamos un circuito improvisado donde empecé a entrenar. Hice mi primera carrera a los 6, ahora mismo me parece locura, pero yo recuerdo que controlaba... Disfrutaba montando los findes con mis dos hermanos, que me servían para adelantar gente y ser competitiva. Lo pasábamos bien.

En ese momento, cuando comenzó todo, ¿cuál era tu sueño?Mi sueño era ganar al que tuviera delante, poder montar en moto siempre que quisiera. Yo no soñaba con ganar un Mundial, eso vino después, cuando empecé a ganar carreras y a ser competitiva en categorías que ya eran serias... La antesala al Mundial.

Tu padre fue un apoyo fundamental para comenzar en esta carrera. ¿Qué papel tiene él ahora?Sí, mi padre y mi familia. Sin ellos no hubiera conseguido la mitad de las cosas. Las horas que me pasaba y me paso todos los findes cuando otros están de fiesta con mi edad, por ejemplo... Nosotros siempre hemos sacrificado para poder entrenar e ir a las carreras. Me han acompañado cuando era pequeña y ellos se han perdido algunas cosas por estar conmigo. Mi padre es el que me ha enseñado todo de pilotaje, yo tengo mi propio estilo, pero soy quien soy gracias a él. Sobre todo me inspira a seguir trabajando cuando las cosas no funcionan como querría uno. En los entrenos bajo la lluvia le veo a él con un paraguas viendo entrenar a su hija... Creo que hay cosas que no se podrían pagar a un padre, ni agradecer lo suficiente, tengo suerte de compartir la misma pasión con él.

La Moto GP ha sido popularmente conocida hasta hace pocos años por pilotos masculinos. ¿Quiénes fueron tus referentes?Mi referente ha sido siempre Bautista, piloto de nuestra tierra, y con quien entreno desde mis inicios. He podido aprender mucho de él y la velocidad que he conseguido es gracias a poder luchar de tú a tú con él. Para mí es un gran ejemplo de un piloto incansable y trabajador.

Álvaro Bautista (Imagen de archivo) AFP7 vía Europa Press

¿En tu inconsciencia pensabas que era un "mundo de chicos"? Nunca. Vivía muy feliz siendo una niña y sin que nadie me preguntara cómo me sentía en un mundo de hombres. Creo que teniendo la mentalidad de una niña se compite mucho mejor y de una forma más sana. Los límites lo ponen los adultos con su mentalidad antigua.

Actualmente, ¿quién te inspira en tu profesión? La primera persona que me inspira a seguir te diría que soy yo. He luchado mucho y me gusta superarme. Hay retos difíciles, que cuestan... pero me motiva a trabajar más y ver dónde puedo llegar. Después, mi familia, que no me deja rendirme, me hace ver todo lo que he conseguido, y me inspira a luchar por lo motociclismo femenino y que haya referentes en este deporte. También me inspiran las niñas y chicas de los circuitos que necesitan tener a alguien para animarse a montar, y me motiva que muchas se fijen en mí.

Has sido la primera mujer en ganar el Campeonato de España de Moto3 mixto y la mujer con más puntos en el campeonato del mundo. ¿Cómo viviste este momento? Lo primero lo viví con mucha alegría y emoción el poder ganar mi primera carrera en el campeonato de España, donde estaba luchando contra actuales campeones del Mundo de MotoGP, como es Fabio Quartararo, unos años donde pusimos mucho nivel y eso se vio en mi primer 'wild card' en Moto3, en el Mundial hice top10 en el primer entreno. Lo segundo ha sido fruto de trabajo y nunca rendirme, porque no me ha sido fácil tener una carrera ascendente en Moto3, ya que me quedé sin equipo a los años de entrar, pero luego en MotoE los primeros años volví a luchar por el pódium cuando todo estaba en el sitio y feliz con mi paquete técnico de mecánicos.

¿Cómo está la situación de la mujer en un deporte en el que hay, evidentemente, una cuota masculina considerablemente superior? Te diría que se están abriendo puertas, actualmente se va a hacer el primer Mundial Femenino y con eso podrá darse más visibilidad a las mujeres en el deporte. Poder elegir dónde correr porque hay algunas personas que no les gusta correr con mixto, tener esa opción y que sea Mundial, es increíble.



​También creo que participar en proyectos, como el que tengo con La Sagra, además de reivindicar las raíces, tiene otra pata tan importante o más, y es que ayuda a visibilizar una figura femenina como la mía en un entorno muy masculino como es este deporte.



Al final, dentro del mundo del motociclismo puede que tengamos más interiorizada la presencia de mujeres, pero es importante que esto se visibilice también en otros entornos, y ahí es donde esta campaña de Cerveza La Sagra resulta clave.

María Herrera participa en el proyecto de 'Escuela de Maestros de la Fusión' La Sagra La Sagra

¿Has sufrido desigualdad en alguna ocasión? En alguna ocasión si he notado que me han tratado distinta por ser chica, algún equipo no ha confiado en que una mujer pueda ser campeona incluso habiendo ganado el año anterior.

¿Tienes alguna anécdota/historia en la que hayas sentido esto?Cuando llegué campeona a final de temporada, pero me caí la última carrera, y entonces cogieron al piloto que quedó séptimo del campeonato en vez de a mí para subir al Mundial.

