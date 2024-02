Adela Balderas, 'coach' de liderazgo: "Una de las barreras es el perfeccionismo, creemos que no somos lo suficientemente buenas"

Si buscamos a Adela Balderas, nos encontramos con una doctora Mención Internacional en administración y dirección de empresas, investigadora en la Universidad de Oxford, profesora y colaboradora en el Grupo City Science MIT Media Lab y en el RCC Harvard. También es licenciada en filología inglesa, cuenta con formación ejecutiva en 'coaching' profesional y 'leadership coaching' por la Universidad de Nueva York, Stanford y Harvard, además de ser profesora en el Basque Culinary Center, entre otras muchas cosas. Sin embargo, prefiere que se refieran a ella como "profesora de alma".

"Considero que una profesora de alma es mucho más que una profesión, es una forma de vivir, de pensar, de sentir... Para mi tanto la parte personal como la laboral son un conjunto, es mi vida. Adoro a mis estudiantes y adoro enseñarles, seguir siendo curiosa y mirar al mundo con ojos nuevos, porque así les podré transmitir otras cosas. Por eso me considero profesora de alma, porque lo siento en mi alma", nos contaba en un pequeño y acogedor salón.

En enero del 2021 vio la luz la primera edición de su libro, Reinventa tu liderazgo. 12 claves para gestionar equipos (Ed. Esic), donde Adela pone el foco no solo en cómo guiar a los demás, sino también en cómo les hacemos sentir. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la sociedad debe avanzar igual de rápido que ella, donde el liderazgo requiere un nuevo enfoque en el que la empatía, la comunicación y la resiliencia serán imprescindibles, según nos cuenta Balderas.

Adela Balderas Cejudo Álvaro García

¿Cómo definirías el liderazgo y qué te llevó a centrarte en las 12 claves que mencionas en tu libro?

Para mí, una persona líder es una persona que saca lo mejor de los demás, que hace crecer a su equipo y así también crece él o ella misma. Lo que me ha llevado a escribir este libro es pensar que tenemos que adelantarnos a todo lo que está ocurriendo y que tenemos que adaptarnos a una forma de trabajar, de ser, de pensar y de comunicar distinta, en la que el líder juega un papel esencial, que es hacernos crecer. Para mí estas 12 claves nacen desde ahí y me parece que son fundamentales para alguien que lidera equipos, pero también para una misma. Hay que parar, pensar, reforzar y recordarse de lo que se es bueno.

¿Cuál dirías que es el mayor desafío para las mujeres líderes?

Es una gran pregunta. Yo creo que el mayor desafío es recordarse lo que una vale. La confianza es esencial y, a partir de ahí, el trabajo y el esfuerzo, pero esa autoconfianza es muy importante. Seguimos en un mundo en el que los datos nos cuentan que es desigual, así que todavía hay trabajo por delante.

Una cosa muy potente es ayudarnos entre las mujeres, hacer esa labor de sacar lo mejor de las compañeras y recordarlas que podemos

La empatía a la hora de llevar equipos es sumamente importante. ¿Cuáles son las otras características imprescindibles en un buen líder?

Hay una cosa que me parece esencial, y es que quien gestiona y lidera equipos tiene que ser buena persona. Es cierto que puede parecer demasiado simple, y, sin embargo, lo simple a veces es lo más difícil.

Ahora estamos viviendo en un mundo en el que las altas esferas de los círculos directivos están dominados por hombres. ¿Qué medidas crees que son necesarias para empoderar a las mujeres y animarlas a que tomen el mando?

Los datos siguen siendo tremendos y estamos en 2024. Yo creo que esto, en general, tiene que volver hacernos reflexionar a todas y a todos, las barreras están ahí. Una cosa muy potente es ayudarnos entre las mujeres, hacer esa labor de sacar lo mejor de las compañeras y recordarlas que podemos y que, sin ninguna duda, estamos muy preparadas, la formación de las mujeres es potentísima, también de los hombres, pero desde luego de las mujeres que no llegan es potentísima y luego, como decíamos antes, la autoconfianza. Trabajar las 'soft skills' es esencial y es que además contamos con lo que yo creo que es una sensibilidad especial y cada día pienso más que esa sensibilidad es un don.

Adela Balderas Cejudo Álvaro García

Acabas de comentar que las mujeres estamos tan preparadas como los hombres, entonces, ¿cuál es la principal barrera que encontramos?

Creo que una de las barreras es el perfeccionismo nuestro, que creemos que no somos lo suficientemente buenas como para llegar arriba. Creo que tenemos que romper la cadena, porque al final nos ata. Si es cierto que son barreras que a veces no nos ponemos nosotras, sino que nos ponen, por lo que hay que seguir luchando. No pienso que exista una única solución, sino algo que tenemos que construir entre todas y entre todos.

¿Existe alguna diferencia entre hombres y mujeres a la hora de liderar?

Yo creo que existe una diferencia entre personas. Es verdad que se habla mucho del liderazgo femenino, del liderazgo masculino... Creo que somos diferentes, pero también existe diferencia entre personas a la hora de liderar.

Entonces no podemos hablar de los estereotipos a la hora de liderar, como que los hombres son más agresivos y las mujeres más blandas.

Fíjate, yo creo que eso son estereotipos. Hay mujeres que son 'tiburones' y hombres que son sensibles, pero es cierto que, dicho esto, como tenemos esos techos y esas barreras, hace que tengamos que luchar y liderar de otra manera. Utilizar esas herramientas porque son muchos más los obstáculos que tenemos que superar, por lo cual, la resiliencia, esa capacidad para sobreponernos y avanzar, en nosotras, es muy grande y muy potente.

¿Cómo ves el futuro en los puestos de responsabilidad y liderazgo?

Creo que la evolución pasa por la sensibilidad. Las personas líderes tienen que ser conscientes que las personas a su alrededor quieren crecer durante el tiempo que estén a tu lado, y hacerlas mejores. También cuidar su salud a todos los niveles, no solo por un acto de generosidad, sino porque cuando alguien se siente a gusto en su trabajo, hace sentir mejor a los demás, hace sentir felices a los demás y trabajan mejor, da igual el campo.

Quien gestiona y lidera equipos tiene que ser buena persona

Los referentes son muy importantes, así que ¿qué mujeres te inspiran a ti?

Quizás es un tópico, no sé si te diría nombres, pero si te diría que me inspiran muchísimo las mujeres que luchan, las que se dedican a carreras en las que no hay muchas mujeres, porque me parece un acto de valentía y que abren a otras el camino. Me inspiran muchos las mujeres que ayudan a otras, a crecer, que se convierten en mentoras. Hay muchas mujeres anónimas y, sin embargo, están haciendo mucho por las demás. Me encanta la pregunta, y te prometo no por ego, que me hace pensar que debo trabajar para que alguien piense en mí, no para dar mi nombre, porque dejamos huella en otras.

Y para terminar, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que quieren avanzar en sus carreras y convertirse en una mujer inspiradora?

Coraje y determinación. Me encanta la palabra coraje, creo que el coraje es lo que te hace avanzar, lo que te hace luchar, crecer... Te hace ser mejor, por ti, para ti, para tu equipo... Creo que el coraje y la determinación son clave.

