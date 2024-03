'Crimen y rimel', ¿por qué a las mujeres les gusta maquillarse escuchando historias de asesinatos?

Desde hace años, los 'get ready with me' (o 'prepárate conmigo' en perfecto castellano) se han convertido en uno de los contenidos más vistos en redes sociales. Tanto YouTube como TikTok están llenos de vídeos de chicas maquillándose mientras te cuentan una historia, ya sea su último drama con su ex, algunos de los cotilleos más fuertes de los famosos, o, también, algún crimen real.

Internet está lleno de mujeres narrando historias escalofriantes que han ocurrido en la vida real, sobre todo en España, donde 'influencers' como Martha Caballero, Miren Jaurne (MimiXXL), Nekane Flisflisher y Jacky (Crimen y rimel) cuentan con pelos y señales los casos de asesinatos más impactantes de la historia. Por otro lado, podcast como Mimicidios, Bestias, de Beatriz de Vicente y Terrores Nocturnos, son de los más escuchados en plataformas como Podimo y Spotify, pero... ¿De dónde viene esta fascinación de las mujeres por lo macabro?

La opinión popular afirma que los hombres son más violentos que las mujeres, una concepción que, según el INE, no está muy lejos de la realidad, ya que son ellos quienes cometen más asesinatos y quienes, además, también son las víctimas. No obstante, esta atracción hacia los crímenes no es igual en los hombres.

Según un estudio publicado por la revista académica Social Psychological and Personality Science, la diferencia por el interés por el 'true crime' entre sexos es abismal: un 70 % en las mujeres frente a un 30 % en los hombres y esta tendencia tiene varios motivos.

Esto también se repite en las series y películas policiacas como CSI, siendo dos tercios de su audiencia, de entre 18 y 49 años, femenina, tal y como publicó Entertaiment Weekly. Ahora, las nuevas generaciones, prefieren ver estos contenidos en redes sociales, triunfando en el formato 'get ready with me', donde mujeres jóvenes cuentan historias de asesinatos ocurridos en la vida real mientras se maquillan.

Para comprender este fenómeno, hablamos con Lorena González, psicóloga clínica especialista en psicopatología y cofundadora de Serena, el primer centro de psicología femenina online.

"El 'true crime' probablemente se haya hecho viral por varias razones. Toda acción ajena y desconocida nos genera mucha más curiosidad que aquellas que forman parte de nuestra cotidianidad. En este caso, el hecho de que sean crímenes reales incita aún más esa curiosidad y fascinación hacia estos casos, con ese toque morboso de los casos reales", nos explica.

Como bien sabe Teresa Viejo, la curiosidad es innata en el ser humano y siempre buscamos conocer al otro. "Si los casos, además, son protagonizados por personas que se asemejan en edad, cultura y rango social a quien lo narra, es decir, si nos identificamos en este sentido con la víctima o agresor, la atracción y curiosidad se hace mayor... '¿Qué habrá llevado a esta persona que podría ser mi amiga, compañera de trabajo, (o incluso que podría ser yo misma) a cometer este crimen? ¿Me podría pasar a mí?' El morbo y la curiosidad son aún mayores con esta identificación", continua la experta.

Por qué a las mujeres les gusta tanto el 'true crime'

Volviendo al estudio de Social Psychological and Personality Science, observaron que no solo las mujeres están más interesadas que los hombres en los crímenes reales, sino también el porqué. Al parecer, las mujeres tienen más miedo de convertirse en víctimas que los hombres. Aunque ellos son más propensos a ser atacados, los medios son más propensos a comunicar este tipo de crímenes. Por eso, muchas de ellas buscan entender el motivo por el que un individuo decide matar, aprender cuáles pueden ser los signos de aviso y conocer las posibles estrategias para escapar de estas situaciones.

Esto también daría respuesta al porqué en este ámbito hay más mujeres que hombres haciendo podcast o vídeos de 'true crime'. Por otro lado, Lorena puntualiza que "puede deberse a que ellas pongan un extra de emocionalidad a las narraciones y, por ello, sean las más posicionadas en los buscadores de estos contenidos, al generar más interés en la audiencia".

El gusto por este tipo de historias se ha normalizado tanto en redes sociales, que ya han salido memes donde nos muestran a mujeres maquillándose tranquilamente o haciendo tareas de lo más sosegadas escuchando cómo alguien mató a otra persona de la forma más truculenta posible mientras se meten en la mente del asesino. Sin embargo, tal y como nos cuenta Lorena, no es un comportamiento muy usual.

"Relajante solo lo podrían encontrar si han hecho un trabajo de disociación, es decir, que ya, de haber escuchado tantas historias parecidas, ya su emoción se ha desconectado de la razón y ya, de alguna manera, solo lo escuchen de forma racional, como una historia cualquiera, sin que la conciencia de realidad y de verdad esté presente".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.