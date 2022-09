Javier Pereira: "Tenemos que dejar de hacer preguntas respecto a la víctima como "por qué iba así vestida" y poner el foco en ellos"

Sales de fiesta una noche con un grupo de colegas. A la mañana siguiente te despiertas en la cama con dos chicos, no recuerdas nada de lo que pasó. Te parece extraño, porque no bebiste tanto... Pero quién sabe, igual te sentó algo mal... Igualmente no te quedas tranquila. Lo hablas con tus amigas. Tu cuerpo te pide desaparecer. Mientras, todos hablan y 'cuchichean' sobre ti. A quién no le podría pasar.

Esta es la historia de Suelta, el primer corto de Javier Pereira, ganador de un Goya, ya disponible en Movistar +, que aborda el tema de la sumisión química desde un punto de vista que invita al espectador a reflexionar, no solo sobre este abuso que anula totalmente la voluntad de la víctima e impone la del hombre, sino sobre el comportamiento que la sociedad suele adquirir al vivir un caso cercano.

Tras una larga carrera como actor, Javier Pereira se aventura detrás de las cámaras con esta trama que describe como "actual, cruda y reconocible, un espejo de nuestra sociedad". Tras ganar diferentes galardones en importantes festivales de cine, el cineasta compite por el Premio Fugaz a la Mejor Dirección Novel.

Ya se puede ver ‘Suelta’ en Movistar +, donde debutas como director. ¿Cómo ha sido esta experiencia de dar el salto a este formato?Desde hace dos años ya tenía el gusanillo en el estómago. No sabía con qué idea arrancarme y, sobre todo, también iba con pies de plomo al meterme en una profesión en la que yo no me he formado. Entonces he sentido nervios y miedo, pero una vez que lo he hecho y me he atrevido, he descubierto otra pasión, así que estoy feliz. Siempre fantaseas cómo será el rodaje, y la función de director me ha encantado, también el estar a muchas más cosas, porque te requiere mucha más concentración y exigencia… Me ha atrapado. El reto me ha encantado

¿Fue el hecho de tener la idea de este corto lo que te llevó a lanzarte con la dirección de este formato o es algo que ya tenías pensado de antes?Es verdad que yo soy muy exigente y había varios temas que me preocupaban y estaba entre otro tema, que abordaré en otro momento, y este; y el del abuso sexual creo que era necesario denunciarlo ahora. Y también las formas que se cuentan en el corto que, además de la sumisión química, me gustaba también lo del 'teléfono escacharrado' y el cotilleo, que es muy español, de "yo te digo a ti, tú no le digas al otro"… Y al final vamos cambiando las historias y nos llegan historias que tienen el 50% de verdad de la inicial. Por tanto, quería juntar estas dos cosas y contarlas de esta manera.

Javier Pereira D.R.

'Suelta' cuenta la historia de Alba (Olivia Baglivi), una chica que se despierta una mañana junto a dos chicos y no recuerda nada de lo que ocurrió la noche anterior. Intenta averiguar lo que pasó, pero, mientras, todos opinan a sus espaldas, incluso gente muy cercana a ella. ¿En qué te has inspirado para esta narrativa? ¿En otras producciones o en la vida real?Lo he escrito con José Manuel Carrasco y la historia surge de los dos. Aquí en España este tema no se había tocado tanto y al final este corto se centra mucho, además de lo que pasa, en cómo afecta al entorno. Es decir, si tus amigos te apoyan, no te apoyan, qué se va a hablando por ahí, cómo nos ponemos a juzgar... Y al final a veces resulta demasiado fácil y no sabemos el daño que provocamos en la víctima.



Una de las cosas que leí del caso de La Manada es que se acusaba a la chica en el juicio de que al mes de pasar la agresión ella subió una foto en Instagram en un cumpleaños sonriendo y el abogado de ellos usaban esa imagen para decir que ella no estaría tan mal… ¿Estamos locos? Me quería centrar mucho en el cotilleo, en el entorno… Siempre nos centramos en la víctima, en la persona a la que le ha ocurrido algo o han violado. Aquí te hablo de ella al principio, pero ya no me quedo con ella hasta el final, cuando han pasado unos meses y por la posible terapia que haya podido hacer, ella ya se puede enfrentar a él, a lo mejor después de cinco meses sin dormir. Por tanto, me centro más en el entorno y cómo gestionan estas situaciones las amistades o los desconocidos.



Impresiona. Es una situación muy real…Una de las cosas que más me preocupan es que esto se refleje en los actores, y yo cuando actúo lo que me gusta es que parezca real. Lo que quería es que cuando alguien lo vea se sienta identificado y diga, "joder, es que ese podría ser yo o el otro"… En definitiva, que la gente empatice y piense que podría llegar a ser su pandilla o la de al lado.

