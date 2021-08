Relaciones sexuales con miomas uterinos

Los miomas uterinos son especialmente frecuentes en las mujeres. Según una iniciativa desarrollada por Cardiva con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis (SEEME) y el apoyo de INTIMINA, "el 70% de las mujeres desarrolla miomas en algún momento de su vida".

Sin embargo, no todos los miomas uterinos manifiestan síntomas y en estos casos no es necesario ningún tipo de tratamiento. Por eso, una gran parte de las mujeres que pueden estar incluidas en ese porcentaje, el 70%, solamente saben que tienen miomas cuando acuden a una cita ginecológica.

Pero ¿qué ocurre con aquellas mujeres que sí manifiestan síntomas? Como veremos más adelante, las relaciones sexuales pueden verse afectadas lo que repercutirá no solo en su bienestar, sino en la propia relación de pareja. En estos casos, es fundamental encontrar una solución.

¿Qué son los miomas uterinos?

Ya hemos mencionado que los miomas uterinos pueden presentar síntomas o no, pero ¿qué son realmente? Tumores benignos, es decir, no se van a volver cancerosos en ningún momento, por lo que no hay que preocuparse. Lo que sí debemos destacar es que aparecen en la edad reproductiva de las mujeres.

Cuando una mujer se encuentra en edad reproductiva, el estrógeno y la progesterona son dos hormonas que permiten que la pared del útero se prepare para un futuro embarazo en cada ciclo menstrual. Esto es lo que puede hacer que aparezcan miomas uterinos en el 70% de las mujeres.

¿Cómo pueden afectar a las relaciones sexuales?

Según explican en su iniciativa Cardiva, SEEME e INTIMINA, "el 25% de los miomas producen dolor e irregularidades". Esto dependerá de dónde estén situados. Por ejemplo, los submucosos se localizan en la parte más interna del útero y suelen causar hemorragias vaginales.

Otros síntomas pueden ser el dolor o el aumento del volumen del abdomen. Aunque no lo parezca, todos ellos limitan considerablemente la vida de las mujeres que pueden no tener relaciones sexuales plenas debido al dolor. Esto les va a impedir disfrutar con su pareja, lo que afectará a su bienestar.

Cómo mejorar las relaciones sexuales con miomas uterinos

Las mujeres que tienen miomas que les causan síntomas que limitan su vida es importante que se sometan a un tratamiento que les permita eliminarlos. Será el médico el que determinará cuál es el mejor, una cirugía por laparoscopia o la ablación de los miomas a través de la radiofrecuencia, un tratamiento innovador.

Este último tratamiento tiene una alta tasa de éxito y son muchas las mujeres, cerca de un 90%, que vuelven a poder mantener relaciones sexuales sin dolor y llevar una vida donde los síntomas que tenían han desaparecido. En cualquier caso, es la eliminación de los miomas la clave para solucionar el problema de raíz.

Muchas mujeres no saben lo que les ocurre. Sienten un dolor muy fuerte en su abdomen que es inexplicable. Ante esto, siempre deben acudir a un profesional para que pueda comprobar si hay miomas que estén provocando esos síntomas. Las revisiones ginecológicas están para detectar este tipo de problemas. Por lo que, al menos, 1 vez al año sería recomendable acudir al ginecólogo.