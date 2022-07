Cuando los músculos faciales están bien tonificados se quedan en su sitio, no se descuelgan, no forman arrugas. Su tonificación se consigue igual que la del cuerpo, con entrenamiento, pero sin sudar. Se trata de ejercicios que no cuestan esfuerzo, pero sí disciplina y la recompensa lo merece: una belleza natural y duradera que todas podemos aprender desde casa y practicar toda la vida como primer mandamiento del autocuidado.

Yoga facial, pilates facial, gimnasia facial…. Te presentamos a las pioneras para iniciarte de la mano de un profesional acreditado. Todas aconsejan realizar el método 21 días para que sea un hábito en la vida.

La pionera

Diana Bordón Cortesía

Diana Bordón es pionera de yoga facial en España. Su método Facial Yoga Plan se caracteriza y diferencia por el enfoque holístico de trabajar todo el rostro y no las partes a través de toda la musculatura facial, la piel y la respiración. “No se trata tomar ejercicios sueltos (mirada, labio, pómulos) cómo últimamente se ve. Para que la belleza sea armónica y duradera hay que trabajar todos los paquetes musculares desde el cuello hasta la frente. Hacer ejercicios sueltos crea arrugas en las zonas menos trabajadas y más debilitadas”, advierte Diana.

Diana se ha formado con Annelisse Hagen (La pionera del Yoga facial en Estados Unidos) y cuenta con formación en las escuelas tradicionales de Asia y América para fomentar un estilo de vida en el que la belleza tuviese que ver con la salud y el ejercicio. A través de su web, facialyogaplan.com, se puede aprender el método y también en talleres en grupo o sesiones privadas

También se la puede leer en su libro: Yoga Facial Otra belleza es posible.

Yoga facial, acupuntura y fonoaudiología

Alessandra Scavone Cortesía

Alessandra Scavone es experta en yoga facial, acupuntura y fonoaudiología. Lleva 25 años realizando su método Yoga Facial MASC por todo el mundo tras ayudar a recuperar el movimiento a múltiples personas con parálisis facial. “Gracias a mi carrera como fonoaudióloga, me di cuenta de que podía utilizar mi método con fines estéticos también”, explica Alessandra. Su método se llama MASC y se diferencia porque además de los ejercicios de Yoga Facial, tiene un masaje en camilla propio llamado ‘Sculpting Inner Facial MASC’ para problemas de flacidez, arrugas y bruxismo que completa con acupuntura cosmética. “Utilizo agujas específicas para rostro con las que estimulo flacidez y relajo la arruga”, añade Alessandra. En cada sesión el tratamiento es personalizado tras una medición y verificación de hasta la masticación y se continua en casa con un programa online.

A través de su web se puede aprender el método mascfacial.com y también en talleres en grupo o sesiones privadas

También se la puede leer en su libro: Cambio de Vida Facial con Yoga Facial y consejos para tu bienestar.

Traspasando fronteras

Carme Farré Cortesía

Carme Farré es la fundadora del método FaceToned® un método especializado en fitness facial y pilates que abrió su propio estudio privado, ‘Studio Carme’, en Londres, y en la actualidad enseña este método a cientos de personas de todo el mundo gracias a sus clases online. “Siempre me gustó hacer ejercicio y cuando descubrí la gimnasia facial, me cambió la vida. ¡Encontré todo el sentido aplicarlo en el rostro!”, nos cuenta Carme, que tiene el título de Alan Herdman y de BASI (Body Arts and Science International) Pilates. “Mi experiencia me ha ayudado a entender claramente la anatomía facial, tonificar los músculos faciales eficientemente, profundizar en el ‘núcleo’ y construir la estructura para sostener la piel de la mejor manera posible de forma natural”, añade Carme.

Sus ejercicios responden a las principales preocupaciones: cuello, mejillas, ojos y frente y se realizan en diferentes planos. Por un lado, tonifica la aponeurosis muscular, por otro refuerza los ligamentos de retención y por último ayuda a estirar la piel y rejuvenecer el rostro.

A través de su web se puede aprender el método: facetoned.es

Liberar tensiones

Ara Rosón Cortesía

Ara Rosón combina ejercicios de yoga y gimnasia facial en su método Natural Lift by Ara Rosón, con automasajes con cosmética, bien con las manos o con pequeños aparatos (lifting balls, guasha y rollers) con los que consigue entrenar todos los tejidos del rostro desde los más profundos, hasta la piel. La mayoría de sus ejercicios son isométricos o estáticos, “algo que considero fundamental en el rostro ya que evita el desplazamiento de los paquetes grasos, sobre todo en el área de los pómulos, y que se generen arrugas dinámicas a la hora de realizar los ejercicios”, explica Ara.

Su método también está recomendado para liberar las tensiones del cráneo y de los huesos de la cara y actuar sobre el SMAS, el sistema muscular facial, que a su vez está conectado con el resto del cuerpo. “Esta metodología la llamo SMAS training y es en lo que estoy trabajando actualmente”, desvela Ara.

A través de su web se puede aprender el método y también en talleres en grupo o sesiones privadas: naturaliftonline.com

También autora del libro de Yoga Facial con Ara Rosón, Belleza más allá de tu piel.