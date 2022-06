Las 5 mujeres del diseño sostenible

Estas 5 mujeres son agentes del cambio, comprometidas con el diseño desde diferentes ángulos tan necesarios como la alimentación, la moda, la decoración y la arquitectura.

Son jóvenes apasionadas con mensajes en los materiales y las formas para crear bienestar y felicidad, además de hacerte replantear tu cesta de la compra, armario, mobiliario y casa.

La sostenibilidad aplicada a todo

Nicole Vindel es una artista, 'food designer', que reivindica la sostenibilidad y el bienestar a través de la creatividad de obras relacionadas con la alimentación. Para Nicole la comida es un medio de expresión muy versátil, pues como ella misma explica, “nos ayuda a conectar emocionalmente con cualquier tema. No importa lo complejo que sea, si lo hacemos a través de la comida todo el mundo lo entiende”. Sus raíces y trayectoria son multiculturales: Guatemala, Israel y España, donde ha sido criada y da visibilidad de sus proyectos animando a los jóvenes a participar en ellos.

Alimentación

Recientemente, y bajo la consigna de ‘darle la vuelta a la botella’, Nicole ha participado en el proyecto de innovacion sostenible de Granini, Cultivando Talentos, que este año se ha celebrado en colaboración con el IED Barcelona con el objetivo de promover las ideas de estudiantes de diseño para dar una segunda vida al plástico existente para que deje de ser un residuo: “como diseñadores debemos ser conscientes de qué vale la pena diseñar y qué no. La sostenibilidad ya no es una opción, es la base”, explica Nicole. No es la primera vez que participa en el proyecto, en el 2019, en la primera edición de Cultivando Talentos, ya sorprendió convirtiendo el residuo del hueso de melocotón en una estructura marina para repoblar un coral y evitar así su desaparición.

Una joven imparable con formación en ingeniería de diseño industrial por Elisava, formación sobre Food Design, Diseño y Materiales Avanzados y Food & IOT que ha creado Random Happiness, desde donde promueve un cambio social a través de la felicidad; la revista Food Design Nation, que democratiza la comida; y la revista Cómo Como, que reflexiona sobre cómo comemos y por qué lo hacemos para entender quiénes somos.

Nicole Vindel y Cultivando Talentos. Cortesía

Moda

Jennifer Nuñez, desarrolla un universo basado en la elegancia, el minimalismo y la sostenibilidad desde sus dos profesiones: arquitecta y diseñadora de moda. No ha podido elegir. Le apasionan y ambas se retroalimentan. Lo hace desde Galicia, su lugar de origen y residencia, con sus marcas (AO)Studio y (Nun)Studio para las que cuenta con equipo de mujeres creativas.

“La ropa es como el diseño de una casa. Su proceso creativo es muy similar y mis marcas van a la par”, explica Jennifer. Su estilo son prendas muy arquitectónicas en formas y detalle con cortes masculinos. Toda la colección está íntegramente confeccionada con tejidos sostenibles como el cupro: una fibra suave con un tacto similar al de la seda proveniente del reciclaje de residuos de algodón o celulosa, que aporta caída y movimiento. El Lyocell, un tejido transpirable que se obtienen de diferentes plantas como el eucalipto. El algodón orgánico con cera de abeja y el plástico reciclado.

“Los materiales también son muy importantes en el desarrollo de mis viviendas. Apuesto por el diseño moderno de estilo JAPANDI (entre lo nórdico y lo japonés) con materiales nobles como la madera: Pino, castaño, roble. En las paredes apuesto por los materiales de toda la vida: cal y arcilla para paredes con aplicaciones modernas”, disfruta Jennifer contando.

Jennifer Nuñez (AO)Studio y (Nun)Studio Cortesía

Arquitectura

Anna Ferrer también desde la arquitectura revoluciona la sostenibilidad, su mensaje es el bienestar. “Hasta donde se colocan los enchufes o poder tener un interruptor de fácil acceso para el wifi y descansar sin interferencias tecnológicas influye en nuestro bienestar desde la arquitectura del hogar”, desvela Anna que diseña con la certificación Well desde su estudio CU4 Arquitectura en Valencia.

