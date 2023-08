El tumor benigno en mujeres que provoca síntomas en un 20 % de los casos

Puede llegar a desarrollarse en el 70% de las mujeres y aumentar su tamaño, según informa la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Sin embargo, aunque pasa desapercibido cuando es asintomático, hay circunstancias en las que acaba generando un gran malestar. Estamos hablando de los miomas uterinos, el tumor benigno y que con mayor frecuencia afecta a las mujeres en España.

¿Cómo se diagnostica este tumor benigno?

Cuando los miomas uterinos no manifiestan síntomas de ningún tipo, es probable que se diagnostiquen en la consulta de ginecología al realizar los controles rutinarios. Se trata de tumores que aparecen en el útero y que, como bien informa la SEGO, "pueden ser únicos o múltiples".

Además, algo significativo que comentan desde la Sociedad es que "durante el embarazo pueden crecer de tamaño […] así como reducir su volumen tras la menopausia". Y es que su aparición tiene que ver con la producción de estrógenos y progesterona. Como estas hormonas disminuyen durante el climaterio, este tumor también lo hace.

A pesar de que a este tipo de crecimientos en el útero son tumores, conviene aclarar de que son benignos y que, por tanto, no comprometen la salud de las mujeres. Así que, en el caso de que no provoquen síntomas, no habría por qué tratarlos.

¿Qué síntomas afectan al 20% de los casos?

Se estima que un 20% de las mujeres diagnosticadas con miomas uterinos presentan síntomas que realmente requieren de un tratamiento que les ayude a mejorar su calidad de vida. Y es que como explica el doctor Javier Monleón, ginecólogo en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, "hay mujeres que tienen un sangrado menstrual más abundante, además de dolores importantes y síntomas de compresión, pesadez, hinchazón, con un impacto en la calidad de vida brutal [...]".

Desde la SEGO añaden que pueden aparecen otros como el estreñimiento o la dificultad para vaciar la vejiga, lo que ocasionaría dolor y malestar. Asimismo, hacen hincapié en los problemas que pueden aparecer en el caso de estar buscando un embarazo. Y es que "aquellos miomas que distorsionan la cavidad uterina podrían dificultar la concepción y aumentar la tasa de abortos espontáneos", según informan.

Sin embargo, hay que aclarar que esto no sucede siempre que este tumor benigno se diagnostica, sino que esto solamente lo generan algunos miomas que provocan modificaciones en el útero que puedan generar que el bebé no se desarrolle adecuadamente.

¿Cómo se trata este tumor benigno?

El tratamiento quirúrgico para eliminar los miomas (mimectomía) no siempre es la primera opción. De hecho, el doctor Mikel Goitia ginecólogo del Hospital Universitario Cruces de Vizcaya informa de que "un tratamiento médico que controle bien los síntomas de las mujeres con miomas nos evitaría tener que recurrir a la cirugía".

Por lo tanto, los tratamientos hormonales serán siempre una alternativa que se considere en primer lugar, aunque todo dependerá del tamaño del tumor y de los síntomas que ocasione. De hecho, el año pasado la actriz Sharon Stone tuvo que someterse a una intervención por el malestar que le estaba produciendo un mioma uterino grande.

