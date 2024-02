Entrevista Val Díez: "Si queremos un planeta diferente, las mujeres tenemos que levantar la mano en el poder"

"Para saber de perfume hay que saber muchísimo. Yo no soy la persona que más sabe, pero sí una de las personas que más conoce el sector y sabe cómo conectar todo lo relacionado", confiesa Val Díez, directora general de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), vicepresidenta ejecutiva Academia del Perfume y presidenta de la Comisión de Igualdad de la CEOE, (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).

Desde Mujer.es, charlamos con Val Díez sobre conciliación, igualdad, mujeres y, por supuesto, perfumes.

¿Qué es lo más importante a valorar de un perfume?

Lo primero es que te guste y alimente tu curiosidad. Es bueno leer sobre el perfume, su composición y fijarse más allá de las notas de salida, ese primer phsssss que solo quiere llamar nuestra atención. Como en cualquier disciplina artística, hay un punto de iniciación en el que solo sabes que te gusta sin poder verbalizar más sobre ello. Y luego viene un aprendizaje en el que explorar y poder hablar de universos de flores, vegetales o maderas, nombres de perfumistas, orígenes de las especies…

¿Cómo llegas a convertirte en directora general de STANPA?

Llegué desde el mundo completamente racional de la industria farmacéutica. Acostumbrada a datos puramente objetivos y racionales del medicamento. Cuando me propusieron este puesto en el sector cosmético creí que mi paso sería más bien temporal. Llevo en él dieciséis años en los que no me he aburrido ni un día y he aprendido a integrar las partes emocionales y aspiraciones sociales tan relevantes para el ser humano en territorios tan importantes como la felicidad, el arte o la belleza, circunstancias que han hecho que me enamore de este sector.

¿Qué supone ser vicepresidenta ejecutiva de la Academia del Perfume?

España tiene una pasión natural por el perfume, pero hasta hace muy poco no éramos referentes naturales en el mundo del perfume. El cargo de vicepresidenta ejecutiva de la Academia del Perfume supone una legitimación a liderar la transformación de este organismo. Anteriormente la Academia era muy coyuntural: se reunía una vez al año, daba unos premios y desaparecía hasta el año siguiente. Al acogerla en Stanpa y crearla como Fundación le hemos dado un valor más allá de los premios, creando una ruta de cultura alrededor del perfume para visibilizar a los mejores perfumistas de habla hispana del mundo. El conocimiento se divulga continuamente a través de una factoría de contenidos y damos que hablar mundialmente: lo hemos visto en los últimos premios, cuando el perfumista internacional Francis Kurkdjian, director creativo de perfumes Dior, habló del nivel de esta Academia y de cómo el mundo del perfume a nivel internacional pregunta por el fenómeno español.

¿Cuál es el camino para lograr que España sea país referente en el mundo del perfume?

Desde la Academia del Perfume caminamos con la cabeza muy alta por haber convertido a España en referente del perfume. Lo hemos hecho con un networking y una esencia participativa muy potente, con los patronos, porque desde el principio implicamos a los mejores de los diferentes sectores, atrayendo el talento de los perfumistas y expertos que forman parte de nuestro jurado y de las periodistas que amplifican este conocimiento en los medios. Entonces, como te decía al principio, no soy la persona que más sabe de perfume, pero sí creo que estamos utilizando muy bien nuestra capacidad de interconexión. La red es lo que realmente permite amplificar e impactar en la cultura del perfume con alcance nacional e internacional.

Tu cargo en la Academia supone la primera vez que hay una cara femenina al frente.

En la Academia hay una participación igualitaria de mujeres y hombres. A mí, ser una de las caras femeninas al frente de Stanpa me enorgullece, porque en los temas de igualdad tengo una gran implicación y cuidamos mucho la presencia femenina. Digamos que es una industria en la que la presencia femenina en puestos de liderazgo ha estado presente históricamente mucho antes que en otros (Cocó Chanel, Estée Lauder, Elisabeth Arden o Mary Kay…), pero no tanto en los puestos ejecutivos. Para llegar a un puesto directivo no hay que ser ni hombre ni mujer, hay que ser brillante, pero posiblemente la dedicación que requiere ser un CEO supone un esfuerzo que muchas veces no es fácilmente compatible con los roles tradicionalmente femeninos o con la conciliación de la vida personal y por ello muchas veces se ha masculinizado.

¿Cómo has logrado ese balance entre ser CEO, madre y mantener una vida personal?