Well es la primera certificadora del bienestar de los espacios (hogares y oficinas) que colabora junto con el Instituto tecnológico de Galicia para construir salud desde los materiales, la iluminación y 8 standares más. “Fue a finales de 2018 cuando corriendo con una amiga por el Turia se empezó a fraguar todo. Había leído que el edificio más saludable de España estaba en Madrid, en la Castellana”, explica Anna que investigó y encontró que hay muchas formas de habitar. Ella analiza qué necesitan las personas para las que construye desde cero o asesora para convertir su espacio en un espacio de bienestar (casas, oficinas, residencias, colegios, universidades y hoteles).

Anna Ferrer, CU4 Arquitectura Cortesía

Decoración

Marta Foncillas, por su parte está revolucionando los interiores con plástico reciclado hecho mobiliario. Su proyecto, lanzado a finales de 2020, se llama Revolución Limo. “El nombre es una llamada a revolucionar el mundo del diseño. El 'limo' es la arcilla que deja los ríos en las crecidas, una material muy fértil con muchas posibilidades como el plástico desechado. “La idea surgió tras un viaje con mi marido a Costa Rica, donde el turismo sostenible está en auge. A mi vuelta me pregunté: por qué no hay piezas de interior de plástico reciclado”, explica Marta. “Era un gran reto porque es muy difícil conseguir un material con acabado bonito y los costes son elevados”, añade. Pero en poco tiempo, la malagueña (abogada de formación), ha cautivado a las revistas de diseño e interioristas con sus propuestas y un mensaje claro ¿Por qué consumir nuevos recursos naturales cuando podemos utilizar material recuperado?

Marta Foncillas. Revolución Limo Cortesía

“Para fabricar nuestra mesa de centro hemos dado una segunda vida a 100,4 kg de residuos de plástico. Y para la mesa auxiliar, 25,3 kg”, detalla orgullosa Marta. Los colores no son pintados, sino que corresponden con el origen de esos plásticos:

El negro viene de los desechos informáticos.

El blanco de piezas de electrodomésticos.

El azul es el carrete de los filamentos de las impresoras 3D.

Y el amarillo de los cubiertos de plástico de un solo uso.

Bio interiorismo

También Iratxe Ojembarrena desde su estudio IRÖQ decora y crea bio-interiorismo a través de la disposición de los muebles y la utilización de la luz. “El lujo ya no es tener los materiales más caros del mercado, sino poder tener una vivienda que te cuide”, cuenta Iratxe, que se salió del mundo financiero tras empezar en la decoración a nivel privado comprando y arreglando pisos que posteriormente ponía a la venta. “Poco a poco, y cada vez más, me adentré más en el interiorismo para terceros y en medio de la pandemia di el salto, para dejar mi trabajo financiero, y montar mi propio estudio IRÖQ con el que creo espacios que, además de bonitos y funcionales, son sostenibles y nos cuidan”, explica Iratxe.

¿En qué se diferencia el bio-interiorismo del Feng Shui? “Para mí se trata de algo más empírico, basado en evidencias científicas. Además, como interiorista, soy como la psicóloga de la casa y las personas que viven en ella. Mientras que con el Feng Shui resulta impensable enfrentar dos sofás, para mí es una opción si a los habitantes de la casa les gusta reunirse con amigos y familiares, porque la disposición potencia sus relaciones”, aclara Iratxe. Y por supuesto, ese bienestar pasa también por mejorar la salud mental. “Descubrir cómo nos hace sentir nuestra propia casa es fundamental a la hora de plantear un cambio”, añade. Podemos pensar que nuestra casa nos estresa cuando tenemos una serie de síntomas como dolores de cabeza, insomnio, alergia, picores, agotamiento, discusiones.