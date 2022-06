Cansados de la escasa representación femenina sobre los escenarios, festivales como Ribera Sound, Granada 100% Mujer, Mujeres en Vivo y Ellas Crean han dado forma a propuestas protagonizadas exclusivamente por figuras femeninas. “Nos embarcamos en una apasionante misión: generar un día completo para visibilizar y distinguir el trabajo de las mujeres en el mundo de la música, tanto encima, como detrás del escenario: técnicas, cantantes, instrumentistas, compositoras, grafitteras, pintoras, poetas… unidas por la esperanza de un mundo en igualdad real, alzando la voz y mostrando nuestro arte y profesionalidad”, explica el equipo de Granada 100% Mujer.

Mientras tanto en Barcelona, el popular e imprescindible festival Sónar, conocido en todo el planeta por su potente cartel repleto edición tras edición de figuras de renombre, ha destacado siempre por sus propuestas diversas, ricas y enriquecedoras. En esta edición, los nombres femeninos tienen un papel más rico que nunca. Desde Nathy Peluso, cuya imponente presencia en el terreno de los sonidos latinos y urbanos ha hecho de ella un nombre imprescindible en el mundo musical, hasta Pongo, autora, a los 16 años, del himno “Wegue Wegue”, que fusiona el neo-kuduro con la 'bass music', el 'afro-house' y otros géneros enfocados al 'dancefloor', el festival destaca por una diversidad cultural no únicamente en el sentido estético, sino también en cuestiones de género e identidad cultural. “Esta diversidad cultural es una foto de cómo se está transformando la cultura popular”, explica Ricard Robles, co-director y co-fundador de Sónar. El 'line up' de la primera línea del techno mundial está encabezado este año por mujeres, con nombres como Charlotte de Witte, Anfisa Letyago, ANNA, Jeniffer Cardini vs Perel, The Blessed Madonna y La Fleur.

Anfisa Letyago cerrará el escenario principal del sábado noche en el Sónar D.R.

Sónar+D es un congreso internacional que explora cómo esas mentes creativas modifican nuestro presente e imaginan nuevos futuros, en colaboración con investigadores, innovadores y líderes económicos de todos los sectores e industrias. Hablamos con su comisaria, Antònia Folguera, para saber si a la hora de construir el cartel hay que hacer un esfuerzo extra para incluir nombres femeninos. “Cada año pensamos en unos temas y artistas y vamos construyendo el programa como si se tratara de un puzzle. Confieso que en esta edición no hemos tenido que hacer mucho esfuerzo para programar mujeres: ha salido de manera natural. Hay muchas tanto en el programa de música como en el programa de Sónar+D. Aunque a veces ha sido un reto, especialmente en el área de +D, encontrar mujeres en determinados campos tecnológicos, este año ha salido todo muy natural. Se nota que en el sector tecnológico cada vez hay más mujeres interesadas en estudios de carácter tecnológico. Siempre han estado, pero rara vez eran visibles, porque si rascas en la historia de la ciencia y la tecnología queda patente que hemos estado ahí desde el principio, pero no siempre hemos recibido el crédito o la visibilidad necesarios. Ahora es un buen momento para visibilizar y rescatar a las mujeres ocultas de la historia y del arte. Al hacerlo, se inspira a nuevas generaciones a explorar estos territorios. Hay muchas artistas en el terreno tecnológico”, asegura.

"Estamos muy contentos de participar de forma tan activa en el Sónar de este año, especialmente en el Sónar+D lounge a través de charlas y 'workshops'. Se trata de un festival que refleja muy bien nuestros valores y que sitúa a la mujer donde merece en el mundo de la música electrónica, con noches que terminan con nombres femeninos a los platos”, asegura Susanna Battaggia, Marketing Lead para Patreon en España e Italia. Coincide con Antònia en señalar que en realidad, las mujeres siempre han estado ahí, pero es ahora cuando por fin se visibiliza su presencia. "La importancia de la mujer en la música y en el arte en general no es algo nuevo, pero sólo en los últimos tiempos hemos tomado consciencia de ello. Es algo de lo que Patreon fue consciente en su día, ya que la plataforma cuenta con la mitad de creadoras mujeres. Además, la delegación española de la plataforma cuenta con un equipo formado mayoritariamente por mujeres”, señala Battaggia.