Ahora es piloto oficial del FIM en el MotoE World Championship, mundial que forma parte del Campeonato Moto GP, ¿qué significa para ti formar parte de esto?Un reto muy difícil porque empezamos los 4 primeros años de la categoría con una moto de 260 kg, luché por el pódium en dos carreras, por el top 10 en más de una... He demostrado que con personas que te respalden y te hagan sentir cómoda en el equipo se puede hacer las cosas bien, y demostrar un gran nivel.

¿Qué peso tenéis las mujeres en este campeonato? Soy la única mujer en esta categoría, es de las motos más difíciles por el peso que tiene y la forma física debe ser altísima, entonces debería verse bien, con posibilidad de otras categorías, pero eso al final quien lo quiera ver lo verá.

¿Qué futuro auguras a las mujeres en tu sector? Espero que cada vez salgan más pilotos competitivas, aún faltan ayudas y que tengamos ese espacio para vivir de lo que nos apasiona y poder tener un camino más fácil para llegar a la élite. Y, cuando digo fácil no significa ventajas para nosotras, sino que por ser mujer no te cierren las puertas de primeras y que nos den las mismas oportunidades que a los hombres. Yo siempre he visto que a mí me piden al año de estar en un equipo y a otro piloto le dejan 3 años para aprender... Así que, por eso, hay que seguir al pie del cañón.

María Herrera participa en el proyecto de La Sagra JAVIER AYUSO

Otro de los aspectos de tu vida por los que sientes pasión, más allá del motociclismo, es por tu tierra, Toledo. Naciste en un pequeño pueblo, Oropesa. Allí serás todo un referente, ¿no?

Aquí no hay nadie que monte en velocidad, la verdad... Nuestra zona es mas de moto de campo al haber tan pocos circuitos cerca, pero sí que he creado afición entre los niños del pueblo y alrededor, alguna vez vienen a nuestro circuito y entrenan, eso me alegra mucho.



Para mí, ser de Toledo y tenerlo presente va mucho más allá de eso, de no olvidar tus raíces. No es solo que no las olvide, si no que han condicionado toda mi carrera. No tener cerca circuitos profesionales me obligó a entrenar en un terreno complicado. Fue en el circuito de Oropesa donde empecé con un circuito improvisado y una moto de 50cc. Todos los fines de semana veníamos mis hermanos y yo, así surgió mi pasión. Ser de Toledo y entrenar en este circuito complicado ha marcado mi carrera deportiva. Creo que ser de Toledo me ha hecho más fuerte.

Acabas de protagonizar uno de los capítulos de la miniserie de la Escuela de Maestros de la Fusión de Cerveza La Sagra. ¿Cómo surge esta oportunidad?Surgió a raíz de ser de la zona y de que La Sagra quisiera apoyar al deporte femenino, creo que dice mucho de ellos, y yo estoy superagradecida de que hayan apostado por mí. La idea detrás es que las raíces toledanas nos impulsan a los que somos de aquí, que nos sirven como fuente de inspiración. Me gusta ser embajadora de una marca que da tanta importancia a los orígenes, y que quiere atar lazos con universos distintos que tienen ese punto en común.



Nos enseñaron su lugar de trabajo, vi que eran una gran familia, para mí es mucho mas importante eso, ya que todo deportista intenta transmitir unos valores, compartimos el trabajo duro y el cuidar a los suyos.

El proyecto surge con el fin de "reivindicar el poder del origen a través del talento toledano". ¿Y tú? ¿Con qué fin te unes a esta iniciativa?Me uno para enseñar que nuestro lugar nos hace ser quiénes somos. Te enseña que, aunque no tengas todo de cara en mi disciplina, hace que trabajes duro para conseguirlo con lo que tienes. Mi tierra me ha hecho ser más fuerte, más rápida y sobre todo tener una vida donde he podido estar tranquila. Si nazco en la gran ciudad creo que no sería quien soy hoy.

Visibilizar el talento dentro del deporte femenino es clave. Tu historia puede llegar a nuevas generaciones de niñas y acabar con esas "barreras de género". ¿Qué consejo le darías a una niña que, al igual que tú, con solo 6 años se da cuenta de que quiere ser piloto de motociclismo? La clave es disfrutar de lo que haces como en todo, pero este deporte el tener una mente limpia sin pensamientos negativos hace el resto. Mi consejo es, que disfrute, conozca otros pilotos, vaya a entrenar con ellos, compita consigo misma y no le pare nada, ni ningún comentario del exterior. La confianza en uno mismo es la clave del éxito.

¿Cuáles son tus próximas metas?Seguir compitiendo al máximo nivel, también seguir ayudando a otras pilotos junto a la real federación española y comisión femenina de motociclismo. Seguir siendo embajadora de BMW que eso conlleva una gran responsabilidad, aún estamos viendo próximos campeonatos.

María Herrera, piloto de motociclismo La Sagra

¿Dónde te ves, como mujer y deportista, dentro de 10 años?Me cuesta pensar donde estaré dentro de 10 años, tendría 36, pero espero haber hecho algo que llevo soñando desde hace unos años y ayudar a muchas personas. No puedo decir el qué, esperaré a que se cumpla. Seguiré estando montada en una moto también por supuesto.

¿Algo que consideres importante añadir?Agradecer el apoyo de todas las personas que me siguen en mis redes sociales y en los circuitos, muchas veces esas personas me animan a seguir luchando.

