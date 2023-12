Inés Vílchez, directora de Operaciones de Supermercados Dia: "Las mujeres aportamos cualidades que nos hacen muy valiosas y son clave para el negocio"

La cadena de suministro de unos grandes supermercados tiene que funcionar como la maquinaria de un reloj. Debe estar bien engrasada para que todos los eslabones de la cadena cumplan su misión y en destino final todos los productos aparezcan perfectos en forma, cantidad y calidad. Esto no ocurre por ciencia infusa, ni hay unos duendes que se encargan de hacerlo todo por las noches. Hemos hablado con Inés Vílchez la directora de operaciones y cadena de suministro de Dia, responsable de que todo esté a gusto del cliente en cada tienda. Su trabajo no es fácil y lo realiza poniendo el foco en el cliente. Conoce de cerca a la mujer que se encarga de que nuestra lista de la compra sea un éxito.

Licenciada en Empresariales ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Qué esperabas aprender y dónde te veías trabajando?

La decisión de estudiar esa carrera, honestamente, fue muy práctica. Me gustaban las matemáticas y las ciencias pero también los idiomas, que como muchos compañeros estudiaba en paralelo y me atraía probar la experiencia en el extrajero. Esperaba que una carrera como empresariales, al ser muy transversal en cuanto a las áreas de las que se ocupa, me permitiera luego elegir entre un mayor número de opciones profesionales. Fue en mi último año de estudios en Alemania donde tuve un primer contacto con el mundo del retail, al elegir allí logística y supply chain como especialidad, pero sería al volver a España cuando comencé en el mundo del retail.

Como directora de Operaciones dentro de Grupo Día ¿cuál es exactamente tu papel?

Efectivamente soy directora de Operaciones dentro del comité de dirección de Dia España y responsable del área de Supply Chain. (cadena de suministro). Junto con mi equipo me encargo de la gestión operativa y del correcto funcionamiento de la cadena de suministro desde el proveedor hasta llegar a cada uno de los puntos de venta. En resumen, nuestra misión es garantizar que el cliente encuentre las tiendas suministradas con todo nuestro surtido y la máxima frescura. Esto es un reto que nos encanta, aunque puede llegar a ser complicado por épocas, como por ejemplo durante la pandemia.

Otra de las áreas de las que me ocupo es la actividad promocional y las campañas. En Dia estamos comprometidos con el ahorro de nuestros clientes, por eso trabajamos para ofrecer productos de marca propia de gran calidad a precios asequibles e impulsamos las promociones. Solo en 2023 hemos invertido 150 millones de euros en promociones, un 15% más que en 2022.

Empezaste en el sector de la biotecnología, de ahí el retail… ¿Qué aprendiste del primer sector?

Comencé mi carrera profesional en el área de consultoría en Alemania, concretamente como parte de un equipo que se dedicaba al sector de la biotecnología asesorando a empresas, que en esa época se encontraban, en muchos casos, en una fase de inicio en el mercado. Eran startups o pymes que trataban de llevar sus avances tecnológicos y científicos a un entorno industrial que les permitiera crecer y convertirlos en productos y servicios aplicables en el mercado.

Durante esta etapa en consultoría, trabajando de cerca con empresas del sector de la biotecnología, aprendí que es un área de la industria muy innovadora e interesante gestionando proyectos como análisis de mercado, preparando estudios sobre el sector. Pero sobre todo para mí fue muy enriquecedor trabajar en un equipo interdisciplinar con compañeros que provenían de otros países y especialidades, muchos de ellos del entorno científico. Me aportaron no sólo un conocimiento muy experto en el sector y diferente al mío, sino también otra perspectiva a la hora de afrontar proyectos y aportar soluciones distintas y muy valiosas.

Inés Vílchez, directora de operaciones de Dia DIA

Has trabajado en otros países. ¿Los objetivos y la forma de lograrlos varían dependiendo del país o hay unas bases comunes para todos dentro del área Retail?

Efectivamente cada mercado es diferente en función del estilo de vida, las costumbres de consumo y gastronómicas de cada país, pero también la propia idiosincrasia de cada región, todo ello influye en la manera de enfocar el trabajo.

