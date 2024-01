Ona Carbonell: "No hay que renunciar a la maternidad para ser deportista ni a ser deportista por ser madre"

Maternidad, el reto pendiente del deporte femenino, en el marco de esta charla Ona Carbonell, la mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación y presidenta de la Comisión Española de Maternidad y Deporte, ha hablado de las dificultades que tiene la mujer en el camino a la maternidad. Charlaba de ello con Carlota Planas, agente de fútbol femenino; y Clàudia Galicia, arquitecta técnica y deportista de competición en ciclismo y esquí de montaña.

La doctora Cayetana Barbed, médico adjunto especialista en Reproducción Asistida en Hospital Quirónsalud Barcelona y en Centro Médico Teknon que ha participado en el acto insistió en que la mujer de hoy en día y deportistas de élite, se enfrentan a un retraso de la maternidad, derivado por muchos factores por motivos personales, sociales y laborales,... y que afecta directamente a la fertilidad. "La fertilidad en la mujer es limitada, los 35 años marcan la pauta y baja a tan solo un 10% al mes ya que los óvulos van perdiendo eficacia bien por el número disponible como por su calidad. Es por ello que la decisión de cuál es el mejor momento para afrontar esta nueva etapa es clave y no siempre es fácil. Dar voz a las necesidades de la mujer y compartir la actualidad en técnicas de diagnóstico y preservación de la fertilidad, es muy importante para determinar los pasos a seguir para ser madre".

Ona Carbonell D.R.

El caso de Ona Carbonell

Ona Carbonell no renunció a la maternidad y a seguir después en primera línea del deporte. A inicios de marzo de 2020, Carbonell anunció que estaba embarazada de su primer hijo, una situación que le hacía aparcar su carrera deportiva para centrarse en su vida personal.

La maternidad iba a suponer un parón en su carrera, pero no una retrirada. La pandemia aplazó los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, en los que Carbonell no iba a poder competir por estar embarazada. Su caso es un ejemplo de cómo mujeres deportistas pioneras han seguido destacando, pero aun así, hacen falta más recursos y más información. "Necesitamos más profesionales para que desde todos los puntos del deporte se entienda que hay que invertir en información en salud de la mujer, visibilizar estos temas y dar más herramientas acerca de la maternidad y la fertilidad. Ojalá de cara a los Juegos Olímpicos de París, podamos ver los cambios" y ha añadido: "No hay que renunciar a la maternidad para ser deportista ni renunciar a ser deportista para ser madre".

Ona no solo habla del momento embarazo, también se refiere a poder conciliar deporte y crianza. A ella no la dejaron llevarse a su hijo a los Juegos de Tokio para seguir con la lactancia. Desde ese momento la deportista fue mucho más activa en sus reivindicaciones, por ella y por todas las mujeres que pueden verse en una situación como la suya.

La realidad de hoy en día es que las mujeres retrasan más la maternidad. El cambio más importante del empoderamiento de la mujer, es poder escoger cuándo ser madre sin necesidad de hacer coincidir el momento deseado, la oportunidad del momento y la pareja adecuada, que no siempre coexisten a la vez. Y gracias al avance en técnicas en preservación de la fertilidad, es posible.

El valor de la información sobre fertilidad

Así lo indica el Dr. Ramon Aurell, jefe del Servicio y director médico de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Barcelona y Centro Médico Teknon: "España es pionera en reproducción asistida, el 12% de los niños que nacen en nuestro país, son fruto de estas técnicas innovadoras. Con respecto a la tasa mensual de embarazo espontáneo de una mujer es del 20%, y del 80% anual. Con la opción de congelar los óvulos -vitrificación- se puede decidir cómo, con quién y cuándo ser madre. Y lo más importante, se mantiene la calidad del óvulo en la edad que se congeló y con las tasas de éxito de embarazo equivalentes a aquella edad de la mujer. Esto hace 15 años no se podía hacer. Al respecto añade que: "La prevención de la fertilidad es también un aspecto muy importante del que no se habla y la población debería de estar informada igual que se hace en otros ámbitos. El valor de la información, confianza y apoyo emocional con el especialista es fundamental".

Ona Carbonell: "Ojalá de cara a los Juegos Olímpicos de París podamos ver cambios en cuanto a mujer, deporte y maternidad"

La cercanía con el ginecólogo de confianza es fundamental para asesorarse de cómo está la fertilidad de la pareja. Contar con un especialista reconocido que aporte la información necesaria es una forma de anticiparse, como cualquier medicina preventiva. También es muy necesario el apoyo emocional. El doctor Aurellcomparte, además 3 consejos cómo experto: " 1. Información como valor fundamental, acudir a fuentes fiables, la consulta del especialista. 2. Contar con centros especializados, de reputación y 3. Cuidarse a todos los niveles".