Estoy casada y tengo tres hijos mayores que han terminado la Universidad, pero toda mi faceta profesional he tenido que conciliarla con mi vida personal, a veces con mucha sensación de culpa por no hacer todo bien, lo que he logrado superar resituando las expectativas. No pasa nada porque los niños no tengan siempre todo: cuando ellos ven el esfuerzo, también aprenden; y también hay que saber decir no en la empresa y planificar bien la agenda. Fui madre joven, cuando tenía menos responsabilidad y fue clave la persona que elegí para compartir todo esto. Entre dos, es más sencillo si te corresponsabilizas.

¿Molesta hablar de igualdad en el mundo de la empresa? Como presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la CEOE, ¿cuál es la hoja de ruta para mejorar nuestra situación?.

Cuando asumí este rol, el primer objetivo fue precisamente que el propio mundo empresarial hablara con naturalidad de la igualdad. Es decir, que la igualdad de género no se quedara en un discurso político y en una amenaza incómoda para la empresa. Afortunadamente, ahora se habla con total naturalidad y todas las empresas lo han incluido en sus valores, aunque seguimos trabajando en ello. El segundo objetivo era que nuestra interlocución con el regulador fuera constructiva, porque a veces la legislación sobre igualdad resulta invasiva e incómoda. La CEOE tiene un equipo de mujeres que trabaja con el Ministerio de Igualdad para ver dónde se pone el punto de equilibrio. Y el tercer objetivo es visibilizar que el mundo de las mujeres alcance las cuotas de responsabilidad y las cuotas de poder, dos cuestiones muy diferentes. Mientras que hemos alcanzado las cuotas de responsabilidad, salvo algunos techos de cristal y situaciones individuales, no hemos llegado aún a las de poder.

¿Pensamos que las guerras serían iguales si las mujeres estuviéramos en los altísimos niveles de poder?

Las decisiones se siguen tomando desde una visión de poder muy masculina, con políticas que recuerdan a la Edad Media, donde lo que importaba era el territorio. Creo que, si queremos un planeta diferente en el futuro, las mujeres tenemos que levantar la mano en las esferas de poder. En general, la mirada femenina complementa al hombre de una manera mucho más consciente con valores como la solidaridad, la empatía, la diversidad, la prioridad… ¿Qué es más prioritario, poner la frontera donde queremos o que mueran niños?, ¿qué es más prioritario, que mi cultura sea la que domina o que dos culturas convivan? Estos son los problemas que estamos teniendo en el planeta, con decisiones que se toman en los grandes lugares de poder donde solo hay presencia de hombres.

¿Te ves en un puesto de responsabilidad pública-política?

Si tienes la oportunidad de impactar, como tengo, hay que usarla. Cuando me propusieron ser presidenta del Comité de Igualdad de Género de UNE, lo primero que pensé fue: "no tengo el tiempo". Pero cuando ves las expectativas de los otros y que es una oportunidad para impactar, asumes ese liderazgo y lo sacas. Hace poco acabamos de aprobar en Madrid el texto Internacional Guidelines for the Implementation and Promotion of Gender Equality and Women Empowerment, proyecto global en el que han participado 61 países sobre "cuál es la forma común de hablar sobre igualdad en el planeta". Nosotros hablamos en Europa desde una perspectiva de grandes logros, y con enfoques reivindicativos aún pendientes, como el tema de la erradicación de la violencia e igualdad salarial; pero no se habla de igualdad en los mismos términos en África o en Asia: escolarización, matrimonio libre, libertad sexual y reproductiva…, son retos que tienen que ser alcanzados. Hay que seguir hablando de ello: en términos de mujer, es espantoso que esto suceda, y desde Europa no nos debemos olvidar.

En la actualidad, estamos resolviendo el tema de la igualdad con un crecimiento demográfico cero: es preocupante que tengamos más mascotas que niños

¿Cuál es la posición de España en términos de igualdad con respecto a Europa?

España ha logrado unas cuotas importantes en términos de igualdad. No quiero decir que estoy complacida, sino que soy optimista en que España pueda liderar la igualdad. Hasta ahora, en España se ha buscado la igualdad mediante "trabajar tanto como los hombres" y se renuncia a la vida familiar. Sin embargo, los nórdicos tienen unos indicadores más altos con medidas eficaces de conciliación y corresponsabilidad, como, por ejemplo, excedencias muy largas para cuidar hijos. De esta manera, pueden salir y entrar del mercado laboral sin que les penalice, pues les mantienen el puesto de trabajo. En este punto hay que entender que tener hijos es un valor superior, pues se trata de defender a las futuras generaciones y el planeta. En la actualidad, estamos resolviendo el tema de la igualdad con un crecimiento demográfico cero: es preocupante que tengamos más mascotas que niños. Habría que reestablecer las prioridades y ayudar a que los jóvenes tengan lugares en los que independizarse y decidir el modelo de familia que quieran formar sin que les penalice por ello”.

