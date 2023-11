Ana Rujas, "usar ropa de segunda mano tiene que ver con la identidad, con buscar en lo antiguo lo nuevo y con redefinirte"

La actriz Ana Rujas no deja de avanzar y probar diferentes roles dentro del mundo de las artes escénicas. Tras el éxito de la serie Cardo, que creó junto a su compañera Clauda Costafreda y con la que se llevó el año pasado el Premio Feroz a mejor actriz, sigue buscando nuevos palos que tocar y con los que encontrarse desde distintas perspectivas. Ahora, podemos verla en Movistar, en la serie La Mesías, pero Ana tiene mucho que contar.

Aprovechamos uno de sus últimos proyectos, el corto, GRACIAS, en el que habla de historias entre desconocidos que intercambian objetos para darle una segunda vida.

¿En qué te has inspirado para crear 'GRACIAS' el cortometraje que has creado para Wallapop?En mi propia manera de consumir marcas de segunda mano. En entender lo valioso que es encontrar piezas que solo puedas tener tú, se convierte en algo especial.

¿Sueles comprar prendas de segunda mano?Sí, me gustan las colecciones antiguas, piezas que ya no se llevan.

Hay tal cantidad de ropa en el mercado que merece la pena no fabricar nueva y reutilizar la antigua

Crees que esta moda, que ya se ha implantado como una tendencia en las nuevas generaciones, ¿es por el consumo sostenible o más por identidad?Creo que tiene que ver con la identidad, una manera de buscar en lo antiguo lo nuevo y de redefinirte. Colateralmente igual, sin saberlo, esto ayuda a un consumo más sostenible, pues hay tal cantidad de ropa que merece la pena no hacer tanto y reutilizar lo antiguo.

¿Qué le dirías a alguien que tiene prejuicios sobre usar ropa de segunda mano? Lo importante es el concepto, no hay que verlo como algo que ya ha sido 'usado' sino algo que ha tenido una vida. Les diría que probasen a darle una segunda vida a algo olvidado.

¿Vestirías de segundo mano en la alfombra roja de unos premios como los Goya?Ropa de colecciones pasadas, algo que ya se ha llevado, lo volvería a usar, claro. Jorge Ariza, mi estilista, y yo buscamos para la premier de Wallapop un traje de Cavalli de colecciones pasadas, en la misma plataforma y es precioso.

Ana Rujas con el look de Cavalli en la prsentación del corto 'Gracias' D.R.

¿Te preocupa la respuesta del público después de hacer un proyecto propio?Sí me preocupa pero no me condiciona.

¿Cómo es tu proceso creativo para crear tus proyectos desde 0?Loco, intenso, divertido. Si no me divierte y me hace también emocionarme, no me gusta.

Con Cardo, ¿cómo ha sido crear y protagonizar una serie?Lo más intenso del mundo pero a la vez maravilloso.

De los palos que has tocado hasta ahora, ¿cuál dirías que es el que más disfrutas?Todos, todos tienen que ver con algo que me inspira y de todos he aprendido y sigo aprendiendo mucho.

¿Cuáles son tus referentes a la hora de crear tus proyectos? ¿cuánto hay de autobiografía?Todo y nada. Uno parte de uno mismo y luego crea. No me interesa lo propio, nada más que para partir y para contrastar.

Después de la polémica, este verano, dentro del mundo del fútbol femenino, nos toca preguntarte por tu opinión sobre lo ocurrido y si sientes que falta todavía mucho camino que recorrer para las mujeres en el mundo de las artes escénicas en cuanto a igualdad.Sí, falta mucho camino, pero ha sido importante para España esto que ha pasado y va a ayudar mucho a que no se repitan situaciones, así.

