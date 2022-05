Entrevista | Cindy Bruna: "Lo más difícil de mi carrera siempre fue estar juzgada por mi aspecto"

Cindy Bruna tiene 27 años de edad y una extensa y brillante carrera como modelo. Con raíces del Congo e Italia, pero criada al sur de Francia, es considerada una de las mujeres más bellas del planeta. Y vaya que si lo es, por fuera y por dentro. Es solidaria, feminista y humilde, y tiene como objetivo hacer del mundo un lugar mejor, empezando por apoyarnos los unos a los otros (y más concretamente, las unas a las otras).

En su caso jamás se imaginó siendo modelo, pero la oportunidad llamó a su puerta y, por supuesto, quiso aprovecharla. A pesar de que sus comienzos no fueron sencillos, Cindy ha trabajado como imagen de campañas de importantes firmas de moda, ha sido portada de grandes revistas y se ha subido a espectaculares pasarelas como las de Prada, Ralph Lauren o Calvin Klein, entre muchas otras. Ahora es embajadora de una marca con la que confiesa "compartir valores": L'Oréal Paris.

Allá por donde pasa se convierte en el centro de todos los 'flashes'. Por supuesto, Cindy Bruna era una de las 'top models' más esperadas de la alfombra roja del Festival de Cannes 2022, donde además L’Oréal Paris sigue mostrando su apoyo a las mujeres con la celebración de la segunda edición de los premios de cortometrajes 'Lights on Women'. Este año, el premio será entregado en persona por la ganadora del Oscar, portavoz de L'Oréal Paris y jurado principal, Kate Winslet, en la cena de Jeune Cinéma el 27 de mayo de 2022.

Para la cita, Cindy Bruna lució un impresionante vestido voluminoso rosa con tul, de la colección primavera-verano 2022 de Giambattista Valli, que llevó con joyas espectaculares. A modo de 'beauty look', la 'top' lució un recogido pulido con el que dejaba su rostro al descubierto. Atiende por teléfono a Mujer.es en su llegada al icónico festival.

Cindy Bruna, con vestido de Giambattista Valli en el Festival de Cannes 2022 Cortesía de L'Oréal Paris

Cindy, tienes 27 años y mucha experiencia en el mundo de la moda. Has trabajado para marcas importantes e incluso has sido un ángel de Victoria's Secret. ¿Cómo comenzó tu carrera? Bueno, empecé a explorarlo cuando tenía 15 años en el sur de Francia, de donde soy, y luego me mudé a París cuando tenía 18 años. Mi carrera comenzó en Nueva York cuando hice la exclusiva de Calvin Klein, que fue mi primer 'show' y fui la primera modelo negra en obtener esta exclusiva. Así que realmente esto me enseñó a la industria y, gracias a ello, obtuve el desfile de moda de Victoria's Secret, que he hecho durante seis años, y la campaña de productos exclusiva con Steven Meisel y mi primer 'book' de Vogue Italia. Así es como empezó. Todo sucedió, más o menos al mismo tiempo durante casi los primeros seis meses de mi carrera, pero aquí seguimos ahora.

¿Siempre quisiste ser modelo? No, en realidad no sabía que era un trabajo real. No sabía que podía tener una carrera y aproveché la oportunidad. No es algo que fui a buscar, pero alguien vino a mí y realmente cambió mi vida.

¿Crees que comenzar tan joven en tu carrera podría haberte hecho renunciar a cosas a la que la mayoría de gente no renuncia? No lo sé. No quiero compararme con otras personas, pero lo que podría decir es lo más difícil de mi carrera siempre fue estar lejos de mi familia. Por otro lado, la parte del inglés tampoco fue fácil... Cuando llegué a Nueva York no hablaba inglés y, por supuesto, otra de las cosas más difíciles es cuando te juzgan por tu aspecto, que eso ocurre la mayoría de las veces, así que realmente tuve que dejarme llevar y decirme a mí misma que valía la pena y desprenderme del juicio. Especialmente cuando eres elegida en los castings o no.

