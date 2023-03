Nadia Benedicte Pape: "Nadie dice que el secreto para emprender es tener un colchón económico"

Nadia Benedicte Pape, fundadora de Los Féliz, lleva más de una década dedicándose a la búsqueda de joyas de tiempos pasados, prendas elaboradas con conocimiento y maestría, que por su indudable belleza siguen formando parte de su colección a la espera de que algún cliente se enamore de ellas y vuelva a lucirlas. Los Féliz abarca una selección llevada a cabo con delicado criterio y que tras su andadura online, ha abierto su primera tienda en el centro de Barcelona. "En realidad, a la hora de seleccionar, no hay un proceso establecido, sino casi tantas historias como prendas que he comprado. Siempre estoy buscando y abierta al proceso de compra, ya sea online, tirando de contactos o preguntando, pero sobre todo en viajes y mercadillos de particulares de Italia, Francia y Los Ángeles. Ya que fue de esa manera hará unos 13 años que descubrí lo que pasaría de hobbie a pasión y finalmente, trabajo. Lo más importante de la prenda para ser seleccionada es su calidad/marca/diseño, pero a partir de ahí, tener un flechazo con ella y que encaje en la imagen de la tienda", explica.

Hablamos con la emprendedora para saber cómo ha sido su andadura profesional y si ser mujer ha supuesto para ella una traba, pues en 2021, según IDC European Women in VC, las startups fundadas por mujeres recaudaron solo el 1,8% de la inversión en Europa. El 9,3% se destinó a equipos fundadores mixtos, mientras que los equipos fundadores formados por hombres recaudaron el 89%. "En (casi) todos los demás aspectos de mi vida sí me he encontrado con obstáculos por ser mujer, y muy seguramente me habrá afectado más en el aspecto psicológico o subconsciente. Por ejemplo, el tener una sensación de inseguridad a la hora de emprender. Sin embargo, reconozco que mi oficio es un matriarcado, pues está muy feminizado (igual que mi base de clientas) y siempre me he sentido muy apoyada por otras mujeres", señala.

"El secreto para emprender está en que sin un mínimo colchón económico para arrancar, o la posibilidad de estar unos meses sin ingresos, es casi imposible emprender. Más allá de ese único secreto que no se suele decir, la constancia y seriedad son imprescindibles. Reinvertir las ganancias en crear el mejor producto y/o servicio posible y tener una visión global son puntos importantes. También hay aspectos vitales como no tomar el pelo a nadie, no esperar recoger frutos a corto plazo y centrarse en aquello que sé te da bien y conoces. Cuando puedas delegar todas aquellas funciones o tareas que no son tu fuerte, no dudes en delegarlas. Tener paciencia e intuición para ir cambiando aquello que no está funcionando", dice Nadia.

Al hablar de emprendimiento femenino, es imposible no hablar del concepto 'Girlboss', nacido en 2014 a manos de la fundadora de Nasty Gal, Sophia Amoruso. Hacía referencia a una mujer poderosa e inclusiva que básicamente, era una jefa 'buenrollera', una visión radicalmente opuesta a la del clásico jefe blanco y cisgénero. Sin embargo, el término se ha desinflado cuando diversas voces han asegurado que en lugar de romper el techo de cristal, en realidad, lo reforzaba. "El término 'girlboss' me resulta condescendiente hacia las mujeres emprendedoras, aunque imagino que útil para quienes les sirva", asegura Nadia Benedicte Pape, que como Sophia, ha hecho del vintage su vida. “Mi oficio representa básicamente lo opuesto al 'fast fashion', lo cual me enorgullece. Así que lógicamente no soy "fan" del 'fast fashion', pero he llegado a asumirlo como una más de todas las inevitables consecuencias por una parte de nuestros hábitos como consumidores, la avaricia de miles de empresas y vacíos legales, descentralización, 'vistas gordas', explotación y demás trampas legislativas que son las que hacen que el 'fast fashion' pueda existir", señala Nadia, cuyas prendas de Los Feliz hemos visto en series como The White Lotus 2. "Cuando empiezas, ya no hay vuelta atrás. Yo lo vivo cómo un proceso de "refuerzo positivo intermitente", ya que no sabes cuándo o cómo va a aparecer la próxima prenda, y cuando sucede, suele ser tan especial que se siente como una recompensa. Y generalmente, quiero creer, se crea un 'click' irreversible que se puede extender a otros hábitos de consumo más allá de la ropa", dice.

¿Cree que lo vintage se ha vuelto mainstream y que hay quien lo comprende mal? Ahora hay marcas que diseñan prendas de estética vintage para vender más, siendo sus diseños en realidad fast fashion…"Que el vintage y la compra-venta de segunda mano no ha hecho más que crecer es un hecho. No sé si la etiqueta 'mainstream' le queda grande, pero imagino que si sigue así, algún día lo será. Y más aún por el inevitable discurso de sostenibilidad. El término "vintage" sigue siendo desconocido para mucha gente o se le da interpretaciones/significados equívocos… Las marcas actuales ('fast fashion' o no) siempre se han inspirado (o copiado) de colecciones y modas anteriores para crear sus nuevos diseños, como por ejemplo todos los "remakes" ahora las tendencias de inicios años 2000s, pero no lo vivo como algo nuevo sino intrínseco a las tendencias", asegura.