Por su parte Enric Palau, codirector de Sónar, subraya la importancia que las mujeres siempre han tenido en el festival. “Durante cada edición, y vamos por la 29, recuerdo siempre protagonistas femeninas importantes. Hay un acercamiento global a una democratización de la tecnología para expresar las inquietudes artísticas, por lo que un mayor número de la población ha tenido un acercamiento. El referente femenino siempre anima a otras mujeres. Ya pasó antes con Nina Kraviz por ejemplo, y ahora Blessed Madonna tiene programa propio incluso en Radio 6 de la BBC inglesa. Seguramente estas voces o estos iconos animan a otras mujeres a lanzarse al ámbito creativo”, señala.

De izq a derecha: Ms Nina, Chica Gang y Charlotte de Witte Cortesía / Canva

En esta edición también encontraremos 'shows' especiales con Inteligencia Artificial o puestas en escenas sorprendentes encabezados por nombres como Maria Arnal y Tarta Relena, pero Antònia confiesa que antes, en alguna ocasión, sí se ha visto obligada a darle una vuelta a las propuestas ante la ausencia de figuras femeninas. “El cartel de Sónar siempre ha sido diverso, pero es verdad que en algún momento en el pasado nos hemos tenido que preguntar si teníamos suficientes mujeres y una suficiente representación de lenguajes, ideas y culturas. Este año no ha sido necesario, porque podemos decir que el mundo es ya verdaderamente global y no hay que hacer ningún esfuerzo para obtener una mezcla importante de edades, nacionalidades, etnias… Como comentaba, en el pasado, haciendo el programa de Sónar +D, me pregunté muchas veces si había suficientes mujeres. Me preguntaba qué hacer para encontrar una chica en ciertos campos, porque en algunos sectores, no es lo más fácil. Creo que cada vez son más visibles y tienen menos vergüenza de mostrarse, salir y hablar. Todo siempre era un ejercicio de representación. Si en un escenario tienes representado un modelo, es mucho más fácil que te sientas identificada y digas quizás tú también podrías. Debemos subir a los escenarios lo que queremos ver en la sociedad”, explica.

En el festival encontramos a figuras musicales como la mediática Ms Nina, icono de internet y máxima representante del neo-perreo, que celebra la sexualidad femenina y el cuerpo. Mientras que ella reivindica el reggaetón y sus letras desde una perspectiva feminista y empoderadora, Albal b2b Rocío, renovadoras de la noche madrileña, han creado el colectivo CHICA GANG, que fomenta el arte femeninno y LGTBIQ+ y crea espacios de fiesta inclusivos y seguros para todo el mundo. Las mujeres triunfan en las propuestas de la nueva edición desde todos los ámbitos artísticos del cartel, y por eso, como broche final, le pedimos a Enric Palau, codirector de Sónar, una valoración acerca de esta marcada presencia femenina. “Creo que es completamente natural. La programación se rige por criterios de valor artístico, pero de una manera natural, siempre hemos contado con una importante presencia femenina con grandes nombres, desde Grace Jones a Roisin Murphy, pasando por supuesto por Björk… Esto sigue ocurriendo siempre que hay una propuesta artística. Se trata a todos los géneros de la misma forma, pero últimamente las mujeres están teniendo un papel más protagonista, con figuras como Charlotte de Witte, que en el techno ha sustituido a grandes nombres masculinos. Hay muchas artistas nuevas, como el caso de Anfisa Letyago, que cierra el escenario principal de sábado noche. Hay personalidades femeninas muy importantes y contundentes con propuestas estéticas escénicas y a veces incluso rompedoras en cuanto a la investigación que hacen estas artistas”, asegura.

Tampoco nos perderemos este año a la reina del 'house' amapiano, Kamo Mphela, que se se ha hecho viral por sus vídeos bailando en los entornos urbanos más inverosímiles, a Juicy Bae, que ha unido el flamenco de su Sevilla natal con la escena trap española con tan solo 24 años, o a Simona, que muchos consideran ya la nueva Nathy Peluso y que apareció hace pocos meses como artista destacada de Spotify en Times Square de Nueva York.