Los estereotipos de belleza, poco a poco, están cambiado. ¿Cómo crees que han evolucionado los cánones de belleza en estos últimos años? Realmente han evolucionado. Creo que la inclusión y la diversidad ya existe, aunque solo espero que no sea una tendencia y que realmente vayamos a ir por ello. Pero definitivamente celebramos diferentes tipos de belleza, o al menos lo estamos haciendo como si estuviéramos tratando de mejorar, incluso la diversidad no está siempre solo en frente de la cámara con modelos, sino también detrás de las cámaras con todos los involucrados en el proceso creativo. Estamos llegando allí, pero por supuesto, siempre tenemos que mejorar.

¿Y en el mundo concreto de la moda? ¿Han evolucionado o todavía queda camino por recorrer? Ha evolucionado. Ha evolucionado porque ahora se está volviendo más inclusivo y vemos diferentes tipos de bellezas y en realidad celebramos el hecho de que no somos iguales, eso es algo buenísimo. Siento que la industria tiene la responsabilidad de representar el mundo en el que vivimos y no nos vemos iguales, y eso está bien, y definitivamente lo es. Sí, definitivamente es mejor.

¿Has sufrido algún tipo de discriminación o has tenido alguna mala experiencia por ser mujer? Creo que en mi caso no ha sido por ser mujer, sino que, más al principio de mi carrera, me pasó por ser una mujer negra y una modelo negra. Esto ocurrió en mis primeros castings, fue una experiencia en París, cuando fui a una revista para el casting y mi 'book' no era bueno. Es cierto que estaba empezando y no tenía muchas fotos, pero la respuesta que nos dieron fue que no buscaban a una mujer negra, a una modelo negra, así que realmente lo he sufrido por mi color de piel. Eso fue lo más difícil, sobre todo porque era joven y no me lo esperaba, y podrían haber utilizado cualquier otra excusa para no contratarme. Pero en aquel entonces, siento que es algo a lo que estábamos acostumbrados.

Eres embajadora de L’Oréal Paris bajo el clásico emblema de la firma “todas las mujeres lo valen”. Nosotras, como mujeres, ¿qué podemos hacer para seguir luchando por la diversidad femenina? Creo que tenemos que levantarnos unas a otras. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Y como mujer, es muy importante que siempre tengamos esto en mente. Ya sabes, celebrar el éxito de cada mujer es luchar por las demás, porque a veces no se trata de nosotras, sino de otras y nosotras apoyándonos mutuamente. Eso es lo más importante.

¿Qué mensaje enviarías a las mujeres de todo el mundo? Yo diría: "Sois preciosas, vosotras lo valéis".

¿Qué significa para ti formar parte de la familia L’Oéal Paris y su defensa por la diversidad de la belleza? Significa inclusión y significa ser parte de una familia tan grande como acogedora. Me siento muy honrada y orgullosa de ser parte de esta familia. Cuando era niña, solía ver los comerciales en la televisión, solía decir que valía la pena. Me siento orgullosa de que tal vez ahora una niña pueda mirarme y sentirse representada.

En el Festival de Cannes 2022, L’Oréal Paris sigue mostrando su apoyo con los premios 'Lights on Women'. ¿Qué te parece este tipo de iniciativa en la que se premia a las mujeres en el cine?

Realmente me encanta, porque trae luz sobre las mujeres y sobre la industria del cine, y es muy importante hacerlo porque definitivamente a las mujeres les falta visibilidad en esta industria. Por eso es muy importante y tiene mucho sentido que L'Oréal esté haciendo esto, y estoy muy orgullosa de estar representando a una marca que realmente comparte mi valores.

¿Hay algún producto ‘beauty’ que no pueda faltar en tu rutina o tu ‘make-up’? Mi producto de belleza favorito es definitivamente el sérum de vitamina C, me encanta, creo que es un 'must have'. Cuando hice mi maleta para venir a Cannes, lo metí sin dudar. También los bronceadores. Y mi producto favorito para mi cabello es el agua maravillosa que utilizo cada mañana para que mis rizos se vean increíbles.

Cindy Bruna es actualmente imagen de Elvive Dream Long Rizos, Revitalift Peeling Toner, Máscara de pestañas Lash Paradise, Color Riche Volume Mate.