En USA, por ejemplo, el cliente hace habitualmente una compra de mayor volumen y almacena, y está acostumbrado en general a desplazarse para realizar la compra dadas las grandes distancias. Por ello, los formatos de venta y la cesta de la compra son mayores y buscan más promociones por volumen, pero también la gestión de la cadena de suministro es más compleja debido a que la mercancía hace trayectos más largos.

Por otro lado, en Europa influye el tipo de operador que predomina en cada país. En Alemania por ejemplo el modelo de supermercado de descuento tiene mucho peso, con un surtido más corto y una gran presencia de la marca propia, y el cliente se enfoca tradicionalmente más en el precio que en la experiencia de compra. España, sin embargo, es un mercado muy competitivo con acceso a un producto de alta calidad, especialmente en frescos, pero donde el cliente también busca variedad en la oferta y una experiencia de compra agradable y fácil. Diría que lo que es común a la hora de operar en todos ellos es poner el foco en el cliente.

Has sido vicepresidenta en una cadena de Distribución de USA ¿cuáles eran tus responsabilidades y cuáles las herramientas que pusiste en funcionamiento en aquella etapa?

El cargo que desempeñé en mi etapa en Estados Unidos equivaldría en España a un puesto muy similar al que tengo actualmente en Dia. Mi principal función tenía el foco en la cadena de suministro, su gestión operativa y la acción promocional, aunque con la complejidad de que se trataba de una fase de arranque del negocio y apertura de mercado en aquel país.

Por ello el reto fue sobre todo estructurar y formar a un equipo novel y organizar los procesos del área de manera óptima, entendiendo las necesidades tanto del equipo como del negocio en un mercado muy diferente. En definitiva, trasladar el modelo que la empresa tenía en Europa a Estados Unidos y adaptarlo a las necesidades de ese mercado.

Se habla mucho de las soft y las hard skills en las entrevistas de trabajo, en el mundo de la empresa y el márquetin pero ¿qué es lo más importante o lo que más valoras en una persona antes de incorporarla a tu equipo?

En ese aspecto coincido bastante con uno de los valores clave de la cultura de Dia, que es la pasión por el cliente. Por eso es muy importante contar con equipos que tengan una formación acorde a su puesto y funciones, pero por encima de todo necesitarán tener una actitud positiva. La colaboración, el trabajo en equipo y las ganas de aprender son clave para incorporarse a un equipo como el de Dia.

¿Te has encontrado con alguna traba o piedra en el camino por ser mujer?

Me siento afortunada de haber desarrollado mi carrera profesional y evolucionado en las compañías en las que he trabajado. No obstante es una realidad que las mujeres, en general, nos hemos enfrentado a obstáculos que en ocasiones han ralentizado nuestro ascenso laboral y que haya una situación real de igualdad. El llamado techo de cristal, la brecha salarial o la conciliación familiar son solo algunos de ellos y suponen grandes retos a los que desde la sociedad y las instituciones debemos seguir haciendo frente. Las mujeres aportamos otras cualidades que nos hacen muy valiosas también en los puestos de 'management' y son clave para el negocio. Creo que esto es algo que ya resulta muy evidente y afortunadamente hemos mejorado mucho en los últimos años.

La brecha de género y la salarial, sobre todo a nivel de comités de dirección, es algo que está ahí. ¿Cuáles crees que son los pasos para acortarla y que llegue a desaparecer? ¿Lo ves posible?

En el sector retail la presencia de la mujer es cada vez mayor, también en los puestos directivos. En el caso de Dia España más del 50% del total de managers ya son mujeres, una muestra de lo importante que es para la compañía apostar por el talento femenino y que supone una base sobre la que continuar trabajando. De hecho, acabamos de reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de género con nuestro II Plan de Igualdad, que, además de dar continuidad e intensificar las acciones vigentes, incluye nuevas medidas vinculadas a garantizar la equidad y la conciliación como una mayor flexibilidad horaria, así como un plan específico para impulsar y detectar el talento femenino.

Desde mi punto de vista para cambiar las cosas hay que empezar a actuar desde la base. Trabajar en la sensibilización y educación en igualdad de oportunidades desde el entorno familiar hasta el laboral, facilitar la conciliación e identificar el talento femenino para impulsarlo y permitir que pueda crecer. Adicionalmente en Dia creemos que la visibilización del liderazgo femenino juega un papel fundamental para inspirar a las nuevas generaciones y lo fomentamos a través de diferentes plataformas.