La patología que afecta a 1 de cada 4 mujeres independientemente de su edad

A pesar de que algunos problemas de salud en las mujeres se asocian a la edad avanzada, esto no siempre es así. Quizás, porque se mantiene en silencio y no se habla de ello por tabúes o creencias. Un ejemplo de esto lo vemos en España, donde 19.827 mujeres sufren incontinencia urinaria, según el INE, independientemente de si tienen 30 o 70 años. Y es que la edad no siempre es importante.

María José Garcés Fernández, enfermera de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud, aclara que “la incontinencia urinaria afecta al doble de mujeres que de hombres” y esto se debe a determinadas causas: el embarazo y la menopausia.

La relación entre el embarazo y la incontinencia urinaria: el cuidado del suelo pélvico

El interés que ha despertado el cuidado del suelo pélvico en los últimos años se relaciona con los problemas que algunas mujeres sufren después de haber dado a luz. Y es que el embarazo, pero también el propio momento del parto, ejercen una presión importante en los músculos encargados de controlar los esfínteres.

La fisioterapeuta Carmen Rodríguez de Tembleque explica que: "la presión que ejerce el bebé según crece y el peso uterino que también va aumentando a lo largo del embarazo junto con los cambios hormonales, en concreto de la relaxina que tiene un rol importante en la relajación, hacen que los músculos y ligamentos del suelo pélvico puedan debilitarse y causar problemas de incontinencia o prolapsos".

¿Cuál es la mejor forma de prevenir esto? Trabajando el suelo pélvico con los ejercicios Kegel. Practicarlos durante el embarazo es esencial. Pero, ¿qué pasa si esto no se ha hecho? Entonces, lo adecuado es acudir a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico que diseñe un programa individualizado para poder recuperarlo y prevenir la incontinencia urinaria que puede acabar apareciendo a largo plazo.

La menopausia, ¿propicia la aparición de la incontinencia urinaria?

Los cambios hormonales que se producen en la menopausia también pueden propiciar la aparición de la incontinencia urinaria. Y es que el doctor Javier Cambronero, jefe de Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud San José, explica que "la edad, normalmente asociada a la falta de estrógenos después de la menopausia" es un factor que tiene que ver con esto. Ahora bien, ¿por qué?

La doctora Solanye Navas, especialista de la Unidad de Ginecología del hospital Quirónsalud Murcia, aclara que "la patología de suelo pélvico es uno de los motivos más frecuente de las consultas ginecológicas en la menopausia y sus manifestaciones más habituales son la incontinencia urinaria". Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto para prevenir que ocurra, cuidando del suelo pélvico lo antes posible.

A pesar de que el embarazo y la menopausia son factores que propician la aparición de esta patología que afecta a 1 de cada 4 mujeres, hay otras situaciones que tener en cuenta. El estreñimiento, sobrepeso u obesidad o los deportes de alto impacto también debe prestárseles atención. Pues la incontinencia urinaria puede afectar notablemente a la calidad de vida de las mujeres.