Han tenido que pasar años desde el caso de La Manada, y este tuvo que hacerse mediático, y tanto otros similares, para que nazca una ley como la de 'Solo sí es sí', recién aprobada. En esta también se introduce el agravante por sumisión química, que anula totalmente la voluntad y a la víctima. ¿Crees que era necesaria? ¿Qué opinas sobre la misma?Sí, por supuesto que sí. Ya no es solo por La Manada... El corto yo no lo quise hacer por La Manada, porque obviamente hay macarras en todos los lados, pero si ese corto lo vieran mis amigos iban a pensar "bah, esa es gente macarra que hace eso, pero nosotros no hacemos eso". Yo quería alejarme de ahí y mostrar a una pandilla normal, que pueden ser hípsters, hippies, pijos… O sea, me da igual. Lo que quiero es que sean normales, que pueda ser cualquier grupo. Y el problema es ese, que ya no es solo un caso aislado como el de La Manada, sino es que esto ya ocurre en muchas otras situaciones… Y lo lleva a cabo mucha gente "normal". En todos los festivales de música, en fiestas… Ya lo hemos visto este verano. Es una locura.



Por ello, tiene que haber una ley porque ya no es un caso particular, y mayores castigos. Se ha ido de las manos y como parece que no les pillan, no les da miedo o que no pasa nada, van probando y van echando droga o pinchando a las chicas y una vez cada tres conseguirán llevársela a casa.

Tenemos que dejar de hacer preguntas respecto a la víctima como "por qué se quedó sola", "por qué se enrolló con este", "por qué le daba bola si era su amigo", "por qué iba vestida así"… Por qué cuestionamos a ellas y no a ellos. Las preguntas deberían ser para ellos y poner el foco en ellos.



Fotograma de 'Suelta', de Javier Pereira Manolo Pavon

¿Has vivido alguna vez alguna historia similar de algún conocido o persona cercana?Algo me han contado, pero nada tan fuerte. A una ex mi le echaron droga, pero no pasó nada… Cercana no conozco ninguna historia 'heavy’' pero es verdad que una vez que ha salido el corto, si que me han llegado otras historias y ha habido gente que se ha atrevido a contar experiencias similares que hayan podido vivir. También ahora la gente ya se va atreviendo más a contarlo.

En el corto de ‘Suelta’, en mi opinión personal, eché en falta que cuando Alba se levanta al día siguiente sin recordar nada, se fuera a hacer una prueba médica, tal y como su propia amiga le recomienda. ¿Por qué no va a hacerse esta prueba?Por varias razones. Una de ellas porque no se cree que un amigo suyo, conocido, se atreva a hacerle eso a ella, otra de las razones es porque a lo mejor a los tres días sí se arrepiente, pero en el momento vive con el novio… Y otra razón es que la realidad es que del 100% de personas que se levantan raras o con el cuerpo extraño, van el 5% al hospital, eso dura 24 horas en el cuerpo. Mucha gente no sabe cuánto dura, no se atreve a ir por el qué dirán… Entonces es también un poco criterio de la realidad.

El tema de la culpa a la víctima y de cómo la sociedad suele implicar responsabilidad a la misma es algo que también se toca en 'Suelta'. De hecho, de ahí viene el nombre de la propia producción. ¿Con qué intención está tratado?La idea era reflejar algo que pareciera real. Para empezar, solo tenemos que pensar en el comentario de uno de sus amigos que dice, "bueno, es que Alba es muy suelta…". ¿Y qué pasa? Si lo quería hacer, que lo haga. O lo puedes querer hacer y luego cambiar de opinión. ¿Cuál es el problema? Quería que juzgásemos cómo somos la sociedad… Porque por un lado queremos una mujer libre y sexual, pero por otro lado tampoco mucho porque a ver si va a ser ella quien haya forzado la situación de orgía o el trío… Y también quería reflejar cómo van cambiado las opiniones dependiendo de la gente con la que se hable, siempre para agradar al otro… Es muy delicado.

Uno de tus otros grandes trabajos, en este caso de interpretación, es el de tu papel en 'Stockholm'. Te muestras como un hombre cariñoso, gracioso, encantador y que consigue 'conquistar' a esa chica de la que se enamora en la discoteca; pero al día siguiente, él se porta de manera totalmente diferente con ella. ¿Consideras que lo que hace tu personaje en 'Stockholm' es otra forma de maltrato o abuso?Sí, totalmente, claro. No toca cosas violentas como este corto, pero sí es otra manera de tocarlo. Es una manera de decir "oye, cuidado con lo que prometes" porque un día te puedes encontrar con alguien que esté en un momento muy crítico, y luego pasa lo que pasa. Es un reflejo también que con un tío de una noche te puedes liar y puedes hacer todas las bromas que quieras, pero no hace falta que él te diga que está enamorado o haga malabares si no son reales. Al final es pura responsabilidad emocional.

Javier Pereira, ganador del Goya al mejor actor revelación por Stockholm. GTRES

¿Te gustaría tocar más temas sociales para futuros trabajos?Sí, yo ya estoy escribiendo una peli… Y aunque no es sobre un tema social concreto, toca algunos temas delicados. No puedo adelantar más porque estamos trabajando en ella. Como actor también estoy haciendo una serie y hago de prota en otra película, pero de momento no puedo decir nada más.



¿Dónde te gustaría que llegara 'Suelta'?El corto ha tenido un gran recorrido, mucho mejor de lo esperado. Ha llegado a muchos festivales y ha obtenido bastantes premios. Ahora en octubre tenemos varios festivales. También algo que me han pedido y que a mí me gustaría es que se pueda proyectaar en institutos porque tiene un valor educacional para próximas generaciones

Cartel del cortometraje 'Suelta' Movistar +

